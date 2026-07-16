世界盃決賽直播｜阿根廷西班牙大戰　5大商場、免費電視直播一覽

2026世界盃免費直播｜2026世界盃決賽西班牙對阿根廷賽事，將於香港時間7月19日深夜3時舉行，屆時大家除了到商場看直播外，電視也有免費轉播，大家可以安坐家中睇比賽！為了讓大家可以隨時緊貼賽事，本港有多間商場都會進行直播。除了直播賽事外，亦有一連串足球活動讓大家參加，包括香港足球先生葉鴻輝分享足球傳承故事、花式足球表演等。《香港01》好食玩飛頻道整合了今屆直播活動，想知道有哪間商場可以睇波、直播日期時間？即睇下文！



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世界盃決賽、季軍戰免費直播

世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥的16座城市舉行，而季軍戰法國對英格蘭、以及決賽西班牙對阿根廷的賽事，將於香港時間7月18日深夜5時及7月19日深夜3時舉行，屆時ViuTV將免費轉播2場賽事。

為了方便各位球迷全天候直擊賽事，本港多個商場及餐廳都會進行直播，部分商場更播足104場比賽！除了大電視直播外，商場亦舉辦一連串足球相關的活動，讓大家也可以參與足球運動。

2026世界盃商場直播【1】奧海城——430吋大電視足本播放104場賽事

信和集團旗下三大商場奧海城、屯門市廣場及荃新天地將會以高清大電視足本播放全部104場精彩賽事。其中奧海城將會以430吋大電視足本播放全部賽事，商場亦在全部44場早場賽事設立「親子專區」，設有家庭座位及打氣物品，讓大家可以一家大細一同參與國際級盛事。當中更會舉辦3場早晨睇波派對，現場提供特色早餐美食，包括中式點心、港式菠蘿包及西式快餐等，讓球迷可以於舒適環境下一邊吃早餐，一邊為支持球隊打氣。

奧海城將會以430吋大電視足本播放全部賽事。（圖片來源：信和集團）

而在活動期間，奧海城將主打「經典 x 新興」概念，邀請了「星級球迷」香港足球先生葉鴻輝「英雄輝」三代同堂，與同是忠實球迷的爸爸及4歲兒子出席睇波派對，分享足球傳承故事。場內設有3.5米高巨型經典「西瓜波」打卡位及以430吋大電視玩經典街機遊戲，同時引入懷舊的桌上足球機及新興的桌下足球，更會舉辦2x2「細」界盃，邀請不同年齡組別作賽，讓小朋友以至大人都能以多角度形式感受足球樂趣。

直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：奧海城二期



2026世界盃商場直播【2】屯門市廣場——足球皇帝挑戰賽

屯門市廣場將與PlayStation聯手於賽事週末期間舉辦焦點活動「足球皇帝挑戰賽」，以經典「猜皇帝」方式進行 PlayStation®5《EA SPORTS FC™ 26》遊戲對戰，每一關均設有獎金，參加者連過10關即可贏取HK$10,000 S現金券，得獎名額不設上限。場內同時設有PS5足球對戰體驗區，讓電競好手及球迷在虛擬世界一展球技。

另外，屯門市廣場中庭亦將化身成巨型足球場，邀請了本地設計師將 11 位國際人氣球星重新設計成2米高「足球『巨』星」不倒翁，讓市民可以和喜歡的球星拍照打卡。

信和集團旗下3大商場足本直播104場賽事。（屯門市廣場Facebook截圖）

直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：屯門市廣場



2026世界盃商場直播【3】荃新天地——多項足球活動男女老幼都可參加

除了直播足球賽事，荃新天地將舉行多項足球活動，包括舉辦「BB足球狂熱」活動，讓未學行先學「射波」的BB參與以足球為主題的爬行及障礙賽。場內另設有「老友足球奇遇記」長者足球健體操，以及「的波女神大挑戰」快閃遊戲，讓不同年齡層的市民也可參與。

荃新天地將直播決賽及季軍賽。（荃新天地Facebook截圖）

直播日期：2026年6月11日至7月20日

直播地點：荃新天地二期



2026世界盃商場直播【4】MCP新都城中心——「24/7」全天候開放觀賞賽事

MCP新都城中心今屆將會以280吋4K巨幕，足本直播所有賽事。而商場將會「24/7」全日開放，並提供本地手工啤、早茶點心、港式奶茶咖啡等，讓大家可以一邊吃一邊觀賞賽事。此外，商場亦舉行多場睇波派對，邀請了傑志球星、螢花足球隊、人氣女團IdG Bubbles和大家一齊觀看。現場亦設有面部彩繪、AI紋身、足球工作坊等，可以一家大細一同到場參與活動。

新都城中心推出「無限制」睇波。（新都城中心Facebook截圖）

直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地點： MCP新都城中心2期 L1天幕廣場



2026世界盃商場直播【5】新城市廣場——「24/7」全天候開放觀賞賽事

沙田新城市廣場屆時亦會用大屏幕直播25場精彩賽事。即使大家和朋友逛街吃飯的時候想緊貼賽事，也可以即場與一眾球迷觀賞。而在決賽當日，更有花式足球表演，以及免費飲品、小食將會提供給已成功登記並已收到確認電郵通知的參加者，一同感受決賽的刺激！

直播日期：2026年6月12日至7月20日

直播地點： 新城市廣場羅馬圓形獻技場 1 期 L1



世界盃直播｜25場賽事電視免費直播

除了到商場與各球迷一同觀看賽事外，若想安坐家中欣賞也可以！ViuTV將免費直播25場世界盃比賽，包括揭幕戰墨西哥對南非、在周日（6月21日）中午12時舉行的突尼西亞對日本等。而32強、16強、半準決賽、準決賽、季軍戰，決賽，大家屆時都可以免費收看。

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