CAVALLUNA馬術劇場｜門票獨家95折優惠碼/教學+購票連結+座位表

《CAVALLUNA》馬術x劇場 穿梭異境 馬術表演Horse Show將於2026年9月8、10至13日在香港啟德體藝館舉行，在HKTicketing快達網公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！

CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境｜表演詳情

劇場日期：2026年9月8、10至13日

劇場地點：啟德體藝館​（香港九龍城承啟道38號）

劇場價錢：HK$1,995/$1,595/$1,095/$695/$395/$895(無障礙通道座位)

VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536

購票平台：HKTicketing

語言：以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕

表演時間：全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間。

CAVALLUNA馬術劇場｜獨家95折優惠碼

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獨家優惠：95折

獨家優惠碼：HK0105

可使用票價：$1,595/$1,095/$695/$395/$895

購票平台：HKTicketing

B.優惠碼使用教學

1.去HKTicketing

1.選擇了票價及位置後

2.在右手面"選擇票價"向下拉，

3.選擇"HK01 - Promo"及加入門票數量

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4.如果成功，會在票價類別見到"HK01 - Promo"

CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境

CAVALLUNA馬術劇場｜表演時間表

CAVALLUNA 馬術X劇場 穿梭異境｜時間表 日期 下午場 晚上場 9月8日(星期二) - 晚上7時 9月10日 (星期四) - 晚上7時 9月11日 (星期五) 下午3時 晚上8時 9月12日 (星期六) 下午2時 晚上7時 9月13日 (星期日) 下午1時 晚上6時

CAVALLUNA馬術劇場｜座位表

CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境 | 座位表

鄭秀文演唱會2026香港 | 交通

港鐵：

－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。

－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。

巴士：

【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，

2E｜白田（北）- 九龍城碼頭

6C｜美孚 - 九龍城碼頭

6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭

85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭

241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭

【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：

3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）

5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭

11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭

11K｜竹園邨 - 紅磡站

12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園

21｜彩雲 - 紅磡站

61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭

85A｜廣源 - 九龍城碼頭

85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）

106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）

608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣

【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：

3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）

5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）

11K｜紅磡站 - 竹園邨

12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）

21｜紅磡站 - 彩雲

85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心

106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