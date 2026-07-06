麥當勞至尊漢堡回歸!快閃優惠$43套餐減$5+全新至尊脆雞堡+$1奶昔

麥當勞優惠｜麥當勞至尊漢堡（BIG n'TASTY）回歸喇！還推出$43優惠價優先試食！香港麥當勞為慶祝App積分計劃1周年，除了找來原版代言人陳奕迅正式復刻2007年的經典「至尊漢堡」外，更推出$43優先試食！同步推出全新「至尊脆雞堡」超值套餐，只要滿指定積分便可換購，人氣滑嘟嘟奶昔也是$1便可吃到！想了解更多優惠詳情，即看下文！



麥當勞至尊漢堡（BIG n'TASTY）回歸喇！

麥當勞快閃優惠

麥當勞由即日（7月6日）起，凡滿指定積分用戶可率先以限定優惠價試食。

至尊漢堡與至尊脆雞堡｜7月6日限定 加$43優先試食

「至尊漢堡」以100%安格斯牛肉作主角，配搭新鮮生菜、番茄、酸瓜、爽脆洋蔥條及香濃芝士，再加入獨有「至尊漢堡醬」，於2007年後首次推出已大受歡迎。而全新推出的「至尊脆雞堡」則採用外脆內嫩的特大原塊雞腿肉，配搭新鮮生菜、番茄、爽脆洋蔥條、香濃芝士及經典至尊漢堡醬。

「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」換購詳情 上午11時至午夜12時 100分加$43優先試食「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」超值套餐。 晚上6時至午夜12時 150分加$46升級優先試食「至尊漢堡」或「至尊脆雞堡」加大超值套餐。

人氣王滑嘟嘟紫色美食：7月7日起 $1有得食

人氣王滑嘟嘟奶昔由7月7日上午11時起，App用戶可以100分加$1換購 。數量有限，換完即止 。期間限定的藍莓新地、香芋批同步回歸。全新推出的巨峰提子波波梳打，只需加$9.5便可加配脆薯皇升級「大大啖套餐」。

此外，App內還提供多款可重複使用的電子優惠券：

其他可重複使用電子優惠券 至尊漢堡四道菜套餐 減$5 至尊脆雞堡四道菜套餐 減$5 至尊漢堡或至尊脆雞堡超值套餐 減$3 香芋批 $11.5 藍莓新地 $12.5 人氣王滑嘟嘟奶昔 $18起

滑嘟嘟潮物周邊｜7月8日起，一連三星期分階段換購

用戶可在App內網購人氣滑嘟嘟潮物，由運動配件、時尚拖鞋、休閒沙灘褲到滑嘟嘟公仔掛飾等。購買後憑QR Code於14天內到指定餐廳取貨。換購時間如下：