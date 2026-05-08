北上｜長者坐深圳地鐵要查回鄉證？網民:查得好嚴！過安檢注意3點

北上深圳｜在深圳搭地鐵都要檢查回鄉證？以往60歲或以上的長者北上坐地鐵，只需向職員展示樂悠咭即可享免費乘車，但近日就有網民發現，深圳地鐵加強查核，要求必須要出示回鄉證，並不再接受樂悠咭，事件引起廣泛討論。此外，除了回鄉證要嚴查，其實過深圳地鐵安檢也有3點容易被忽略，喜歡北上深圳的朋友要注意啦！



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深圳地鐵要查回鄉證？

有網民近日於香港討論區上發文，表示以往在深圳坐地鐵，只要向職員出示樂悠咭便能通過免費通道搭車，但近期發現政策有變，指「要出示回鄉證，有啲情況佢仲要睇清楚你嘅年份先得」，事件隨即引來熱議。

以往60歲或以上的長者北上坐地鐵，只需向職員展示樂悠咭即可享免費乘車。（深圳地鐵）

大批網民留言表示擁有相同經歷。有網民留言指，「上星期在大劇院坐去蓮塘口岸要出示回鄉證。」樓主亦回覆留言：「個個站都睇得好緊，有時仲要去個counter度check個證夠唔夠秤添」甚至有網民稱，親眼目睹有人在布吉站被守閘保安截查，最終因未能出示回鄉證，而要使用深圳通咭付費入閘。由此可見，可見政策十分嚴謹。

不過，亦有不少網民對深圳地鐵的做法表示理解，認為可以防止政策被濫用。有網民點出，香港市民可於年滿60歲前三日提前申請樂悠咭，即持咭人未必真正達到60歲，令職員難以確認其真實年齡。因此，要求出示回鄉證能防止有人「搏大霧」。

深圳地鐵官網顯示並非新例

事實上，長者使用免費通道時需出示有效證明文件並非新例，而是一直有明確列明。根據深圳地鐵官方網站資訊，年滿60歲且不限戶籍的長者免費乘搭地鐵，需持有指定證件：

本人有效的身份證、港澳居民居住證或港澳居民來往內地通行證等。



因此，深圳地鐵只是以往較為寬鬆，而現時轉為嚴格執行既有規例。

長者使用免費通道時需出示有效證明文件並非新例，而是一直有明確列明。（深圳地鐵官方網站截圖）

根據《深圳市城市軌道交通運營管理辦法》，對於使用偽造、變造優惠乘車證件或者冒用他人優惠乘車證件乘車的乘客，由地鐵運營單位按照線路最高票價的10倍加收票款。

深圳坐地鐵注意事項

在深圳坐地鐵，其實還有一些注意事項容易被忽略，其中安檢亦同樣嚴格。你以為只要沒有帶利器，或是在安檢人員面前喝一口要攜帶的飲料就無事？還有以下3個東西要留意！

【1】酒精消毒液

酒精消毒液幾乎是港人的「標配」，但根據《深圳市城市軌道交通乘客守則》，任何爆炸性、易燃易爆性、腐蝕性物品，乘客都不得攜其進站。由於消毒液含有酒精，屬於易燃易爆性物品，因此不能帶上地鐵。過去就有不少網民分享，帶消毒液進地鐵時被安檢沒收。不過，如果是凝膠類的消毒用品（如免洗手凝膠）則無問題。

【2】花露水、驅蚊噴霧

夏天蚊子開始變多，不少人都會買東西驅蚊。但要注意，花露水、驅蚊噴霧等含酒精日用品雖然可以攜帶，但亦有限制。若你攜帶的是噴霧瓶，每人單品容量不得超過700毫升，且最多不超過5瓶／支。若包装上有「易燃」標誌，更可能會被禁止帶入。

【3】行動電源

北上旅遊，最怕是手機沒電，因此不少人都會攜帶行動電源（尿袋）。不過亦要注意，乘客攜帶的充電寶限制於2個以內，且單個電量不能超過20,000mAh。

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