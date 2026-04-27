長者飲茶優惠16大推介｜樂悠咭可享！免加一/免茶位/點心放題半價

長者飲茶優惠｜長者飲茶有咩優惠？其實長者只要持有樂悠咭或長者咭，就可以享受不同的酒樓、茶樓的優惠，除了有蓮香樓、襟江酒家等$2茗茶優惠之外，凱悅軒的點心放題更有低至5折，有一間的點心每碟更低至$6，詳情即睇下文！



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長者飲茶優惠【1】蓮香樓──早市$2茗茶＋免加一

長者於早茶時段（早上6時至9時45分）惠顧蓮香樓，結帳時出示有效的「樂悠咭」或「長者咭」，可享$2茗茶及免收加一服務費。顧客必須在9時45分前完成結帳並離座。

地址： 中環威靈頓街160號／尖沙咀金巴利道25號長利商業大廈1-2/F

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【2】襟江酒家──早茶$2茶位＋免加一

擁有逾百年歷史的襟江酒家，推出早茶$2茶位兼免加一優惠。老友記出示有效樂悠咭或長者咭，於早上10時前結帳離座，即可享有此優惠，同行者亦可共享！優惠不適用於星期六、日及公眾假期。

地址：旺角登打士街56號家樂坊8樓801號鋪

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【3】油麻地銀杏館──點心$6起＋長者85折

社企餐廳銀杏館出名價錢便宜，食物標榜無味精、無激素，而且採用有機菜烹調，深受老友記歡迎。而銀杏館油麻地分店推出長者優惠，最低$6就可享有多款「耆妙點心」，出示長者咭或樂悠咭更可享85折！

油麻地銀杏館

地址：油麻地彌敦道385號平安大樓1樓20號舖

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【4】茶皇殿──全日免茶位

即日起至4月30日，逢星期一至五，茶皇殿設有「老友記快閃優惠」，長者惠顧天水圍或土瓜灣店，出示樂悠咭即可享全日免茶位！優惠適用於早茶、午市、茶市及晚市時段。

茶皇殿

地址：天水圍天湖路2號天耀廣場1樓L111號舖／土瓜灣新碼頭街38號翔龍灣廣場1樓130A號舖



長者飲茶優惠【5-9】利東集團酒樓──早市長者茶位$2

持有樂悠咭的長者惠顧利東集團旗下的利東軒、利東酒家、利龍軒、港灣宴會廳及利榮軒等五間酒樓，早市時段可享$2茗茶優惠。

地址：

利東軒：土瓜灣土瓜灣道78號

利東酒家：油塘崇信街8號鯉灣天下

利龍軒：九龍灣常悅道企業廣場

港灣宴會廳：新蒲崗寧遠街3-23號5樓

利榮軒：屯門建榮街24號建榮商業大廈

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【10】神燈會館──樂悠咭茶位$2

位於屯門市廣場的神燈會館，是由擁有50多年歷史的老字號「神燈海鮮酒家」推出的親民品牌。餐廳現時推出長者優惠，長者出示樂悠咭可享早茶茶位$2優惠，啱晒居住在屯門的老友記！

神燈會館

地址：屯門市廣場1期3樓3230號舖

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【11】稻香──$20.8點心孖寶任選2款點心

稻香推出「晨光老友記」優惠，逢星期一至六早上7時至11時，及星期日及公眾假期早上7時至10時，堂食提供$20.8點心孖寶，長者可從十款指定美點中任選兩款，當中有蝦餃、馬拉糕、雞粥等選擇。

地址：全線稻香

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【12】花園點心火鍋（香港仔）──早、午市或下午茶免茶錢

花園點心火鍋香港仔店以其傳統即叫即蒸的點心而深受街坊歡迎。店家現時推出長者優惠，凡持有樂悠咭的長者，惠顧早、午市或下午茶，可享免茶錢！

地址：香港香港仔大道223-227號利群商場1樓1號舖

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【13】凱悅軒──點心放題低至5折

凱悅軒逢星期一至五，上午10時至正午12時，推出點心放題任食優惠，樂悠咭長者可享低至5折，每位可以低至$213.4歎精緻點心、燒味、前菜、主食及甜品。

地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店三樓

＊優惠期至另行通知



長者飲茶優惠【14】嘉豪酒家──$2茗茶

由即日起至4月30日，位於牛頭角的嘉豪酒家推出長者優惠，長者只要持有樂悠咭，於早、午、下午茶時段均可享$2茗茶。熱門點心包括黑椒金錢肚、韭黃鮮蝦腸、鴛鴦臘腸卷等，值得一試！

地址：牛頭角振華道20號安基商場地舖及1樓1R1號舖



長者飲茶優惠【15】富臨皇宮── 早茶、午市、下午茶$2茶芥

富臨皇宮黃大仙分店推出長者優惠！60歲或以上持有樂悠咭的老友記，於早茶、午市以及下午茶時段，只要入座前出示樂悠咭，即可享$2茶芥！

長者飲茶優惠【16】香江花月── $2茶位

香江花月推出長者優惠，長者持有樂悠咭茶位費只需$2。

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