世界盃2026直播｜全港144間酒吧/餐廳/茶樓/茶記免費睇波＋賽程表
世界盃2026直播酒吧／餐廳／茶餐廳｜世界盃2026正式開幕！今屆決賽周在6月11日（香港時間6月12日凌晨3時）在墨西哥城阿茲特克體育場（Estadio Azteca）揭幕！不少酒吧、餐廳為了吸引人流，都提供世界盃免費直播！想知有咩地方可以跟朋友一邊聚腳，一邊睇波？《香港01》好食玩飛就幫大家整合了全港有世界盃直播的食肆，除了酒吧，連茶樓、茶餐廳、火鍋店都有！
今屆世界盃破天荒由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，更是史上首次把決賽周參賽球隊增加至48隊，帶來多達104場激戰！由於北美時差關係，賽事多集中在香港時間的凌晨、早上，甚至中午進行。 不少酒吧、餐廳為了吸引人流，都提供世界盃免費直播！今次《香港01》好食玩飛就幫大家整合了本地有世界盃直播的食肆、酒吧，方便大家約朋友去睇波！
世界盃2026直播｜餐廳／茶樓／火鍋 / 私房菜🍲
因為不同場地有時差的關係，不少賽事都在朝早8、9點，甚至11、12點開波，正好撞上早餐、午餐時段，不少餐廳都有提供世界盃直播，尤其是位於尖沙咀、中環區的食店，當中包括華星冰室、海底撈火鍋，就連百年老字號蓮香樓，都跟上這股熱潮，在中環及尖沙咀店設大型屏幕LED直播世界盃賽事，茶客只需要跟平日一樣支付$18茶位費用，就可以一邊飲茶，一邊睇波！即看36間食肆名單：
品記鮮粉人家私房菜館
地址：九龍土瓜灣浙江街18號利.港灣1樓
海底撈火鍋・宴聚 (加連威老道)
地址：尖沙咀加連威老道29A號地舖及2樓
蓮香樓
地址：
香港中環威靈頓街160-164號曾昭灝大廈地下及1樓
香港九龍尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1樓至2樓
九五至尊火鍋狗毛
地址：九龍尖沙咀 寶勒巷 26-36 號 1-15號鋪 LG/F
東泰茶餐廳
地址：北角七姊妹道106-110號富邦大廈地下
華星冰室(凱譽)
地址：香港九龍尖沙咀棉登徑8號凱譽地下G7-G8號舖
Flat Iron Burger
地址：
尖沙咀廣東道3-27號海港城港威商場2樓2602號舖
香港中環荷李活道 30 號明愛大廈地下
Dot Cod Seafood Restaurant & Oyster Bar
地址：香港中環德輔道中20號德成大廈地下及1樓
Baci Trattoria & Bar
地址：香港中環德己立街 32 號加州大廈地下
Nara Thai Restaurant & Bar
地址：九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心地下14-19號舖
電話：2332 2238
The Salted Pig
地址：香港西灣河太康街45號鯉景灣蘇豪東 B期 地下 GB8-10號舖
KonFusion Restaurant and Bar
地址：香港上環皇后大道西 10 號地舖
噴泉咖啡屋
地址：九龍尖沙咀麼地道75號南洋中心地下9-10號舖
電話：3421 1356
Misty's
地址：灣仔駱克道68-70號偉信商業大廈地下
電話：2503 0080
Palate
地址：鰂魚涌英皇道979號太古坊二期2樓
電話：2784 1021
Magistracy Dining Room
地址：中環荷李活道10號大館中央裁判法院(第9座)2樓B座
電話：2252 3177
Dough Bros
地址：九龍長沙灣東京街 28 號地舖
水岸
地址：東涌怡東路9號香港東涌福朋喜來登酒店地下大堂
泰排檔
地址：香港中環士丹頓街6-8號地舖
Burger Mate
地址：九龍尖沙咀金巴利道78號金輝閣地下A號舖
百味村
地址：九龍紅磡紅鸞道38號香港嘉里酒店1樓
電話：2252 5228
香港賽馬會 (私人會所餐廳)
地址：
沙田馬場第2座看台5台樓 (吉澳閣)
跑馬地山光道25號賽馬會會所新翼8樓 (快活吧)
Outback Steakhouse
地址：
旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓605號舖
元朗朗日路9號形點I L2樓2047&2048號舖
大埔安邦路8號大埔超級城B區1樓129號舖
大角咀海庭道18號奧海城二期地下G76-G77號舖
荃灣大壩街4-30號荃灣廣場2樓248-249號舖
中環皇后大道中30號娛樂行1樓
將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下G43號舖
沙田沙田正街2-8號新城市廣場三期3樓A330號舖
東涌達東路18-20號
銅鑼灣軒尼詩道489號銅鑼灣廣場一期3樓305-308號舖
