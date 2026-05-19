高鐵優惠｜長者限時9折港人憑回鄉證可享！留意「敬」字班次+教學

高鐵優惠｜北上火車優惠｜近年大灣區養老及旅遊成為香港老友記的新風潮，5、6月想北上的長者注意喇！中國國家鐵路集團近日推出一項專為60歲或以上長者而設的購票優惠，在5、6月的淡季期間，於指定時段的動車組及高鐵列車票價可享9折優惠。香港老友記憑回鄉證或港澳居民居住證一樣有得減！《香港01》好食玩飛記者為大家整理了這次優惠詳情、購票教學，並精選熱門路線進行票價實算，幫大家計計來回可以慳多少錢！即睇下文啦！



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北上火車優惠｜60歲憑回鄉證有9折 限時一個月

國鐵集團表示，為了更好地服務廣大長者旅客的出行需求，並鼓勵老友記在淡季多出行消費，特別由5月15日起陸續發售「長者旅客淡季平日購票優惠」車票。

這項限時約一個月的優惠，乘車適用日期為5月29日至6月30日，凡年滿60歲及以上的香港長者，即可憑回鄉證及港澳居民居住證等合資格證件，購買指定動車車票時均可享有9折優惠。

年滿60歲長者可憑回鄉證享受9折，限時一個月（小紅書@瓜姐）

不過，長者在規劃行程時需特別留意相關的時段限制，因為此優惠僅適用於平日時段班次：逢星期一12:00至星期五12:00期間出發之列車，而且6月18日至22日的端午節假期班次亦不在優惠範圍之內，出發前記得留意。

北上火車優惠｜鐵路12306購票教學：認準「敬」字班次

年滿60歲長者不論是透過線上平台還是到線下窗口購票，均可享有9折優惠。現時港人多使用手機App訂票，操作時記得留意相關細節：

1.先下載官方購票平台鐵路12306App

2.打開電話程式，並輸入出發地和目的地後，符合長者優惠的班次旁就會被標註一個「敬」字。

3.成功填寫資料，並扣款。

完成後，所購買的車票及訂單詳情上亦會顯示「長者優惠」字樣，出發前記得仔細核對，確保順利享有折扣。

北上火車優惠｜精選熱門路線實算：路程愈遠慳愈多

高鐵票價按距離計算，換言之路程愈遠、票價愈貴的車程，打折後能省下的金額就愈多。 以其中一大熱門旅遊點潮汕為例，若長者選擇平日從深圳北站出發去潮汕吃正宗牛肉火鍋，二等座單程原價約¥135（約$155），打9折後單程即省約¥13.5人民幣（約$15.5），來回直接省下超過$31，兩夫婦同行就慳$62，剛好夠在當地火鍋店多叫一盤肥牛！再疊加內地部分景區對60歲以上長者的半價或免費優待，這趟銀髮錯峰遊絕對性價比極高！

隱藏兩大福利：3倍積分+折上折

3倍積分

成功購票的長者會員，購票將享受普通常旅客會員的3倍積分優惠，乘車積分=票面價格*15。12306的積分平時可以用來免費兌換火車票或升級座位，這次翻了3倍，好快就賺返票價！

特定人群「折上折」

如年滿60歲並持有殘疾軍人證、傷殘人民警察證、國家綜合性消防救援隊伍殘疾人員證等特定證件的人士，可在原有優待票價的基礎上，再享有額外的9折優惠。

隱藏兩大福利：3倍積分+折上折（小紅書@邱啊這）

建議各位長者或幫忙規劃的子女，出發前記得提早下載並登記鐵路12306帳戶，行程上更要精明地避開端午節假期，善用周一至周五的平日時段錯峰出行。這樣一來，不僅能實實在在省下旅費，還能避開周末的洶湧人潮，享受一個抵玩又舒適的內地休閒之旅！

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