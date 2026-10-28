黃金海岸酒店自助餐買1送2優惠｜任食海鮮+乳豬+送虎蝦　$173起

屯門黃金海岸酒店自助餐獨家快閃優惠｜屯門黃金海岸自助餐推出獨家快閃買1送1以及買1送2優惠，最平人均$173就食到，啱晒假期前往！自助餐主打「燒烤百味盛宴」，全場任食戶外炭火即燒魔鬼魚、封門柳及慢烤和牛，周末更加碼推出燒乳豬。此外，每位入座再送麥皮虎蝦一隻；自助餐最平人均低至$173，即睇下文的必食回本推介及開搶攻略！



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自助餐快閃優惠｜買1送1+買1送2！最平人均$173

以往自助餐多數只做買一送一，今次屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳少有地同時推出買1送1及買1送2優惠，由2026年10月29日起至11月4日，一連7日限時開搶！當中人均低至$173即可歎到。

是次快閃優惠兌換期橫跨至11月30日，無論午餐或晚餐時段均可自選室內或室外用餐。當中自助晚餐時段更長達3.5小時。優惠名額有限，記得較定鬧鐘搶購！

⏰$173起就食到

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳少有地推出買1送2優惠！（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜餐廳走歐式奢華風格 鄰近黃金海岸沙灘

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳裝修走歐式奢華風格，設開揚的落地玻璃，以及英式半圓形卡位，座位舒適；而戶外空間綠意盎然，別具渡假氣氛。此外，餐廳旁邊就是黃金海岸沙灘，享受完美食後，還可到海邊走走，享受慢活的生活節奏。

餐廳走歐式奢華風格，鄰近黃金海岸沙灘，可在飯後散步。（官方圖片）

自助餐快閃優惠｜酒店兒童設施 非住客一樣用得

吃自助餐最怕小朋友「坐唔定」，弄得自己忙著照顧他們而無法享受美食！而黃金海岸酒店設有多個室內及戶外遊樂設施，當中不少更是不用入住也能體驗，例如飛天鋼索、至Kids遊樂園等，讓小朋友在這裡放放電最適合不過！

⏰$173起就食到

＊部份設施為收費項目



自助餐快閃優惠｜設戶外炭烤區 每位送麥皮虎蝦

聆渢咖啡廳自助餐主打「燒烤百味盛宴」，自助晚餐提供多款即燒海鮮、肉類，包括鹹香微辣的參巴醬燒魔鬼魚、脂香豐腴的日式醬燒白鱔，以及肉味濃郁的炭燒封門柳，炭香味十足。此外，每位入座食客更可獲贈麥皮虎蝦一客，師傅用牛油與煉奶炒香麥片，緊緊包裹住爽彈蝦肉，味道甜香惹味！

⏰$173起就食到

自助餐快閃優惠｜必食慢烤和牛肩胛肉 周末加碼煙燻和牛胸肉

除了回本必吃的一系列冰鎮海鮮，今期熱盤同樣吸引。必試全新主打的紅酒燴牛尾，大廚以慢火燉煮至軟嫩入味，濃郁酒香與肉香交織；喜歡和風滋味的則不能錯過日式高湯熬製的迷你關東煮。

烤肉專區更供應即切的慢烤和牛肩胛肉及蜜汁黑毛豬叉燒，油脂香氣與肉汁交融。而在星期五、周末及公眾假期晚市，大廚更會加碼炮製脆皮烤乳豬、德州煙燻和牛胸肉及美式燒烤醬豬仔髀等限定菜式，肉食控定必大滿足！

⏰限時優惠

提提大家，記得留肚吃甜品！甜品區除了有回本必吃的Häagen-Dazs雪糕，今期大廚特別製作散發淡雅椰香的斑蘭蛋糕，以及口感香濃幼滑的雲石芝士蛋糕，甜而不膩。餐廳更設有兒童專屬的甜品小天地，提供朱古力噴泉、芒果布甸及啫喱糖等色彩繽紛的甜點，包保小朋友吃得開心！

⏰即搶買1送2

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐買1送2優惠

優惠價（2大1小）：$930起｜ 人均$310起｜原價$1,914起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助晚餐買1送1優惠

成人（2位）：$886起｜人均$443起 | 原價$1,623.6起

兒童（2位）：$526起｜人均$263起｜原價$963.6起

長者（2位）：$646起｜人均$323起｜原價$1,183.6起

＊「自助晚餐買1送2」優惠每組只供三位用，一組包含2位成人＋1位3-11歲小童。

＊兒童為3-11歲、長者為60歲以上。

⏰限量買1送2

自助餐快閃買1送2｜自助午餐同樣買1送2 均可任食海鮮

如果想享受早上或下午的休閒時光，餐廳亦提供周六日自助早午餐及自助午餐，一樣可任食海鮮，以及享受戶外燒烤區的美食，預訂時可選擇室內或室外用餐，十分適合一家大細周末去完黃金海岸沙灘放電後，舒舒服服直落享受自助餐！

⏰$173起就食到!

周日自助早午餐及自助午餐，同樣可任食海鮮。（官方圖片）

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐買1送2優惠

優惠價（2大1小）：$519起｜人均$173起｜原價$1,104起

屯門黃金海岸酒店聆渢咖啡廳｜自助午餐買1送1優惠

成人（2位）：$490起｜人均$245起｜原價$897.6起

兒童（2位）：$346起｜人均$173起｜原價$633.6起

長者（2位）：$430起｜人均$215起｜原價$787.6起

＊「自助午餐買1送2」優惠每組只供三位用，一組包含2位成人＋1位3-11歲小童。

⏰快閃優惠

地址：香港青山公路1號香港黃金海岸酒店低層地下

交通：港鐵屯門站轉乘K51或K53，於黃金泳灘站下車。



本文作者：蘇翰林

香港01《01金齡》、《好食玩飛》頻道編輯，深耕數碼媒體多年，擅長結合數據新聞分析與深度人物專訪，捕捉社會脈搏。蘇翰林精於本地城中熱話、流行文化觀察，以及海內外旅遊與美食推介。他致力將複雜的民生政策轉換成淺白易懂的懶人包，為讀者提供具參考價值的生活與休閒實用指南。



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