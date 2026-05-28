天文台料周五分區37度　冷氣風口朝哪最涼？台電警告朝下是大忌

天文台｜本港今日（28日）最高氣溫達35度。天文台表示，高空反氣旋會在今明（29日）兩日為廣東帶來極端酷熱的天氣，隨著一道低壓槽靠近華南沿岸，明日稍後及星期六有驟雨及狂風雷暴。炎熱天氣加上下雨天，相信不少人都會選擇留在家中開冷氣消暑，但冷氣機風口應吹向哪裡才是最涼？《香港01》好食玩飛頻道整合了3個使用冷氣機小貼士。即睇下文！



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天文台料周五兩區最高37度

根據天文台最新分區天氣預測，本港各區明日中午最高溫度均超過33度，其中上水及打鼓嶺更高達37度！持續酷熱的天氣，很多人也會長開冷氣，甚至會將風口扇葉調低直接吹向自己，但從科學和慳電角度來看，要將扇葉調上還是下才是最降溫效果？

明天有兩區最高氣溫達37度。（天文台網頁截圖）

冷氣風口朝下大忌

台電電力在網站中提到，由於熱空氣上升、冷空氣下降，所以若將風口朝下，會無法令製出的冷空氣會往下沉，難讓冷空氣散佈更均勻。

他們建議，大家可以搭配電風扇或循環扇使用，從而提升室內空氣循環流通的速度，可讓室內空間冷得更快，便能讓冷氣壓縮機減少運轉時間來省電。

冷氣風口向上吹易生意外 最好用平吹模式

既然台電建議冷氣風口不要朝下，朝上一定最安全吧？房委會的社交網站曾提醒，如果長時間開冷氣，千萬不要將冷氣機風口向天花板吹，否則有機會令樓上地板「出水」，令樓上單位的地下都濕掉，很容易會令人跣倒，造成意外。而在網上討論區中，也有很多網民不時反映因樓下住戶將冷氣機風口向上吹，令自己單位地下有水灘。

將風口向上吹有機會令樓上住戶造成意外。（AI生成圖片）

房委會教路：三招使用冷氣機最佳方式

房委會亦在網站上提出三點使用冷氣機的小貼士，讓大家在開冷氣消暑的同時，也可避免製造冷凝水，令樓上地板「出水」。

冷氣機最佳方式【第一招】

平吹模式：將冷氣機調校扇葉至平吹模式，讓冷氣在上方均勻分布，自然下沉。

冷氣機最佳方式【第二招】

擺風功能：開啟冷氣的自動擺風功能，讓冷氣可以在室內四處流通，避免只集中低溫在天花板或單一點。

冷氣機最佳方式【第三招】

最佳溫度：將冷氣溫度維持在24至26度，既可降溫又可省電。

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