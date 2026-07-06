洗衣機梘粉格一直用錯　難怪洗不乾淨　日洗衣公司：做錯滋生霉菌

洗衣機梘粉格｜大家在使用洗衣機時，也會把洗衣粉和柔順劑隨意倒在機上的梘粉格就開機洗衣服嗎？但原來將洗衣粉及柔順劑放錯格位，不但會令衣服沖不乾淨梘粉，令皮膚過敏，而洗衣粉更有機會未能沖入洗衣筒，停留在梘粉盒內。若長期不清潔殘留在梘粉盒內的洗衣粉，更會滋生霉菌，從而令衣服也有臭味。想知如何正確使用梘粉格？即看下文！



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現時市面上的洗衣機有很多款式，一般來說都會有梘粉格的位置。根據清潔及維修洗衣機的專門店Fixes維修兵團 - 全方位洗衣機服務的專頁表示，洗衣機梘粉格通常會以羅馬數字或特定圖標標識其功能，包括I號預洗格，II號正常洗衣粉格，以及有雪花圖示的柔順劑格，但大家有把洗衣劑和柔順劑放對梘粉格嗎？

一般梘粉格會有3格。（begonia@小紅書）

洗衣機｜梘粉格1——預洗區

「預洗區」通常標示為「I」，用於放置預洗階段所需的洗衣劑。預洗是一種在主洗之前進行的簡短洗滌循環，主要用於處理特別骯髒的衣物。當洗衣機啟動預洗程序時，入水掣會控制水流進入此隔間，將其中的洗衣劑沖洗帶入洗衣筒中，對衣物進行初步的浸泡和清潔。

梘粉格會分I、II及花朵圖案作標示。

洗衣機｜梘粉格2——主洗區

「主洗區」一般會標示為「II」，同樣都是放置洗衣劑的位置，供主洗階段使用。當洗衣機進入核心的主洗階段——也就是去污力最強的關鍵步驟時，系統會自動控制進水，將此格內的洗衣粉或洗衣液徹底沖刷至洗衣槽內，使其與衣物均勻混合，發揮其去污及清潔的功效。

洗衣機｜梘粉格——柔順劑區

而標有花朵圖標或「MAX」線、有些會是藍色格子的是「柔順劑區」，專供最後「漂洗階段」使用。當洗衣機進行最後的過水程序時，水流會流入此格並觸發虹吸效應，將柔順劑自動帶入內筒，均勻附著於衣物上以軟化纖維、去除靜電。但大家要留意，切勿將柔順劑倒過「MAX」線，否則柔順劑會被提早沖走，無法在正確的步驟發揮作用。

柔順劑格一般會用花朵圖案標示，大家千萬不要倒錯格。

洗衣機｜梘粉格使用不當或會引起問題

他們亦提到，若果大家不當使用洗衣機的梘粉格，有機會會引起多個問題，建議大家要定期清潔梘粉盒，確保其通風和管道暢通。

梘粉格使用不當問題1：洗衣劑停留在梘粉格內

當中最常見的是洗衣劑（特別是洗衣粉）未能完全沖入洗衣筒，導致殘留在梘粉格內，甚至結塊。這可能是由於水壓不足、入水噴嘴堵塞、梘粉格過於骯髒、洗衣劑用量過多或結塊等原因造成。

梘粉格過於骯髒有機會導致殘留在梘粉格內。（AI生成圖片）

梘粉格使用不當問題2：柔順劑或會過早流入洗衣筒或致皮膚過敏

若柔順劑隔間堵塞、虹吸管積垢，或用戶添加柔順劑時超過格內所寫的「最高線」，都可能導致柔順劑無法在漂洗階段正常釋放，甚至過早流入洗衣筒，影響柔順效果。台灣兒童過敏免疫風濕科鄔碧瑜醫師亦曾指，過量的洗衣液殘留在衣物上反而增加皮膚刺激風險，有機會出現皮膚過敏。

梘粉格使用不當問題3：梘粉格周邊老化或出現漏水

大家要留意梘粉盒周邊的密封件有否出現老化或損壞，或梘粉格本身出現裂縫，都可能導致在入水時出現漏水情況。若大家加入過多洗衣產品，產生過量泡沫，這些泡沫也會從梘粉盒位置溢出，導致看似漏水的情況。

梘粉格周邊老化或出現漏水問題。（AI生成圖片）

梘粉格使用不當問題4：洗衣劑殘留在格內易生霉菌產異味

長期不清潔的梘粉盒會積聚洗滌劑殘留、水垢甚至滋生霉菌，產生難聞的異味，從而令衣物也會有味。

洗衣機｜發現用錯格怎麼辦？

大家不論在洗衣前或啟動洗衣機後才發現把洗衣粉或柔順劑入錯格也不用太緊張，根據日本洗衣公司「ココアラ」教學指，即使放錯格位也有解決方法！

洗衣劑入錯在柔順劑格：先把衣服取出 再沖洗洗衣機2至3次

如果在添加洗衣劑後或啟動機器前立即發現誤把洗衣劑倒錯在柔順劑格時，需停止洗衣機並取出衣物。隨後，讓沒有任何衣物在內的洗衣機進行兩到三次「沖洗」和「脫水」程序。最後拆下梘粉格並用水清洗；若無法拆下，可向盒內注入清水或溫水進行沖洗。另一種情況，如果大家在洗完衣服才發現原來入錯，應先清洗梘粉格，然後重新洗一次所有衣物，但注意這次洗衣不要添加任何洗衣劑。

洗衣前或啟動洗衣機後才發現入錯梘粉格也有解決方法。（AI生成圖片）

柔順劑入錯：清洗梘粉格 重新洗一次衣服

如果在添加洗衣劑後或在按下啟動鍵之前，發現誤把柔順劑倒錯在洗衣劑格，同樣也需停止洗衣機並取出衣物，然後讓洗衣機空轉運轉。

隨後，用水沖洗梘粉格，並以正確方法重新洗滌衣物。但如果在洗衣程序結束後才發現錯誤，也需要用水沖洗梘粉格。但由於只使用衣物柔軟劑是無法去除衣物上的污垢，因此應使用正確的方法重新洗滌這些衣物。

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