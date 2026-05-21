北角海逸酒店自助餐買1送1!人均$280+父親節適用+任食蟹腳、鴨肝

北角海逸酒店自助餐優惠｜北角海逸酒店自助餐獨家快閃買1送1優惠，加$265仲可以多1位，人均低至280，包加一服務費，就可歎煎鴨肝多士、人蔘雞湯、燒羊架，更有Mövenpick雪糕任食！優惠於父親節同樣適用，啱晒一家大小前往！優惠期有限，售完即止，即睇內文搶超抵優惠！即預訂😋同爸爸食餐好

北角海逸酒店自助餐買1送1｜父親節適用 最平人均$280

北角海逸酒店綠怡咖啡廳 推出自助餐優惠由，2026年5月19日早上11時開賣，自助餐快閃買1送1，加$265仲可以多1位，兒童5歲以下免費即最平人均$280，便可歎優質自助餐！優惠兌換日期至2026年5月23日至6月28日，父親節同樣適用！

北角海逸酒店綠怡咖啡廳 自助餐快閃買1送1，加$265多1位

開售時間：2026年5月19日早上11時開賣

優惠兌換日期：2026年5月23日至6月28日

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北角海逸酒店自助餐買1送1｜一個價錢歎日式和風與韓國惹味香辣料理！

北角海逸酒店綠怡咖啡廳全新「和韻韓香盛宴」主題自助餐，主打精緻細膩的傳統日本和風料理以及香辣惹味的經典韓國美饌。日本料理強調以當季食材入饌、精緻擺盤與極致季節感的呈現，韓國料理則以「辣、熱、鮮」著稱，強調以豐富醬料以及冷熱搭配的健康飲食，雙重滋味完美交織，是不少日韓美食控首選的盛宴。現時一個價錢便可歎盡冰鎮松葉蟹腳、香煎鴨肝伴多士、日式壽喜燒、惹味韓式牛肋骨、菠菜芝士忌廉焗蠔，以及滋補韓國人蔘雞湯等融合兩國飲食精髓的高質料理。

北角海逸酒店自助餐買1送1｜人蔘雞湯＋松葉蟹腳＋香煎鴨肝 慰勞爸爸精緻首選

帶爸爸開餐，最緊要食得夠豪、夠滋補！北角海逸酒店準備了豐富的日韓美饌，除了任食松葉蟹腳、鮮甜刺身與芝士焗蠔，更特別加碼——凡惠顧自助晚餐，每位客人均可獲贈一份「和牛火鍋」，油脂均勻、入口即溶！而在 6月20至21日的父親節週末，酒店還會限定為爸爸送上尊貴的「魚子醬酥皮龍蝦湯」。先讓爸爸喝碗濃郁靚湯或滋補人蔘雞湯，再大啖香煎鴨肝，平日的辛勞立刻一掃而空！

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北角海逸酒店自助餐買1送1｜精緻日韓甜點＋Mövenpick雪糕 必試經典日式芝士蛋糕

甜品控記得留肚！酒店今次誠意十足，特別準備了一系列充滿日韓風情的精緻甜點。當中首推必食的經典日式芝士蛋糕！質感輕盈且入口即溶，恰到好處的甜度完全不膩口，保證大人細路都鍾意！現場還有煙韌的士多啤梨大福、外脆內軟的韓式冬甩、經典紅豆銅鑼燒及千層蛋撻等，款款賣相精緻，極具打卡able！晚餐時段更有9款口味的 Mövenpick雪糕無限任食，包保甜品控大滿足！

吃甜品之餘，自助餐還特別加碼提供氣泡酒、精選紅酒、白酒、啤酒及汽水無限暢飲（啤酒為晚餐限定），酒精選擇豐富，啱晒在父親節和最愛的爸爸盡情舉杯暢飲！

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北角海逸酒店自助午餐買1送1｜第3位入座只需加$265！午市同樣豪歎蟹腳、焗蠔

想享受悠閒的午間時光？北角海逸酒店綠怡咖啡廳推出自助早午餐買1送1驚喜，第3位入座更只需加$265！午餐同步上演全新「和韻韓香盛宴」，完美交織精緻日風與惹味韓流。最吸引的是，午市照樣能無限任食極受歡迎的冰鎮松葉蟹腳、鮮甜凍蝦及即切鮮美刺身，海鮮控絕對可以大飽口福！

此外，午市更會為每位客人特別奉上專享的精緻「意大利風乾火腿鮑魚撻」一客，一坐低就已經完美回本！加上現場設有美酒及特飲無限暢飲，在舒適的環境下與爸爸一邊盡情舉杯、一邊享受愜意的午餐時光！

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北角海逸酒店自助餐買1送1優惠詳情

北角海逸酒店綠怡咖啡廳｜自助晚餐

優惠價（3位｜買一送一 + $300多1位長者/小童）：$1,198起｜人均$399起｜原價$2,259.4起

優惠價（2位｜買一送一）：$898起｜人均$449起｜原價$1,645.6起

優惠價（3位｜三人行56折）：$1,261起｜人均$420起｜原價$2,259.4起

北角海逸酒店綠怡咖啡廳｜自助早午餐

優惠價（3位｜買二送一）：$839起｜人均279.6起｜原價1,577.4起

優惠價（2位｜買一送一）：$574起｜人均$287起｜原價1,051.6起

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北角海逸酒店綠怡咖啡廳

地址：香港北角英皇道665號

電話：2185 2155



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