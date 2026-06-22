CAVALLUNA馬術劇場｜門票獨家95折優惠碼/教學+購票連結+座位表
《CAVALLUNA》馬術x劇場 穿梭異境 馬術表演Horse Show將於2026年9月8、10至13日在香港啟德體藝館舉行，在HKTicketing快達網公開發售，即刻看內文了解如何搶飛、場地座位表及交通！
CAVALLUNA馬術劇場 穿梭異境｜表演詳情
劇場日期：2026年9月8、10至13日
劇場地點：啟德體藝館（香港九龍城承啟道38號）
劇場價錢：HK$1,995/$1,595/$1,095/$695/$395/$895(無障礙通道座位)
VIP貴賓桌門票（共6個座位）：$27,220｜人均$4,536
購票平台：HKTicketing
語言：以英語旁白配以繁體及簡體中文字幕
表演時間：全長2.5小時，中場設有25分鐘休息時間。
CAVALLUNA馬術劇場｜獨家95折優惠碼
A.獨家95折優惠碼
獨家優惠：95折
獨家優惠碼：HK0105
可使用票價：$1,595/$1,095/$695/$395/$895
購票平台：HKTicketing
B.優惠碼使用教學
1.去HKTicketing
1.選擇了票價及位置後
2.在右手面"選擇票價"向下拉，
3.選擇"HK01 - Promo"及加入門票數量
3."您選擇的門票種類需要購票密碼"中輸入"HK0105"
4.如果成功，會在票價類別見到"HK01 - Promo"
CAVALLUNA馬術劇場｜表演時間表
日期
下午場
晚上場
9月8日(星期二)
-
晚上7時
9月10日 (星期四)
-
晚上7時
9月11日 (星期五)
下午3時
晚上8時
9月12日 (星期六)
下午2時
晚上7時
9月13日 (星期日)
下午1時
晚上6時
CAVALLUNA馬術劇場｜座位表
鄭秀文演唱會2026香港 | 交通
港鐵：
－港鐵啟德站：從D出口離開，沿車站廣場步行約10分鐘即可抵達啟德體育園。
－港鐵宋皇臺站：從D出口離開，步行約5分鐘即可抵達啟德體育園。
巴士：
【1】九龍城碼頭巴士總站 — 步行12分鐘即可抵達啟德主場館，
2E｜白田（北）- 九龍城碼頭
6C｜美孚 - 九龍城碼頭
6F｜長沙灣（麗閣邨）- 九龍城碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
45｜葵涌（麗瑤邨）- 九龍城碼頭
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
75X｜大埔（富善）- 九龍城碼頭
85｜火炭駿洋邨 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
115｜中環（港澳碼頭）- 九龍城碼頭
241X｜青衣（長青邨）- 九龍城碼頭
【2】香港盲人輔導會（木廠街） — 步行6分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑香港盲人輔導會（木廠街）的巴士路線：
3B｜慈雲山（中）- 紅磡（紅鸞道）
5C｜慈雲山（中）- 尖沙咀碼頭
11B｜觀塘（翠屏道）- 九龍城碼頭
11K｜竹園邨 - 紅磡站
12A｜長沙灣（海達邨）- 黃埔花園
21｜彩雲 - 紅磡站
61X｜屯門市中心 - 九龍城碼頭
85A｜廣源 - 九龍城碼頭
85X｜馬鞍山市中心 - 紅磡（紅鸞道）
106｜黃大仙 - 小西灣（藍灣半島）
608｜九龍城（盛德街）- 筲箕灣
【3】中華煤氣公司（馬頭角道） — 步行8分鐘即可抵達啟德主場館，以下是途徑中華煤氣公司（馬頭角道）的巴士路線：
3B｜紅磡（紅鸞道）- 慈雲山（中）
5C｜尖沙咀碼頭 - 慈雲山（中）
11K｜紅磡站 - 竹園邨
12A｜黃埔花園 - 長沙灣（海達邨）
21｜紅磡站 - 彩雲
85X｜紅磡（紅鸞道）- 馬鞍山市中心
106｜小西灣（藍灣半島）- 黃大仙