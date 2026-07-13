家電2026｜新電器入屋即用傷機！雪櫃＋抽濕機　5大靜置除味攻略

洗衣機｜雪櫃｜氣炸鍋｜不少人在購買新電器回家後，都會急不及待立即使用，但這樣做不但會有機會令電器無法發揮正常功能，甚至會壞得更快？以雪櫃為例，在搬運後除了要靜置數小時外，還要在插電後空機運行約3小時，待雪櫃變冷才可放入食物，否則便會增加壓縮機的負擔，拉長降溫時間。《香港01》「好食玩飛」記者整理了5件電器新買回家後的做法，想知其他電器要怎樣做？即看下文！



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新電器買回家後不應立即使用？

大家買完新電器回家後，相信都會想立即使用，但原來這份「急著體驗」的興奮，往往藏著讓新家電「未經使用，先受內傷」的隱形危機。有幾種家電買回來即用的話，很容易就會傷機，包括雪櫃、抽濕機、洗衣機、氣炸鍋及焗爐、熱水壺。

雪櫃｜搬運後應靜置3小時再插電 通電後待3小時才放食物

根據三星網站顯示，一般機器在送貨後，建議靜置三小時後再插電源，因冰箱壓縮機裡面有冷凍油，在運輸過程中由於顛簸或會流入系統管路中而沒有回到壓縮機內。在通電過程中壓縮機的吸氣過程中將冷凍油從管路中吸入壓縮機內，造成零件受損，容易把壓縮機裡面的閥片打壞。

大家在使用前應先用濕毛巾擦洗雪櫃內外一遍，然後再通電試機。而安徽省人民政府網站亦提到，剛插電時，由於箱內溫度較高，需要把冰箱內的溫度從室溫降到零下十幾度，如果這時立即放入食物，就會加重它的負擔，以免影響機器的製冷降溫速度，故建議大家在通電3小時左右再放置食物。

雪櫃在搬運後應靜置3小時再插電。（AI生成圖片）

抽濕機｜先靜置2小時才開始使用

和雪櫃的原理相似，LG在網站中也提醒大家，在剛買抽濕機在剛買回家或搬家後，建議把抽濕機靜置2小時，因為物流運輸的震動幅度大，需要較長時間讓潤滑油順著管壁慢慢流回底部。有香港電器商提醒，若立即開機使用，壓縮機有機會因不夠油潤滑而傷機，所以大家應先讓管線中的冷媒與油脂回到正確位置，然後才開始使用。

抽濕機應先靜置2小時才開始使用。（AI生成圖片）

洗衣機｜新機買回來最好空機洗一次

洗衣機在出廠前一般會進行通水測試，但有機會有殘留水漬或者機油在洗衣機內。根據安溪縣人民政府網頁指，為清除測試過程中所殘留的水分，都會建議大家在第一次使用前先讓機器空洗一次。而完成以上步驟後便可正常清洗衣物，但要注意衣物重量不要超過洗衣機的額定上限。

洗衣機買回來最好空機洗一次。（AI生成圖片）

焗爐及氣炸鍋｜用高溫空機加熱有助除異味

根據台灣健康節目主持人豆豆媽咪健康生活家表示，很多的廚房小家電，例如焗爐、氣炸鍋等新買回家時，打開總有一股塑膠味。她建議大家可使用2至3顆柑橘類果皮，加入熱水，放入焗爐中，用180度至200的高溫先加熱20至30分鐘。因為果皮在加熱後可將其精油揮發，達至除臭效果；而放在熱水中是為了產生熱蒸氣，可令後續的清潔更容易。

她提到，在第一次加熱後將果皮拿出，待稍微降溫後，再用濕抹布將焗爐內外全部擦乾，並要盡量避開加熱管。然後進行第二次加熱，同樣用180度至200的高溫先加熱20至30分鐘，這次將洗好的各種配件放進來烘乾，二次空燒有助於排除烤箱異味，之後就可以正常使用。

而氣炸鍋方面，小米亦提到，新機買回去後可以空機在200度下運行設備約5分鐘，或放入新鮮檸檬片、切碎的大蒜、切碎的洋蔥或新鮮橙皮，以去除新機的異味。

電熱水壺｜新機最好先加水煮沸數次才使用

不少人家中都會有電熱水壺，消委會曾在網上指出，其實新機買回來後應先注入水並煮沸1至2次以進行清潔才好使用，亦可考慮按廠商指示放入經稀釋及隔渣的檸檬汁或白醋浸泡數小時去除異味。主要因新機的塑料同金屬味重，故煲滾水後再倒去可帶走機內的灰塵和雜質，日後飲用時便不用擔心。

新買的熱水壺應先加水煮沸數次才使用。（AI生成圖片）

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