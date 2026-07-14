八達通優惠｜麥當勞咖啡買1送1/買$50減$5/港鐵過境送1程/抽Tesla

八達通優惠｜八達通有什麼新優惠？八達通經常都用，但你又是否知道當中有什麼優惠？《香港01》「好食玩飛」編輯已為大家整合14大八達通優惠，當中涵蓋餐廳、便利店、外賣平台、交通以及增值等。近日，八達通更推出「手機八達通大抽獎」，隨時贏走Tesla汽車一部，即睇下文了解更多！



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八達通優惠｜飲食篇

八達通優惠【1】麥當勞即磨鮮奶咖啡買1送1

即日至8月31日，可於八達通App領取專屬優惠碼，然後在麥當勞App換領「熱即磨鮮奶咖啡（細）一杯」（原價$25起）。優惠全日適用。

換領方法：登入麥當勞App→於主頁底部點選「想用優惠碼？」橫額→按「在此兌換」→輸入「優惠碼」後按「立即兌換」。



麥當勞即磨鮮奶咖啡買1送1（八達通App截圖）

八達通優惠【2】7-Eleven消費滿$50減$5

即日至7月16日，可以在八達通App領取優惠券，憑此券可於7-Eleven香港店舖消費滿$50減$5。

八達通優惠【3】大家樂97折優惠券

即日至7月16日，可以在八達通App以$48.5（97折）購買$50電子現金券，此券只可用於門市，不但即買即用，更可無限疊加，而且可與其他推廣， 優惠券、現金券及樂賞錢一併使用。

即日至7月16日，可以在八達通App以$48.5購買$50電子現金券。（官方圖片）

八達通優惠【4】星巴克95折現金禮券

即日至7月16日，可以在八達通App以95折購買$20／$50／$100星巴克現金禮券。留意，優惠不可與其他折扣及優惠一併使用。

八達通優惠【5】譚仔三哥米線$50現金券92折

即日至7月16日，可以在八達通App以優惠價$46購買譚仔三哥米線$50現金券。此券限定在門市使用，即買即用，沒有門檻，且可以無限疊加使用；以及可用於堂食飲品加配優惠、學生優惠。

八達通優惠【6】Keeta優惠碼享6折+最高減$120

即日至8月31日，於Keeta結帳前，用戶於「優惠券」一欄輸入指定優惠碼「OCT120」，可獲取優惠券，消費滿$120或以上（不連運費及其他費用）並以八達通結賬，即享6折優惠，最高折扣為$120！

八達通優惠【7】大生生活超市加$1換購指定禮品

即日至8月31日，大生會員首次於大生App綁定八達通，憑App優惠券於分店以八達通全額付款購買任何產品，即可加$1換購指定禮品。

憑App優惠券於分店以八達通全額付款購買任何產品，即可加$1換購指定禮品。（啟德體育園）

八達通優惠｜交通篇

八達通優惠【8】往返羅湖站或落馬洲站 每6程送1程

八達通與港鐵宣布推出「八達通 X 港鐵過境乘車獎賞」計劃，即日起至8月2日，八達通用戶透過簡單登記後，乘搭港鐵前往或返回羅湖站或落馬洲站，每完成六程合資格的付費車程，即可獲贈一程免費的跨境車程。每位用戶在整個推廣期內，最多可累積並換取四程免費車程。提提大家，免費車程獎賞必須於8月16日或之前，透過八達通手機應用程式領取，逾期將不獲補發。

登記教學登記教學：

1. 開啟八達通應用程式（Octopus App），於主頁的「消息及優惠」欄目中，點擊「港鐵過境乘車獎賞」的推廣橫額。

2. 進入「港鐵過境乘車獎賞」的專屬頁面後，選擇一張希望用作參與是次活動的八達通卡或手機八達通。

3. 確認選擇後即完成登記。此後，只需使用該已登記的八達通乘搭港鐵往返羅湖或落馬洲站，系統便會自動為您記錄合資格的付費車程。



如何查閱進度及領取免費車程？

在「港鐵過境乘車獎賞」頁面中，可實時查閱相關進度，當你成功累積滿六程付費車程後，系統將會發放一程免費車程獎賞至賬戶。用戶可在此頁面內手動點擊領取該獎賞。

八達通用戶成功登記後，往返羅湖站或落馬洲站，每6程送1程。（資料圖片）

八達通優惠【9】機場快綫學生半價

即日起至2026年8月31日，持有效學生八達通的乘客，即可享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

八達通優惠【10】機場快綫小童免費

即日起至2026年8月31日，持有效小童八達通的乘客，由香港站、九龍站或青衣站出發，即可免費乘搭機場快綫往返機場站；或免費乘搭機場快綫由市區出發即日來回博覽館。

八達通優惠【11】機場快綫長者半價

即日至2027年6月30日，持有效樂悠咭的乘客，即可享八達通車費半價優惠乘搭機場快綫，由香港站、九龍站或青衣站往返機場站。

長者可享機場快綫半價優惠。（官方圖片）

八達通優惠｜增值優惠篇

八達通優惠【12】消費滿$100或以上 抽Tesla

八達通推出「手機八達通大抽獎」，即日至2026年9月7日，於指定網站登記你的八達通，即可參加大抽獎。成功登記後，大家只需將實體八達通加入或轉移至手機八達通，並以手機八達通消費滿$100或以上；或經信用卡／轉數快自動增值$500或$1,000，即可獲得1次抽獎機會，隨時贏走Tesla Model Y L Premium全輪驅動版（稅前車價$300,920）！

抽獎登記網站

八達通優惠【13】手機八達通新客戶 賺$150八達通增值額

即日至2026年8月31日，新客戶加入手機八達通，包括八達通在iPhone及Apple Watch、Android版八達通、Huawei Pay八達通、Smart Octopus in Samsung Pay或Citi八達通在iPhone，成功登記並作一次$100或以上的消費交易，可賺$150八達通增值額迎新優惠！

八達通優惠【14】手機八達通新客戶首次申請自動增值 賺$100增值額

即日至2026年8月31日，新客戶加入手機八達通，首次申請自動增值服務（經信用卡或轉數快），即享$100自動增值額。

推廣詳情

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