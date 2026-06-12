世界盃2026直播｜全港144間酒吧/餐廳/茶樓/茶記免費睇波＋賽程表

世界盃2026直播酒吧／餐廳／茶餐廳｜世界盃2026正式開幕！今屆決賽周在6月11日（香港時間6月12日凌晨3時）在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）揭幕！不少酒吧、餐廳為了吸引人流，都提供世界盃免費直播！想知有咩地方可以跟朋友一邊聚腳，一邊睇波？《香港01》好食玩飛就幫大家整合了全港有世界盃直播的食肆，除了酒吧，連茶樓、茶餐廳、火鍋店都有！



百年老字號茶樓蓮香樓世界盃開賽首日近乎爆滿。（林彥汛攝）

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今屆世界盃破天荒由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，更是史上首次把決賽周參賽球隊增加至48隊，帶來多達104場激戰！由於北美時差關係，賽事多集中在香港時間的凌晨、早上，甚至中午進行。 不少酒吧、餐廳為了吸引人流，都提供世界盃免費直播！今次《香港01》好食玩飛就幫大家整合了本地有世界盃直播的食肆、酒吧，方便大家約朋友去睇波！

世界盃2026直播｜餐廳／茶樓／火鍋 / 私房菜🍲

因為不同場地有時差的關係，不少賽事都在朝早8、9點，甚至11、12點開波，正好撞上早餐、午餐時段，不少餐廳都有提供世界盃直播，尤其是位於尖沙咀、中環區的食店，當中包括華星冰室、海底撈火鍋，就連百年老字號蓮香樓，都跟上這股熱潮，在中環及尖沙咀店設大型屏幕LED直播世界盃賽事，茶客只需要跟平日一樣支付$18茶位費用，就可以一邊飲茶，一邊睇波！即看36間食肆名單：

品記鮮粉人家私房菜館

地址：九龍土瓜灣浙江街18號利.港灣1樓



海底撈火鍋・宴聚 (加連威老道)

地址：尖沙咀加連威老道29A號地舖及2樓



蓮香樓

地址：

香港中環威靈頓街160-164號曾昭灝大廈地下及1樓

香港九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓



九五至尊火鍋狗毛

地址：九龍尖沙咀 寶勒巷 26-36 號 1-15號鋪 LG/F



東泰茶餐廳

地址：北角七姊妹道106-110號富邦大廈地下



華星冰室(凱譽)

地址：香港九龍尖沙咀棉登徑8號凱譽地下G7-G8號舖



Flat Iron Burger

地址：

尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2602號舖

香港中環荷李活道 30 號明愛大廈地下



Dot Cod Seafood Restaurant & Oyster Bar

地址：香港中環德輔道中20號德成大廈地下及1樓



Baci Trattoria & Bar

地址：香港中環德己立街 32 號加州大廈地下



Nara Thai Restaurant & Bar

地址：九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心地下14-19號舖

電話：2332 2238



The Salted Pig

地址：香港西灣河太康街45號鯉景灣蘇豪東 B期 地下 GB8-10號舖



KonFusion Restaurant and Bar

地址：香港上環皇后大道西 10 號地舖



噴泉咖啡屋

地址：九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心地下9-10號舖

電話：3421 1356



Misty's

地址：灣仔駱克道68-70號偉信商業大廈地下

電話：2503 0080



Palate

地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二期2樓

電話：2784 1021



Magistracy Dining Room

地址：中環荷李活道10號大館中央裁判法院(第9座)2樓B座

電話：2252 3177



Dough Bros

地址：九龍長沙灣東京街 28 號地舖



水岸

地址：東涌怡東路9號香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂



泰排檔

地址：香港中環士丹頓街6-8號地舖



Burger Mate

地址：九龍尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖



百味村

地址：九龍紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓

電話：2252 5228



香港賽馬會 (私人會所餐廳)

地址：

沙田馬場第2座看台5台樓 (吉澳閣)

跑馬地山光道25號賽馬會會所新翼8樓 (快活吧)



Outback Steakhouse

地址：

旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓605號舖

元朗朗日路9號形點I L2樓2047&2048號舖

大埔安邦路8號大埔超級城B區1樓129號舖

大角咀海庭道18號奧海城二期地下G76-G77號舖

荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓248-249號舖

中環皇后大道中30號娛樂行1樓

將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G43號舖

沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A330號舖

東涌達東路18-20號

銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期3樓305-308號舖



蓮香樓一邊飲茶一邊睇波！（資料圖片）

世界盃2026直播｜酒吧餐廳🍸 (Restaurant & Bar)

如果想氣氛再熱鬧，可以選擇酒吧餐廳（Restaurant & Bar），一般這類餐廳座位比較寬敞，而且可以提供不同酒品和特色餐點美食，例如主打日式串燒居酒屋的形（Katachi Bar & Kushiyaki）可以一邊吃飯，一邊聊天，一邊睇波！即看18間名單：

