收銀車2026｜7月時間表+地點一覽！免手續費+八達通／支付寶增值

收銀車｜家中堆積了超多散銀（硬幣）怎麼辦？金管局收銀車公布了7月的最新服務日程表，讓大家處理過剩的「神沙」，收銀車不但可將硬幣轉換成現金，更可用作八達通卡或電子錢包增值，包括支付寶香港、八達通銀包、拍住賞及WeChat Pay，而且完全沒有手續費，十分方便！即睇下文了解！



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收銀車｜什麼時候有收銀車？

金管局收銀車提供免費收集硬幣服務，在不同時段遊走全港18區，每一區停留約一星期，並於上午10時至晚上7時為市民服務。日前，金管局公布了7月的最新服務日程表，有需要的朋友就要留意啦！

收銀車服務時間：上午10時至晚上7時



收銀車｜接收的硬幣有上限嗎？

值得留意，收銀車並不是什麼硬幣都接受。大家提供硬幣之前，必須先清理帶來硬幣當中的雜物和塵埃。此外，每人每次回收上限為大約10公斤硬幣。收銀車內設有電子磅作點算，如超出10公斤硬幣的人，將需要下車再次輪候。

收銀車｜收銀車接受什麼硬幣？

服務人員收到硬幣後，會檢查其狀況。如發現雜物、生鏽、染色、沾水、發霉或不可辨認的硬幣，會取出並交還客戶，以免影響機器正常運作。另外，收銀車不接受港幣以外的其他硬幣，亦不提供紙幣或硬幣找換服務。

收銀車接受的港幣類型如下：

一毫硬幣：1982年或以後的一毫硬幣

二毫硬幣：1975年或以後的二毫硬幣

五毫硬幣：1977年或以後的五毫硬幣

一元硬幣：1978年或以後的一元硬幣

二元硬幣：1975年或以後的二元硬幣

五元硬幣：1980年或以後的五元硬幣

所有十元硬幣



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收銀車服務時間及地點｜7月時間表

灣仔區

銅鑼灣百德新街路旁停車處（翡翠明珠廣場外）

日期：即日至7月12日（星期日）

＊7月8日（星期三）暫停



荃灣區

荃灣海濱花園海昇閣（康文署流動圖書館服務點）

日期：即日至7月9日（星期四）

＊7月7日（星期二）暫停



青龍頭豪景花園5座側

日期：7月10日（星期五）至7月12日（星期日）



葵青區

葵芳興芳路（近興芳路遊樂場）

日期：7月13日（星期一）至7月19日（星期日）

＊7月15日（星期三）暫停



收銀車服務時間及地點一覽。（民政事務總署）

南區

薄扶林華富（一）邨華安樓

日期：7月13日（星期一）至7月19日（星期日）

＊7月16日（星期四）暫停



元朗區

天水圍天恩邨恩穗樓對出上落貨區

日期：7月20日（星期一）至7月23日（星期四）

＊7月22日（星期三）暫停



天水圍天逸邨逸江樓側卸貨區（逸江樓與逸海樓之間）

日期：7月24日（星期五）至7月26日（星期日）



西貢區

將軍澳怡明邨怡悅樓（康文署流動圖書館服務點）

日期：7月20日（星期一）至7月22日（星期三）



坑口和明苑和暉閣

日期：7月24日（星期五）至7月26日（星期日）



收銀車服務時間及地點一覽。（香港旅遊發展局）

中西區

石塘咀皇后大道西554-560號路旁（近日富里）

日期：7月27日（星期一）至7月30日（星期四）

＊7月28日（星期二）暫停；7月29日（星期三）服務時間至中午12時



西環堅尼地城新海旁街路旁停車處（近堅尼地城消防局）

日期：7月31日（星期五）至8月2日（星期日）



離島區

東涌裕泰苑A座

日期：7月27日（星期一）至7月29日（星期三）



東涌富東邨東涌健康中心正門

日期：7月31日（星期五）至8月2日（星期日）



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