世界盃2026直播｜酒吧餐廳🍸 (Restaurant & Bar)
如果想氣氛再熱鬧，可以選擇酒吧餐廳（Restaurant & Bar），一般這類餐廳座位比較寬敞，而且可以提供不同酒品和特色餐點美食，例如主打日式串燒居酒屋的形（Katachi Bar & Kushiyaki）可以一邊吃飯，一邊聊天，一邊睇波！即看18間名單：
Queen Victoria
地址：灣仔駱克道102-108A號麗麗大廈地下A室
電話：2529 7800
Wavy Bar & Restaurant
地址：尖沙咀天文臺道8號6/F
Wan Chai Stadium
地址：灣仔駱克道72-86號熙華大廈地下A3號舖
電話：3579 4466
Ha Ha Bar and Restaurant
地址：天后水星街5號海興大廈地下A號舖
The Lockhart Bar
地址：灣仔駱克道88號地下A1號舖
電話：9873 3857
The Right Place
地址：尖沙咀寶勒巷17-19號地下
電話：2311 7212
The Globe
地址：中環蘇豪嘉咸街45-53號地下A舖
電話：2543 1941
Belly And The Beer
地址：香港中環伊利近街21號地下
電話：6907 9064
VIER Bar & Restaurant
地址：九龍尖沙咀河內道 3-4 號世紀商業大廈 4 樓 B 及 C 室
The White Stag
地址：灣仔駱克道54-62號博匯大廈1樓地下A舖
電話：2866 4244
The Alpha
地址：香港九龍尖沙咀厚福街7A號地下
手臂吧
地址：香港灣仔駱克道53-55號恆澤商業大廈地庫
Staunton's Wine Bar & Cafe
地址：香港中環士丹頓街10-12號地舖
形
地址：
元朗馬田路80號御庭居3座商場地下3號鋪
九龍旺角砵蘭街240 - 244號文華商場(MPM)3樓
將軍澳貿業路8號新都城中心三期商場地下G35號舖
九龍將軍澳唐俊街28號海天晉滙地下G08號舖
沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下7號舖
世界盃2026直播｜純酒吧🍻 (Bar / Pub / Lounge)
鍾意一大班朋友熱鬧睇波？去酒吧就最啱！有不少酒吧都購入了今屆世界盃的轉播權，當中包括中環蘭桂芳、尖沙咀諾士佛臺及旺角，而遍佈全港的連鎖酒吧BAR PACIFIC（太平洋酒吧）也不例外，即看90間酒吧名單：
Breaks
地址：太子西洋菜北街221-225號美邦大廈地下A號舖
Vesper
地址：尖沙咀諾士佛臺22號10騰龍閣樓 22/F
電話：3446 1628
Eternity
地址：大角咀松樹街1-11號德安大廈地下1號
電話：5625 0779
Carnegies
地址：灣仔駱克道53-55號地下
電話：2866 6289
彌敦左岸
地址：尖沙咀赫德道5-9號德裕中心1樓
電話：2369 1333
A Plus +
地址：九龍旺角通菜街 225 號地舖
Square Bar
地址：九龍太子西洋菜北街 300 號鉅成大樓地下 2 號舖
Stage one bar
地址：九龍旺角通菜街 211 號地舖
Blue Moon
地址：新界東涌怡東路 9 號灣景薈地下 G02 號舖
King's Belly
地址：大埔運頭角里6號美楓大廈地下C號舖
Grand Pub
地址：深水埗西洋菜北街221-225號美邦大廈地下C舖
Nook Bar & Lounge
地址：中環雲咸街79號夏利里拉行4樓
Le Patio
地址：中環雲咸街65號地下
Quarter Bar
地址：太子通菜街248-250號通發大廈地下A舖
Punjab Warriors
地址：香港中環擺花街18-20號嘉寶商業大廈地下
Penthouse (Mong Kok)
地址：旺角通菜街216號地下
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地址：九龍旺角通菜街 212 號地舖
WOOBAR
地址：香港九龍尖沙咀柯士甸道西1號港鐵九龍站香港W酒店 6樓
Future Lounge
地址：太子通菜街240號地舖
電話：2381 5111
Prince Lounge
地址：太子通菜街224號天馬樓地下
電話：9411 6101
Players II
地址：灣仔謝斐道 98-108 號仁文大廈B/F
The China Bar (中環)
地址：中環蘭桂坊德己立街44號好利商業大廈地舖
電話：2526 5992
Biergarten
地址：九龍尖沙咀河內道5號普基商業中心地下
電話：2721 2302
Versus
地址：香港中環蘭桂坊德己立街38-44號
Gate Bar LKF