Queen Victoria

地址：灣仔駱克道102-108A號麗麗大廈地下A室

電話：2529 7800



Wavy Bar & Restaurant

地址：尖沙咀天文臺道8號6/F



Wan Chai Stadium

地址：灣仔駱克道72-86號熙華大廈地下A3號舖

電話：3579 4466



Ha Ha Bar and Restaurant

地址：天后水星街5號海興大廈地下A號舖



The Lockhart Bar

地址：灣仔駱克道88號地下A1號舖

電話：9873 3857



The Right Place

地址：尖沙咀寶勒巷17-19號地下

電話：2311 7212



The Globe

地址：中環蘇豪嘉咸街45-53號地下A舖

電話：2543 1941



Belly And The Beer

地址：香港中環伊利近街21號地下

電話：6907 9064



VIER Bar & Restaurant

地址：九龍尖沙咀河內道 3-4 號世紀商業大廈 4 樓 B 及 C 室



The White Stag

地址：灣仔駱克道54-62號博匯大廈1樓地下A舖

電話：2866 4244



The Alpha

地址：香港九龍尖沙咀厚福街7A號地下



手臂吧

地址：香港灣仔駱克道53-55號恆澤商業大廈地庫



Staunton's Wine Bar & Cafe

地址：香港中環士丹頓街10-12號地舖



形

地址：

元朗馬田路80號御庭居3座商場地下3號鋪

九龍旺角砵蘭街240 - 244號文華商場(MPM)3樓

將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場地下G35號舖

九龍將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G08號舖

沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下7號舖



一邊飲酒一邊食野一邊睇波！（資料圖片）

世界盃2026直播｜純酒吧🍻 (Bar / Pub / Lounge)

鍾意一大班朋友熱鬧睇波？去酒吧就最啱！有不少酒吧都購入了今屆世界盃的轉播權，當中包括中環蘭桂芳、尖沙咀諾士佛臺及旺角，而遍佈全港的連鎖酒吧BAR PACIFIC（太平洋酒吧）也不例外，即看90間酒吧名單：

Breaks

地址：太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下A號舖



Vesper

地址：尖沙咀諾士佛臺22號10騰龍閣樓 22/F

電話：3446 1628



Eternity

地址：大角咀松樹街1-11號德安大廈地下1號

電話：5625 0779



Carnegies

地址：灣仔駱克道53-55號地下

電話：2866 6289



彌敦左岸

地址：尖沙咀赫德道5-9號德裕中心1樓

電話：2369 1333



A Plus +

地址：九龍旺角通菜街 225 號地舖



Square Bar

地址：九龍太子西洋菜北街 300 號鉅成大樓地下 2 號舖



Stage one bar

地址：九龍旺角通菜街 211 號地舖



Blue Moon

地址：新界東涌怡東路 9 號灣景薈地下 G02 號舖



King's Belly

地址：大埔運頭角里6號美楓大廈地下C號舖



Grand Pub

地址：深水埗西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖



Nook Bar & Lounge

地址：中環雲咸街79號夏利里拉行4樓



Le Patio

地址：中環雲咸街65號地下



Quarter Bar

地址：太子通菜街248-250號通發大廈地下A舖



Punjab Warriors

地址：香港中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地下



Penthouse (Mong Kok)

地址：旺角通菜街216號地下



404 Not Found

地址：九龍旺角通菜街 212 號地舖



WOOBAR

地址：香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店 6樓



Future Lounge

地址：太子通菜街240號地舖

電話：2381 5111



Prince Lounge

地址：太子通菜街224號天馬樓地下

電話：9411 6101



Players II

地址：灣仔謝斐道 98-108 號仁文大廈B/F



The China Bar (中環)

地址：中環蘭桂坊德己立街44號好利商業大廈地舖

電話：2526 5992



Biergarten

地址：九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心地下

電話：2721 2302



Versus

地址：香港中環蘭桂坊德己立街38-44號



Gate Bar LKF

地址：香港中環蘭桂坊德己立街33號榮華大廈A座地舖



Hoppy Junction

地址：香港灣仔莊士敦道2-12A號文熙大廈地下G號舖



The Sounds

地址：九龍尖沙咀柯士甸路3號富好中心地下



The Mansion, Wyndham St

地址：香港中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下B號舖



BOOMERANG • The Illusionist

地址：香港中環德己立街55號LKF Tower低層地下1及2號舖



LaLa Bar

地址：

九龍尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心2樓

九龍旺角太平道3號1樓



VSING

地址：

九龍尖沙咀諾士佛臺 16 號地舖

香港中環威靈頓街 1 號荊威廣場 2 樓

尖沙咀諾士佛臺1號10樓 10/F



Moon Ocean

地址：

大圍積存街74-76號慶雲樓地下A號舖及閣樓

大角咀利得街11號利奥坊地下G506號舖

牛頭角彩霞道淘大花園4期即R座旁邊2樓S109舖

銅鑼灣耀華街38號Zing!1樓



狗毛

地址：

中環蘭桂坊8-11號昌隆大廈3樓

尖沙咀棉登徑22-26號恆成大廈地下

尖沙咀赫德道2A號首邦行地下4號舖

尖沙咀漆咸道南29-31號溫莎大廈地下5號舖



太平洋酒吧 (Bar Pacific)

