天文台料周五35°C爆熱　冷氣3大隱藏模式　專家一鍵慳電防酸臭味

冷氣機｜冷氣慳電方法｜天文台預料，周五（29日）日間天氣極端酷熱，市區氣溫最高達35度。開冷氣無可避免，不過電費單貴到又令人心驚膽跳！原來冷氣機遙控器隱藏著省電玄機，有家電專家傳授3大神級模式，按一鍵便輕鬆慳電費。另外，專家更揭露千萬別亂按的一模式，一旦按錯恐讓耗電量暴增兩倍！即看下文！



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天文台料周五氣溫高達35°C 必學3大冷氣慳電法

天文台預料，本港周五（29日）天氣極端酷熱，間中有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，氣溫高達35°C。天文台預計周末期間，一股偏東氣流將影響廣東沿岸，屆時高溫天氣將有所緩解。面對酷熱天氣，家家戶戶都長開冷氣，但同時又擔心荷包大出血。電器專家指出，只要好好運用冷氣機的3大模式，便能有效節省不少電費開支。

天文台料周五（29日）氣溫高達35°C。（天文台截圖）

冷氣慳電【1】睡眠模式

台灣能源局曾在Facebook專頁發文指出，只要按下遙控器上的睡眠的按鈕，螢幕會顯示月亮或星星等圖示，冷氣機便會在運轉1至2小時後自動將溫度上調1至2度，如果調好時間鍵，冷氣更會自動在起床前自己關上。這不僅能避免使用者半夜因室溫過低而凍醒，影響睡眠品質，長久下來更能慳一筆電費，可說是一舉兩得。

冷氣慳電【2】送風功能

電器品牌Panasonic表示，送風模式是省電的最強利器，有研究指出，只要風速達到每秒1公尺，就能讓體感溫度下降約1至2度，效果相當於開啟一部中等風速的電風扇。在初夏、室溫介於26至29度之間時，即使不開啟冷氣模式的情況下，使用送風功能也能維持室內涼爽。

不開啟冷氣模式的情況下，使用送風功能也能維持室內涼爽。（AI生成圖）

研究又指出，冷氣機在關機前若不先切換至送風模式乾燥機體，直接關機的話，內部會處於潮濕又封閉的狀態。加上夏季高溫，冷氣內部極易成為黴菌與細菌的溫床，或會產生酸臭味或霉味。

冷氣慳電【3】恆常溫度

每次剛到家的時候，大家都總會急著把冷氣溫度調較低，想瞬間消暑，但因室外溫差較大變得非常耗電。美國能源部建議，使用者可以先設定冷氣溫度在忍受範圍內的最高溫，例如黃金慳電溫度26度，並配合風扇降溫，待在環境冷卻過後，再把冷氣溫度調低，室內外的溫差越小相對消耗的電力與電費也會越少。

抽濕模式耗電量比冷氣模式貴2倍

台灣能源局提醒，冷氣的抽濕模式切勿使用，雖然該模式標榜能快速降低濕度，但原理是讓壓縮機以高功率運作，而且為了不讓室溫降得太快，風扇會以低速運轉，這會導致熱交換效率大幅下降。能源局指出，使用冷氣除濕的耗電量比一般冷氣模式高出2倍以上，更遠超專業抽濕機。

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