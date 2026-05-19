沙田萬怡酒店自助餐｜獨家買1送1！父親節適用+任食生蠔+金牌澳牛

沙田萬怡酒店自助餐｜自助餐優惠｜父親節｜買1送1｜父親節不知送什麼禮物？不如請爸爸吃自助餐最實際！沙田萬怡酒店自助餐獨家快閃買1送1優惠，加$99仲可以加多位，人均低至$192（包加一服務費），即可歎即開法國生蠔、龍蝦、鴨肝，以及榮獲世界牛排大賽金牌的南澳洲36°south（南緯36度）牛肉！優惠於父親節同樣適用，啱晒在假期前往！優惠期有限，售完即止，即刻看內文了解如何搶優惠！



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沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜父親節適用 最平人均$192

沙田萬怡酒店MoMo Café推出父親節自助餐優惠，由2026年5月20日早上11:00至5月26日23:59，自助餐快閃買1送1，第3位亦只需加$99就可一同入座，即最平人均$192.2，便可歎優質自助餐！優惠兌換日期至2026年6月30日，父親節同樣適用！

沙田萬怡酒店MoMo Café 快閃買1送1

開售時間：2026年5月20日早上11時至5月26日

優惠兌換日期：2026年5月21日至6月30日

👉🏻5月20日早上11時開賣

沙田萬怡酒店MoMo Café裝修現代化，光線充足，設有沙發座位及獨立貴賓房，環境寬敞舒適，適合家庭聚會與朋友用餐！

👉🏻加$99多1位

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜一個價錢歎盡澳洲金牌牛肉料理！

沙田萬怡酒店MoMo Café全新「澳洲36°South牛肉盛宴」主題自助餐，主打傳統與創意兼容的粵菜以及澳洲黃金產區36°South牛肉料理，牛隻經過嚴格的穀物飼養，油花分佈均勻、肉質細嫩兼充滿牛香，是不少米芝蓮餐廳首選的牛肉。現時一個價錢便可歎盡烤澳洲MB2（即Marbling Score，油花達2級）牛肩胛肉、椰⾹咖喱燴澳洲牛面肉、薄燒澳洲牛頸脊、烤澳洲MB2牛臀肉蓋，以及澳洲MB2牛板腱涮涮鍋等以牛入饌的高質料理！

👉🏻5月20日早上11時開賣

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜即開生蠔＋龍蝦＋花膠靚湯 父親節盡顯孝心

自助餐當然不少得回本必吃的矜貴海鮮！例如季節限定新鮮即開生蠔、波士頓龍蝦、麵包蟹、鱈蟹腳等，款款新鮮爽甜。想在父親節慰勞一下爸爸，自助餐還提供花膠燉湯、淮山百合蓮子燉瘦肉等滋補美食，爸爸先歎返碗花膠靚湯，再慢慢品嘗各式各樣的海鮮和高質牛肉，平日的辛勞絕對盡消，保證爸爸食到暖胃又暖心！

👉🏻加$99多1位

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜首推慢煮澳洲豬柳 軟腍帶天然鹹味

除了一系列澳洲36°south牛肉料理、矜貴海鮮及滋補美食，餐廳更有多款特色熱食，包括慢煮澳洲保濕豬柳、煎盲鰽⿂柳配香草忌廉汁、清蒸沙巴⿓躉、⾹煎鴨肝配黑醋汁、煎羊扒、即切燒味等，重點推介慢煮澳洲濕潤豬柳，豬柳經慢煮後中心保持粉嫩，口感極度軟腍，肉質更帶有天然鹹味，做到「慢工出細貨」，食肉獸必試！

👉🏻5月20日早上11時開賣

沙田萬怡酒店自助餐推出快閃買1送1優惠！（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜多款打卡able甜品 必試罕見蜜瓜碧螺春奶凍

提提大家，記得留肚吃甜品！自助餐精選多款特色甜品，包括即製梳乎厘班戟、蜜糖枇杷果金寶、紅糖磁粑、蜜瓜碧螺春奶凍、開心果士多啤梨慕絲餅、伯爵茶日本柚子慕絲餅等，款款精緻又打卡able，當中首推坊間少見的蜜瓜碧螺春奶凍，口感滑溜細嫩，夾帶碧螺春茶特有的甘醇幽香，配搭清甜蜜瓜肉，做到茶香與果香交織，清甜不膩！

自助餐還有啤酒、紅酒、白酒、日本清酒等酒水任飲，啱晒父親節和爸爸暢飲慶祝！

👉🏻5月20日早上11時開賣

大家記得留肚吃甜品！（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐買1送1｜自助午餐同設即開法國生蠔

如果想享受休閒的午餐時光，沙田萬怡酒店MoMo Café自助午餐亦有買1送1，及第3位加$99入座的優惠。自助午餐同樣以「澳洲36°South牛肉盛宴」為主題，提供多款金獎澳洲牛肉入饌美食，而且一樣可任食季節限定的即開法國生蠔、小白蝦、青口等冰鎮海鮮；各款刺身、壽司等日式料理。

熟食方面，除了韓式泡菜鍋、蜜糖燒烤醬烤雞扒、豬腳薑、松露醬翡翠鳳片、沙田雞粥等滋味熱盤之外，午市亦提供多款開胃頭盤，如意大利火腿及風乾黑椒牛肉、挪威煙三文魚等，還有自助茶啡、特飲及啤酒任飲，在這裡與爸爸靜靜地享受午餐，當成父親節禮物最好不過！

👉🏻加$99多1位

自助午餐同樣以「澳洲36°South牛肉盛宴」為主題，提供多款金獎澳洲牛肉入饌美食！（官方圖片）

沙田萬怡酒店自助餐買1送1優惠詳情

沙田萬怡酒店MoMo Café｜自助晚餐

優惠價（3位）：$984.6起｜人均$328.2起｜原價$2,435.4起

優惠價（2位）：$885.6起｜人均$442.8起｜原價$1,623.6起

沙田萬怡酒店MoMo Café｜自助午餐

優惠價（3位）：$576.6起｜人均$192.2起｜原價$1,313.4起

優惠價（2位）：$477.6起｜人均$238.8起｜原價$875.6起

👉🏻5月20日早上11時開賣

香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

地址：新界沙田安平街1號2樓



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