地址：

九龍深水埗元州街 68 號地舖

九龍紅磡機利士北路 663 號地舖

九龍土瓜灣譚公道 16-26 號長城商場地下 2 號舖

深水埗元洲街298號海旭閣地下A號舖

深水埗元洲街68號地下

觀塘康寧道66號地下

香港北角英皇道433-437號新都城大廈地下1號舖及地庫

黃大仙鳳德道31號地下

荃灣青山公路415號地下

觀塘聯安街9-15號永毅大廈地下5號舖

九龍新蒲崗彩虹道 70 號賢興大廈地舖

葵涌青山公路501-503號及 507-511友成大樓地下C,D及E號舖

香港荃灣區荃灣聯仁街12-26號地下

沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下6號舖

將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下B02室

葵芳榮芳路77-85號葵樂大廈地下D舖

大角咀杉樹街3至11號德安樓地下4號舖

大圍積存街82-86號年豐樓地下A及B舖

新界屯門新墟井財街 21 號協傍大廈地下 4 號舖

香港仔香港仔大道238號南灣御園地下1及2號舖

屯門青山公路新墟段169-181號錦興大廈地下

筲箕灣南康街18號康華大廈3號地舖

粉嶺聯和墟聯興街33號地下

西營盤皇后大道西330-336號新昇大廈地下A舖

大埔廣福道51-59號中嘉閣地下

新界粉嶺聯和墟和泰街 19 號地下及閣樓

北角和富道74-82號仁寶閭地庫

葵涌青山公路444-448號名堂大樓A座地下

柴灣環翠道120號仁樂大廈B座地下A舖

九龍城太子道西368-374號龍珠樓地下及地庫

旺角塘尾道55號新興鋼具商業大廈地下及地庫

元朗青山公路元朗段1號珍珠樓地下

深水埗九江街126-130號南洋大廈地下

旺角彌敦道594-596號旺角新城1樓及2樓

上環德輔道西60-64號地下A號舖

北角英皇道58號康福園地下A&B舖

佐敦官涌街24-30號喜滿懷大廈地下2號舖

新界元朗安良巷 5 號好悅樓地下 1 及 2 號舖

西灣河筲箕灣道38-40號華堂大廈地下

新界天水圍天瑞路 88 號俊宏軒地下 G09、G09A 及 G10 號舖

新界上水馬會道 166-170 號地下 4 號舖及閣樓

新界上水新發街 15-19 號及新發街 41A-41B 號地下 2 號舖

香港油尖旺區尖沙咀赫德道2號金麟商業中心地下

新界大圍積存街 82-86 號年豐樓地下 C 號舖

新界屯門海珠路2號海典軒信地下 G3

新界屯門湖翠路 2 號美樂花園地下 42 及 56 號舖

何文田棗梨雅道3號地下

銅鑼灣耀華街38號 The Zing! 6樓



不少酒店都有購入世界盃轉播權。（資料圖片）

世界盃2026直播｜睇波3大溫馨提示

世界盃掀起全城睇波熱潮，熱門的酒吧及餐廳很快便會爆滿，想坐靚位欣賞賽事？就要留意以下幾點：

1. 提早訂座及要求靚位

如果跟朋友約出來食飯、飲酒兼睇波，記得要預先打電話到餐廳訂座，並務必向職員說明「想睇波」，確保獲安排靠近大電視的座位，避免安排到死角位。

2. 留意最低消費

即使餐廳或酒吧可以免費睇波，但部份店舖或會設有最低消費，或者要求惠顧特定的「睇波套餐」，訂座或入座前預先問清楚，可避免大失預算。

3. 確認截單時間

今屆賽事有不少在凌晨或早上進行，若打算通宵睇波，記得留意餐廳熱食的截單時間，預早在截單前下單！

世界盃2026直播｜25場賽事時間表 電視免費直播

除了到餐廳與各球迷一同觀看賽事外，若想安坐家中欣賞也可以！ViuTV將免費直播25場世界盃比賽，包括32強、16強、半準決賽、準決賽、季軍戰，決賽，大家屆時都可以免費收看。

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