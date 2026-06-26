2026身體檢查推薦套餐｜嚴選15大高CP值體檢 最平$550起

踏入2026年，又是時候好好審視一下自己的健康狀況。常說「預防勝於治療」，但對於生活節奏快到喘不過氣的香港人來說，要抽時間、花金錢去預約一個身體檢查，往往會覺得「好麻煩」同埋「使唔使咁貴㗎」？《香港01》「好食玩飛」幫大整合了全港超過60個體檢計劃，再嚴選出15個性價比最高的全身檢查套餐。即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

無論你是「斜槓青年」想搵個入門版，還是「高層管理」需要一個詳盡的Executive Check，甚至是想要「二人同行」順便拎埋禮品當拍拖，這份2026年終極體檢指南，一定幫到你！

點解要Check？點樣揀？做Body Check前的懶人包

根據消委會同埋唔同醫療專家的建議，做身體檢查前首先要明白：唔係愈多項目愈好，最緊要啱自己。一般建議由25歲起可以開始建立定期檢查的習慣。你可以按照以下方向去諗：

・20-30歲：重點放在基本「三高」（血壓、血糖、血脂）同肝腎功能，為身體建立「健康基線」。

・30-45歲：可加入靜臥心電圖同埋超聲波掃描（如肝膽胰），留意慢性病風險。

・45歲以上：就要認真考慮癌症篩查（如大腸癌、乳癌）同骨質密度檢查。

・特別族群：有家族病史、煙酒習慣、成日OT嘅打工仔，就應該按風險升級檢查項目。

2026年15大性價比最高身體檢查套餐推介

《香港01》「好食玩飛」綜合咗多間熱門體檢中心同醫院的資料，由入門級到星級尊尚，精選以下15個Plan，總有一個滿足到你！

【入門級 · 精明之選】 HK$1,000 以下都有交易

想平平地做個基本檢查，了解身體大概狀況，以下呢幾間絕對係「慳家首選」！

醫療機構 檢查計劃 重點檢查項目 優惠價錢 V-Care 基本驗血檢查 三高檢查、尿液檢查 HK$550 (原價 $880) 時代醫療 基本健康檢查計劃 1 癌症指標 (2選1)、三高、肝腎功能 HK$880 (原價 $2,000) 晉上醫療 精選身體檢查 1 癌症指標(10選1)、三高、甲狀腺、痛風 HK$880 德信醫療 精選健康檢查計劃 2 癌症指標(多項選)、三高、肝炎、甲狀腺 HK$950 銀十字醫療 特選綜合檢查 肺X光平片、肝腎功能、甲狀腺、糖尿 HK$980 (原價 $3,375)

《香港01》「好食玩飛」點評：呢個價錢真係「抵到爛」！V-Care同時代醫療最適合預算有限但想了解基本指數嘅年青朋友。如果想輕輕鬆鬆加個癌症指標，晉上醫療同德信醫療就係不二之選。

【人氣熱選 · 進階之選】 HK$1,000 - $3,000 最多人揀

這個價位係市場上最百花齊放的戰場，體檢項目夠多，通常仲會送超聲波或者癌症指標，CP值極高！

醫療機構 價錢 檢查項目 必睇賣點及特色 美邦醫學體檢中心 - 優越行政人員身體檢查 HK$2,000 (23折，原價 $8,595) 107項 呢個價錢做到107項，仲要包大腸癌及肝癌癌症指標、心臟檢查、骨質密度，仲有幽門螺杆菌抗體，絕對係「大堆頭」之選！做完仲可以拎返份禮品，由風扇到現金券都有。 “流程暢順，可選擇的檢查項目很多” 德信醫療中心 - 特選健康檢查 HK$2,280 (5折，原價 $4,560) 57項 包10選1超聲波/X光、6選2癌症指標，最正係有雙能量骨質密度掃描(DEXA)，對於關注骨質疏鬆嘅人士（尤其係女士）嚟講，呢個價錢做DEXA真係好吸引！ “所有的項目的設備好先進” 德信醫療中心 - 全面優越健康檢查 HK$2,980 (5折，原價 $5,960) 61項 可以理解為上面個Plan嘅升級版。包10選2超聲波/X光（可以揀乳房/盆腔！），再加6選4癌症指標，仲有DEXA。如果想為老婆/媽咪做個詳細啲嘅婦科檢查，呢個Plan好值得考慮。 香港驗身中心 - 尊尚健康檢查 HK$2,980 99項 主打上腹腔超聲波檢查（肝、膽、胰、脾、腎），再加9選4癌症指標，連心血管硬度檢查都有。99項內容全部針對內臟同癌症風險，非常實用。 “上腹腔超聲波的檢查此計劃性價比高” 卓健醫療 - 全面特選身體檢查 HK$2,750 71項 卓健出名分店多，最啱喺唔同區返工嘅人。呢個Plan可以5選3癌症指標測試（包括肝癌、前列腺癌、大腸癌、胰臟癌、卵巢癌），彈性極高。加上有醫生講解報告，信心保證。 “診所地點方便，醫護人員專業”

