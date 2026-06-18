KFC優惠｜6.22起買1送1！家鄉雞餐+巴辣雞腿包餐$23.3起+領券方法

KFC優惠｜KFC再度推出「肯！抵DEAL」！6月22日上午11時起，家鄉雞餐／香辣脆雞餐／狂惹香燒雞餐有買1送1優惠，套餐固定搭配辣汁蘑菇香飯，優惠後平均只需$24.5，非常抵食！此外，KFC亦有家鄉雞腿包餐／巴辣雞腿包餐買1送1，優惠後人均只需$23.3！想知優惠如何獲得，即睇下文！



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KFC6月再度推出「肯！抵DEAL」優惠。（領展）

KFC優惠｜6.22推指定套餐買1送1優惠券 人均低至$23.3

2026年6月22日至6月28日，上午11時後，顧客於yuu App可參與KFC首輪搶券活動，憑券可享家鄉雞餐／香辣脆雞餐／狂惹香燒雞餐買1送1優惠，套餐固定搭配辣汁蘑菇香飯，優惠後平均只需$24.5（原價$49）。

家鄉雞腿包餐／巴辣雞腿包餐亦有買1送1優惠，套餐小食固定為格格脆薯塊，人均只需$23.3（原價$46.5）！優惠券數量有限，搶完即止。

如果錯過了首輪搶券活動亦不用怕，次輪搶券時段亦會在2026年6月25日上午11時至6月28日舉行！

提提大家，所有優惠不適用於亞洲國際博覽館及赤柱廣場分店；以及不適用於快脆送及門店自取。

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