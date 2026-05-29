中電加價3人家庭貴幾多？10耗電惡習+慳電方法+開冷氣漏1步超嘥電

中電加價｜中電宣布將於6月1日起調整燃料費，每度電升至42.6仙，加幅約5.4%。夏天來臨，相信家家戶戶也要開冷氣，電費定必又再大大提升。為了輔助大家計算支出，「香港01」《好食玩飛》頻道已為大家整理一個家庭每月需額外支付多少電費，以及10個非常浪費電力的不良習慣，提醒大家可如何節省生活開支！



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中電加價｜6月加2.2仙 3人家庭每期交多約$12

中電宣布，6月燃料調整費為每度電42.6仙，較5月的40.4仙上升2.2仙，加幅約5.4%。6月連同基本電費，淨電費為每度電143.8仙，即較5月升1.55%。

中電自4月起連續第三次上調電費，相信隨著本港踏入夏季炎熱天氣，電費單金額的升幅便會更明顯。根據中電過往公布的平均數據推算，一個典型三人家庭每兩個月的用電量約為550度電，由於每度電貴了2.2仙，這期帳單的電費會比上期增加約$12.1。

在未扣除政府補貼前，按5月舊價計算的帳單約為$736.8；而按6月新價計算，帳單總額將升至$748.9。

電費參考：550x0.022=12.1，換算港幣約$12.1



中電宣布將於6月1日起調整燃料調整費。（資料圖片）

不過，以上計算方法只作參考，實際上每個家庭的用電量亦不同。但如果不想看到電費單時感到「肉赤」，不如從日常生活之中改善「超級耗電」的壞習慣，慳電自救！

10大浪費電力的壞習慣

耗電壞習慣【1】冷氣愈調愈低

不少人開冷氣時都習慣將溫度調得很低，務求盡快感到涼快。但根據台電資訊，冷氣溫度每調低1度，便會增加6至10%的耗電量。

慳電方法：將冷氣溫度設定在26°C至28°C最為理想。



耗電壞習慣【2】不洗隔塵網

很多人都會忽略清洗冷氣就直接使用，但其實勤洗冷氣的隔塵網也可以幫補電費。台電指出，隔塵網積聚灰塵會令冷氣機吸入空氣時更加吃力，不但降低製冷效果，更會增加耗電量。

慳電方法：定期約兩星期清洗一次隔塵網，每年可節省約10%冷氣費！



耗電壞習慣【3】單靠冷氣降溫

開了冷氣就不需要開風扇？其實單靠冷氣降溫效率更加慢！台電建議，開冷氣時應配合風扇或循環扇使用，利用風扇促進室內空氣對流，讓冷氣更快、更均勻地分布全屋，這樣便不用把冷氣調低，體感都能保持涼快，節省冷氣費！

慳電方法：開冷氣+風扇



勤洗冷氣的隔塵網也可以幫補電費。（Canva）

耗電壞習慣【4】開冷氣時不拉上窗簾

不少人為求方便，回家第一件事便是立即拿起冷氣機搖控直接開冷氣，往往忽略了應先拉上窗簾。而陽光會令室內溫度居高不下，冷氣機為了達到預設溫度，便會不斷高負荷運作，增加耗電量。根據中電「綠星級慳電跳級攻略」資訊，開冷氣前應先拉上窗簾遮擋陽光，以降低室溫，從而節省電力。

慳電方法：開冷氣前，先拉窗簾。



耗電壞習慣【5】把雪櫃塞得滿滿

香港土地「寸金尺土」，養成了港人「用盡每一寸空間」的執著，連雪櫃都塞得滿滿才覺得「物盡其用」，然而，台電指出，雪櫃最好保持8分滿，預留空間讓冷空氣循環，而冰格塞滿一點亦無妨，好讓冰凍的食材互相保冷，減輕壓縮機負擔。

慳電方法：雪櫃冷藏格8分滿，冰格10分滿



雪櫃最好保持8分滿，預留空間讓冷空氣循環。（資料圖片）

耗電壞習慣【6】頻繁開關雪櫃門

夏天經常想飲冰凍飲品，不自覺便會不停打開雪櫃。消委會提醒，頻繁開關雪櫃門或打開時間過長，容易令內部冷空氣流失，導致壓縮機需要消耗更多能源重新製冷，增加耗電量。

慳電方法：



耗電壞習慣【7】雪櫃開到最凍

有些人習慣將雪櫃較到最凍，不過，中電提醒，雪櫃不用長時間設定「最凍」的狀態，應按照雪櫃內存放食物的種類同分量，適當調校溫度，以便節省電費。

慳電方法：雪櫃冷藏室只有半滿，可設定在4-5度；若只有樽裝或紙包飲品，可調高至6-8度。



耗電壞習慣【8】沒關閉備用狀態的電器

為求方便，很多人出門時都不會關閉Wi-Fi，又或是以為用遙遠控制器關閉電視機後便可省電，但機電工程署提醒，有些電器在備用狀態下仍會持續消耗微量電能，以維持其控制功能，如果關掉所有該些電器，可令家庭總耗電量減少達3%。

慳電方法：外出時關閉備用狀態電源。



有備用狀態的電器：

寬頻數據機

Wi-Fi路由器

室內無線電話

電腦

電腦顯示屏

列印機

流動電話

平板電腦

手提電腦

外置電池的充電器

電視

影碟機

數碼錄影機

電子遊戲機

收音機

電風扇

電動牙刷

電動鬚刨



電器在備用狀態下仍會持續消耗微量電能。（Unsplash）

耗電壞習慣【9】長開儲水式電熱水爐

為求保溫，有些人會長開儲水式電熱水爐，但這樣做大錯特錯！中電指出，這樣反覆加熱，會浪費大量電力。

慳電方法：儲水式電熱水爐開啟後，只要水溫達到預設溫度就應關閉電源。



耗電壞習慣【10】每天只洗小量衣物

夏天容易出汗，衣物會有汗味，有些人習慣每日把少量的污糟衣物即日清洗，但無論衣物多與少，其實洗衣機的耗電量和耗水量都相差無幾。消委會亦提醒，為免白白浪費電力，盡量還是將衣物儲滿一機才開機清洗。

慳電方法：把衣物儲滿一定分量才開洗衣機。



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