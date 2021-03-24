撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-03-24 16:46

日本一間百年老店早前推出了一款無餡包，推出後隨即在當地掀起搶購熱潮，兩個月內迅速售罄。很多日本媒體更以「顛覆想像」來形容這款食物，非常誇張！

日本一間百年老店早前推出了一款無餡包，推出後隨即在當地掀起搶購熱潮，但台灣網民恥笑其實就是一個饅頭，不能理解。（《東海電視台》）

不過這款熱銷包子最近引起台灣網民的熱烈討論，紛紛笑指根本是饅頭一個，平平無奇！更笑指「原來台灣一直錯過賣饅頭給日本人的商機」。按圖即睇網民到肉抽水留言🤣👇👇

【最強流動派】想賺多啲「01積分」換禮品？即提名「最強食玩買熱點」，賺高達488「01積分」換人氣雪糕及馬卡龍！

除此之外，有幾款外國美食傳到日本後就掀起旋風，最出名的非珍珠奶茶莫屬。日本人更發揮他們的無限小宇宙，推出了很多不可思議的創意美食，令台灣和香港網民大呼簡直就是黑暗料理！這款更因為發源地曾經引起一段小風波，立即按圖睇睇4款被日本人吹大咗的外國美食🤔👇👇

+ 5 + 5 + 5

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

😋同場加映：全球盒裝即食麵Top10😋

除了香港即食麵外，早前即食麵達人亦公佈了2021年必食的10款盒裝即食麵，分別來自台灣、香港、日本、馬來西亞、印尼及內地品牌，當中台灣有四款入榜，成為贏家。由謝霆鋒研發的「鋒味拌麵」是唯一上榜的香港牌子，不過現時只能在台灣買到。想知日本哪款即食麵唯一上榜，立即按圖睇睇2021年必食10大即食麵😋👇👇

+ 5 + 5 + 5

🤩同場加映：IKEA打掃收納必買好物Top10🤩

IKEA的生活家居好物種類豐富，加上價錢實惠，設計簡約，吸引不少人採購。最近台灣IKEA公佈了2020的實用家居小物人氣銷量Top 10，包括收納盒、密實袋、噴水壺、各款廚房用具，全部香港買到，而且大部分$10有找！按下圖即看IKEA實用生活家居好物排名😍👇👇

第一位只售$9.9，立即觀看全文睇睇係邊款👉👉👉IKEA打掃收納必買好物Top10 矽膠保鮮蓋超好用 冠軍只售$9.9