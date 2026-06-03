天文台料周四五極端酷熱　開冷氣馬上調低溫度超錯　1招速降溫

天文台｜開冷氣｜家居知識｜天文台表示，廣東地區今日（6月3日）和明日風勢微弱，持續酷熱，高溫亦會觸發驟雨。夏日炎炎，在外熱了一日，不少人回到家中都會選擇馬上開大冷氣，希望快點降溫。但原來這樣做不單沒有效果，更會令耗電量上升。有日本電視節目教做一個步驟，即可令室溫在2分鐘內快速下降，而且慳電又環保。即睇下文！



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天文台料酷熱天氣持續 周五兩區氣溫達37度

天文台表示，位於南海中南部的低壓區會逐漸發展，並在未來一兩日橫過南海東北部，大致移向台灣一帶。同時，受其相關的下沉氣流影響，未來一兩日廣東地區極端酷熱。預料一道廣闊低壓槽會在下周初於華南沿岸及南海北部徘徊，並為該區帶來驟雨及狂風雷暴。

天文台料周五有2區達37度高溫。（天文台官網截圖）

天文台料周四五部分地區極端酷熱

根據天文台九天天氣預報顯示，今日起一連四日天氣酷熱，其中在明日及星期五部分地區極端酷熱，最高氣溫達35度或以上。而在今早天文台亦發出酷熱天氣警告，提示市民高溫天氣持續，要補充足夠水分。

周四五部分地區極端酷熱。（天文台官網截圖）

冷氣調低溫度可極速降溫？

每日天氣都十分炎熱，外出完再回家都一定全身汗，不少人都會選擇開冷氣消暑，但怎樣才能讓自己可以極速降溫？

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと 》曾進行實測，顯示原來冷氣機遙控器上顯示的溫度愈低，不代表降溫馬上會發生。原來只要在開冷氣時調整一個功能，就可以達到快速降溫的效果，同時為家居慳電！另一方面，有人會選擇開風扇睡覺，但是有日本醫生指出，睡覺時千萬不要將風扇對著自己，否則只會愈睡愈累？

《日本人の3割しか知らないこと 》節目截圖

日本節目教實測一招開冷氣快速降溫

節目工作人員在36度的房間進行實測。他們先將房間內的冷氣機溫度調至18度，然後請測試者進入房間，觀察體溫變化。結果顯示，測試者體溫需時約7分鐘才開始下降。之後工作人員再將冷氣機溫度調至攝氏28度，同時將風量調到最高。結果顯示，測試者的體溫在約2分鐘後就有明顯下降的跡象。

冷氣調高風量在室內製造對流更省電

到底為什麼用這方法可以快速降溫？節目中解釋指，由於冷空氣會向低處聚集，而熱空氣則會往上升，溫度需要更長時間才能降低。若調高冷氣風量，讓冷空氣在房間內製造對流效果，就可均勻傳遍房間每個角落，加快降溫的速度。大家如使用這個方法只需調高風量，不用調低冷氣溫度，可以更加慳電又環保！

調高冷氣風量可快速降溫又慳電。（節目截圖）

小知識：風扇吹自己會愈睡愈累？

除了開冷氣，也有不少人會選擇節省電力，開風扇直吹自己，讓睡覺時可以更涼快，但這樣做反而在起床時會更感疲累？節目組邀請了日本みなとみらい診所的田中俊一醫生解釋，指原來睡覺時將風扇吹向自己，即使是微風都會降低體感溫度，令人覺得寒冷從而消耗更多體力，還可能會導致脫水、阻礙皮膚呼吸和血液循環變差。

為了保持室內空氣流通，最好將風扇面向牆壁，形成對流。而且風扇吹出的風可以藉著牆壁變得柔和，避免冷風直接吹向身體，提升睡眠質素。

手提風扇用錯消暑變中暑？日本醫生教一招體溫即降6度

一到夏天就會見到不少人隨身帶著手提風扇外出，希望可以在炎熱的戶外令自己涼快一些。但不知大家有沒有試過用這類「消暑神器」時，迎面吹出來的風不但無法為身體降溫，反而會愈吹愈熱？早前，有日本醫生指在超過攝氏35度或以上的高溫天氣下吹風扇，就像在太陽底下吹風筒一樣，隨時消暑變中暑！

日本江東醫院三浦邦久副院長表示，在高溫下使用電風扇就好像迎面吹著風筒的熱風一樣，非但不能降溫，反而令人更加辛苦。他指出，當身體大量流汗，加上熱風吹送，就會讓身體發出「需要冷卻」的訊號，從而增加脫水，甚至是中暑的風險！他直指，不少送入急症室的中暑個案，都是因為在氣溫攝氏35度以上使用迷你風扇。

如何正確使用手提風扇降溫？加一物更有效？

夏天想正確消暑，又有甚麼方法可以極速降溫？三浦副院長分享，在使用電風扇時只要在頸部圍一條濕毛巾，就可以有效降溫。他表示，在使用電風扇時，可以藉著毛巾的水分將熱風變成涼風，並在我們的背部通過從而達到降溫、消暑的作用，因頸部的血管數量多，用這個方法有助降低身體溫度。

節目工作人員亦找了街上行人實試，他們紛紛表示效果與單獨使用風扇時完全不一樣。相比起單獨使用風扇，同時使用風扇和濕毛巾，體溫可以由攝氏34度下降至攝氏27.4度，成效頗為顯著。

不過使用這個方法時，必須注意一件事，否則容易帶來反效果？即睇全文：手提風扇有技巧！日本醫生教一招體溫即降6°C 用錯消暑變中暑？

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