地址：香港中環蘭桂坊德己立街33號榮華大廈A座地舖
Hoppy Junction
地址：香港灣仔莊士敦道2-12A號文熙大廈地下G號舖
The Sounds
地址：九龍尖沙咀柯士甸路3號富好中心地下
The Mansion, Wyndham St
地址：香港中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下B號舖
BOOMERANG • The Illusionist
地址：香港中環德己立街55號LKF Tower低層地下1及2號舖
LaLa Bar
地址：
九龍尖沙咀漆咸道南53-55號嘉芙中心2樓
九龍旺角太平道3號1樓
VSING
地址：
九龍尖沙咀諾士佛臺 16 號地舖
香港中環威靈頓街 1 號荊威廣場 2 樓
尖沙咀諾士佛臺1號10樓 10/F
Moon Ocean
地址：
大圍積存街74-76號慶雲樓地下A號舖及閣樓
大角咀利得街11號利奥坊地下G506號舖
牛頭角彩霞道淘大花園4期即R座旁邊2樓S109舖
銅鑼灣耀華街38號Zing!1樓
狗毛
地址：
中環蘭桂坊8-11號昌隆大廈3樓
尖沙咀棉登徑22-26號恆成大廈地下
尖沙咀赫德道2A號首邦行地下4號舖
尖沙咀漆咸道南29-31號溫莎大廈地下5號舖
太平洋酒吧 (Bar Pacific)
地址：
九龍深水埗元州街 68 號地舖
九龍紅磡機利士北路 663 號地舖
九龍土瓜灣譚公道 16-26 號長城商場地下 2 號舖
深水埗元洲街298號海旭閣地下A號舖
深水埗元洲街68號地下
觀塘康寧道66號地下
香港北角英皇道433-437號新都城大廈地下1號舖及地庫
黃大仙鳳德道31號地下
荃灣青山公路415號地下
觀塘聯安街9-15號永毅大廈地下5號舖
九龍新蒲崗彩虹道 70 號賢興大廈地舖
葵涌青山公路501-503號及 507-511友成大樓地下C,D及E號舖
香港荃灣區荃灣聯仁街12-26號地下
沙田大涌橋路34-36號麗豪酒店地下6號舖
將軍澳唐德街9號將軍澳中心地下B02室
葵芳榮芳路77-85號葵樂大廈地下D舖
大角咀杉樹街3至11號德安樓地下4號舖
大圍積存街82-86號年豐樓地下A及B舖
新界屯門新墟井財街 21 號協傍大廈地下 4 號舖
香港仔香港仔大道238號南灣御園地下1及2號舖
屯門青山公路新墟段169-181號錦興大廈地下
筲箕灣南康街18號康華大廈3號地舖
粉嶺聯和墟聯興街33號地下
西營盤皇后大道西330-336號新昇大廈地下A舖
大埔廣福道51-59號中嘉閣地下
新界粉嶺聯和墟和泰街 19 號地下及閣樓
北角和富道74-82號仁寶閭地庫
葵涌青山公路444-448號名堂大樓A座地下
柴灣環翠道120號仁樂大廈B座地下A舖
九龍城太子道西368-374號龍珠樓地下及地庫
旺角塘尾道55號新興鋼具商業大廈地下及地庫
元朗青山公路元朗段1號珍珠樓地下
深水埗九江街126-130號南洋大廈地下
旺角彌敦道594-596號旺角新城1樓及2樓
上環德輔道西60-64號地下A號舖
北角英皇道58號康福園地下A&B舖
佐敦官涌街24-30號喜滿懷大廈地下2號舖
新界元朗安良巷 5 號好悅樓地下 1 及 2 號舖
西灣河筲箕灣道38-40號華堂大廈地下
新界天水圍天瑞路 88 號俊宏軒地下 G09、G09A 及 G10 號舖
新界上水馬會道 166-170 號地下 4 號舖及閣樓
新界上水新發街 15-19 號及新發街 41A-41B 號地下 2 號舖
香港油尖旺區尖沙咀赫德道2號金麟商業中心地下
新界大圍積存街 82-86 號年豐樓地下 C 號舖
新界屯門海珠路2號海典軒信地下 G3
新界屯門湖翠路 2 號美樂花園地下 42 及 56 號舖
何文田棗梨雅道3號地下
銅鑼灣耀華街38號 The Zing! 6樓
世界盃2026直播｜睇波3大溫馨提示
世界盃掀起全城睇波熱潮，熱門的酒吧及餐廳很快便會爆滿，想坐靚位欣賞賽事？就要留意以下幾點：
1. 提早訂座及要求靚位
如果跟朋友約出來食飯、飲酒兼睇波，記得要預先打電話到餐廳訂座，並務必向職員說明「想睇波」，確保獲安排靠近大電視的座位，避免安排到死角位。
2. 留意最低消費
即使餐廳或酒吧可以免費睇波，但部份店舖或會設有最低消費，或者要求惠顧特定的「睇波套餐」，訂座或入座前預先問清楚，可避免大失預算。
3. 確認截單時間
今屆賽事有不少在凌晨或早上進行，若打算通宵睇波，記得留意餐廳熱食的截單時間，預早在截單前下單！
世界盃2026直播｜25場賽事時間表 電視免費直播
除了到餐廳與各球迷一同觀看賽事外，若想安坐家中欣賞也可以！ViuTV將免費直播25場世界盃比賽，包括32強、16強、半準決賽、準決賽、季軍戰，決賽，大家屆時都可以免費收看。
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