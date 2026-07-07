大家樂優惠｜一連4周6大優惠 $1奶茶/紅豆冰+特飲買1送1+套餐減$4

大家樂優惠｜大家樂又有新優惠！大家樂推出「搶賞要有」會員推廣活動，一連四星期送上6大優惠，包括$1人氣皇牌飲品、買1送1特飲、精選主食優惠以及總值超過$50的迎新會員優惠！想知優惠如何獲取，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠｜會員6大優惠 大派$1優惠券、買1送1

即日起至8月2日，大家樂推出「搶賞要有」會員推廣活動，一連四星期送出多項優惠，只要是大家樂Club 100會員即可享有相關優惠！

大家樂優惠【1】每周送價值$10手機點餐優惠券

即日至7月19日，每星期首次惠顧大家樂，即可獲贈價值$10手機點餐優惠券，讓會員以更優惠價格品嘗多款經典美食！

大家樂優惠【2】手機App派奶茶、紅豆冰$1優惠券

即日起至7月10日期間，大家只需打開大家樂手機App並成為會員，登入後點擊「優惠券放送」，即可領取$1奶茶優惠券（原價$15）；另外，由7月13至17日，紅豆冰或可樂亦有$1優惠券！數量有限，先到先得。

手機App派奶茶、紅豆冰$1優惠券（官方圖片）

大家樂優惠【3】燒味套餐減$4

即日至12日期間，午市惠顧大家樂，可享燒味套餐減$4（原價$45起），優惠不限次數！

大家樂優惠【4】特飲「至Cool冰冰」系列買1送1

7月14日為大家樂「開心星期二限定優惠」，凡惠顧人氣特飲「至Cool冰冰」系列即可享買1送1，多款冰涼口味任君挑選！

特飲「至Cool冰冰」系列買1送1（官方圖片）

大家樂優惠【5】新會員額外賞$50

活動期間，新登記會員即可享總值超過$50的迎新優惠，包括多張茶市及晚市的現金優惠券。

大家樂優惠【6】「樂賞分」升級優惠 300積分換$1糖水或甜品

除了餐飲優惠外，「樂賞分」亦全面升級。會員以300積分，憑任何惠顧即可用$1換購暖心是日糖水或甜品；及以800積分換購酥皮焗蘑菇湯；或以1,000積分換購魚香茄子飯一客。另外，會員只需憑200積分，即可換領備受貓迷期待的人氣盛事「香港貓迷博覽會 2026」入場門票。

大家樂優惠｜領取方法

大家只要下載大家樂App並登記成為會員，即可於頁面領取相關優惠券。

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