【星級尊尚 · 全面防護】 HK$3,000 - $4,500 安心之選

預算鬆動點，想一次過Check得詳盡，甚至加埋高端影像檢查，這幾個Plan就係「安心之選」。

醫療機構 價錢 檢查項目 必睇賣點 卓健醫療 - 全面身體檢查(白金) HK$3,990 66項 雖然項目數量唔係最多，但勝在送4選2超聲波掃描（上腹/乳房/前列腺/甲狀腺），呢幾項自費加埋都唔平。加上卓健嘅中央化驗室獲ISO認證，質素穩定可靠。 美邦醫學體檢中心 - 成人升級全面身體檢查E 一人 HK$2,650 | 二人同行 HK$5,100 (平均$2,550/位) 一人87項 / 二人89項 呢個係美邦嘅皇牌性價比Plan！加送超聲波(7選2)同癌症指標(6選2)，仲要包埋心臟檢查同骨質密度。最正係二人同行，價錢仲有得再平啲，禮品仲可以升級揀BRUNO電熱鍋或者抽濕機，情侶或夫妻一齊Check，健康又溫馨！ “reasonable price, the staff are nice” 美邦醫學體檢中心 - 星級尊尚全面身體檢查計劃 HK$4,200 (65折，原價 $6,500) 118項 項目多達118項，係今次推介入面最多嘅！包埋癌症指標、心臟檢查、性病檢查、幽門螺旋菌，仲有營養師諮詢。Check完拎份禮品，隨時係Dyson風扇甚至PS5（換購），真係「Check身兼購物」。 “購買後即時確認，同時也有不同禮品”

【醫院級體驗 · 高端之選】 HK$4,000 或以上

如果想在私家醫院做，享受一條龍的專科服務，以下是幾間熱門醫院的參考價錢。

醫院名稱 身體檢查計劃 參考價錢 港怡醫院 卓越 (Executive) HK$4,100 浸會醫院 行政體檢套餐 HK$4,310 仁安醫院 精選 HK$3,350 播道醫院 美滿人生體驗 HK$5,380 聖保祿醫院 保健A計劃 (男/女) HK$2,940 – HK$5,150 香港港安醫院 康健 (Standard) HK$4,370

《香港01》「好食玩飛」溫提：醫院體檢通常會包醫生解釋報告，環境同服務亦會更舒適。如果 budget 許可，或者公司有得 claim，不妨考慮去醫院做個詳細的檢查。

👉Sim Credit Card/ Sim World Mastercard

《香港01》「好食玩飛」私心建議：揀Plan記住呢3點

第一點：唔好只睇價錢，要睇「內容」：$1,000蚊Check 100項，同$2,000蚊Check 50項，邊個抵？要睇吓嗰100項係咪只係將血色素分開10項報，而嗰50項又包唔包你最需要嘅超聲波。好似上面推介嘅德信同香港驗身中心，價錢中等但包咗實用嘅DEXA或上腹超聲波，就係「貴買平用」嘅例子。

第二點：禮品係Bonus，唔好反客為主：拎部風扇返屋企固然開心，但最重要係Check到嘅項目啱你嘅需要。為咗部PS5而揀個自己唔需要用嘅Plan，就有點本末倒置啦。

第三點：售後服務好重要：驗身只係第一步，之後有冇醫生或護士詳細講解報告？報告出得快唔快？呢啲都係影響體驗嘅關鍵。卓健同美邦喺呢方面嘅用戶評價都相當唔錯。

最後幾個你一定要記住的實用Tips

1.不是項目愈多愈好

2.消委會提醒，過多檢查未必有實際需要，反而增加焦慮和費用，應由醫生按年齡、性別、家族病史及生活方式評估需要。

3.體檢報告不要自己「亂解讀」

4.報告上雖會列出正常值範圍，但指數解讀須結合病史、藥物、生活習慣等背景，最穩妥是交由醫生或專業醫護解釋。

5.保留報告和收據，方便長線跟進

6.建議以年份分類存檔，方便與之後年度檢查作直線比較，例如膽固醇、肝酵素、血壓是否逐年上升。

7.善用政府醫療券及保險福利

8.部分長者可用醫療券支付部分體檢費用，私營醫療保險亦可能包含年度體檢／折扣，記得先向保險公司查詢避免白白錯過。

9.頻率：大多數成年人 1–2 年一次已足夠

10.高風險人士可在醫生建議下增加某些專項檢查（如心臟、腸胃鏡、特定癌症篩查），避免為求安心而過度檢查。

2026年，無論你係想為自己嘅健康「買個保險」，抑或想送份健康禮物畀屋企人，希望呢篇整合可以幫到你搵到最適合嘅身體檢查計劃。記得預約前再同中心確認一下細項，祝大家身體健康，長Check長有！

以下《香港01》「好食玩飛」仲同大家分析下用邊張卡網上付款有最高回贈！大家可以參考返以下呢個表，然後再碌落去睇每張信用卡詳情。

信用卡 回贈 簽賬/回贈上限 Wewa Visa Signature卡 4% (透過手機支付) 每曆月可獲回贈最高為$200 建行（亞洲） Travo World Mastercard 本地餐飲簽賬2%/ 海外簽賬簽賬4% 本地餐飲 (2% 回贈 / $3/里)：每半年簽賬上限為 HK$12,500 外幣簽賬 (4% 回贈 / $1.5/里)：每半年簽賬上限為 HK$25,000。 建行（亞洲）eye Visa Signature 信用卡 本地餐飲，外賣平台及交通簽賬最高11%/ 網購，拍卡及流動支付2% 本地餐飲、外賣平台及交通簽賬高達11%現金回贈每月登記，3個階段，每位信用卡會員每個階段現金回贈上限為HK$400 網上/拍卡： 2%回贈，每年上限簽賬額為 HK$75,000 恒生MMPOWER World Mastercard 網購網上零售高達5% +Fun Dollars/ 外幣簽賬高達6% +Fun Dollars 每曆月可獲回贈最高為500 +Fun Dollars Sim Credit Card/ Sim World Mastercard 合資格網上零售簽賬享8%/ 其他零售簽賬0.4% 每曆月可獲回贈最高為$200

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略