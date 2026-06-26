洗澡時順便洗臉超錯！專家揭花灑多菌　直接沖臉隨時爛面、恐傷肺

沖涼禁忌｜花灑｜花灑洗臉｜不少人為貪圖方便，習慣在洗澡時直接用花灑的水柱直沖面部洗臉。然而，這個看似平常的日常習慣，原來藏著毀容危機！專家指出，花灑內部因長期處於潮濕溫暖環境，極容易滋生數以萬計的致命病菌，分分鐘引發肺部感染和破壞皮膚屏障！專家建議，應挑選1種材質的花灑，以減低感染風險。即睇下文！



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沖涼禁忌｜用花灑直沖向臉：恐引發肺炎

大家都喜歡在洗澡時直接用花灑開大水迎面沖洗，甚至貪圖一時爽快兼順便洗臉。事實上，花灑長期處於潮濕溫暖環境中，內部極容易滋生細菌。

很多人在洗澡時直接用花灑開大水迎面沖洗，貪圖一時爽快兼順便洗臉。（AI生成圖）

《美國科學院院報》報道，美國科羅拉多大學研究人員透過對5個州的45個花灑取樣化驗指出，幾乎每個花灑都藏著數以萬計的細菌，其中，花灑內最常檢測出的病菌是非結核分枝桿菌和退伍軍人桿菌。當直接利用花灑直接對著臉部沖洗時，強勁的水流會將積聚在裡面的細菌打成肉眼看不見的細小水霧，對於免疫力較弱的人、長者或有氣管問題的人來說，有機會引發肺部感染，導致慢性咳嗽或呼吸困難。

沖涼禁忌｜皮膚科醫生警告：破壞皮膚屏障變爛臉

除了引發肺部感染外，使用花灑直接向臉沖洗也有機會破壞皮膚屏障，引發暗瘡或過敏。英國皮膚科醫生賈斯汀·赫克斯托爾曾指出，淋浴時的花灑水壓或高水溫對面部肌膚來說實在太強，會沖走臉上的油脂等天然保濕因子，破壞皮膚保護膜導致水分加速流失。

加上，剛好臉上有擠完暗瘡或黑頭後留下的微細傷口，花灑裡的細菌就會趁虛而入直接感染傷口，輕則令暗瘡發炎惡化，重則會誘發嚴重的蜂窩性組織炎。

花灑裏的細菌如接觸面部感染傷口，有可能誘發嚴重的蜂窩性組織炎。（AI生成圖）

防菌必學！專家教4招遠離細菌

不想天天用病水洗臉危害健康？專家建議只要洗澡前多做4件事，能減低細菌感染風險。

花灑材質｜【1】選用金屬材質花灑

美國科羅拉多大學的研究團隊在報告中指出，比起金屬，塑膠材質的花灑頭更容易滋生細菌和形成生物薄膜。因此，建議大家在選購或更換浴室設備時，應盡量挑選全金屬材質的花灑。

專家建議在選購或更換浴室設備時，應盡量挑選全金屬材質的花灑，如不銹綱。（AI生成）

沖涼｜【2】洗澡時背對水流／分開洗頭與洗臉

赫克斯托爾建議，洗澡時請背對水流，避免面部皮膚直接遭受水柱的正面衝擊。另外，建議大家應將沖涼與洗臉分開。

花灑清潔｜【3】定期使用白醋深層清潔花灑

美國科羅拉多大學研究團隊建議，定期清洗花灑。可以將噴頭摘下，用舊牙刷仔細清洗過濾器。或者使用盆子裝滿醋，然後把花灑頭放進去，浸泡一個小時左右，沖洗乾淨再使用。

專家建議，每天在首次開花灑時，應先將水流開到最大，讓它空放15至30秒。（AI生成圖）

沖涼｜【4】每天洗澡前先放走死水

美國疾病管制與預防中心CDC建議，每天在首次開花灑時，應先面向牆壁或轉身，將水流開到最大，讓它空放15至30秒，利用水流把管線和花灑頭內積存了一夜、細菌濃度最高的死水徹底沖走。

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