臭丸放衣櫃隨時變毒氣室！腫瘤科醫生警告：恐致癌｜附2招除毒

香港天氣潮濕，一到換季或回南天，不少市民都會在衣櫃放入臭丸防潮防蟲。不過，有腫瘤科及胸腔科醫生發出警告，指市面上大部分臭丸本質上屬於農藥，在密閉的衣櫃中會持續揮發成有毒氣體，長期吸入不但傷肝腎，更隨時有致癌危機！ 以下為大家拆解臭丸背後的健康陷阱，並附上4大天然吸濕驅蟲妙招，讓你無毒守護衣物！



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樟腦丸本質是農藥？密閉衣櫃變毒氣室

不少人以為臭丸只是普通防護用品，但美國多名腫瘤科及胸腔科專家指出，市面上大部分樟腦丸並非由天然樟腦製成，而是含有高濃度的「萘」（Naphthalene）或「對二氯苯」（1,4-Dichlorobenzene）。

市面上大部分樟腦丸並非由天然樟腦製成，而是含有高濃度的「萘」或「對二氯苯」，對人體有害（小紅書@乙己之力）

這兩種化學成分具有極強的「昇華」物理特性，即是無需經過液體狀態，就能直接由固體轉化為氣體。美國邁阿密大學米勒醫學院癌症中心研究員道Syivia Daunert指出，當樟腦丸被塞在不通風的衣櫃深處時，這些化學氣體就會在密閉空間中瘋狂累積，令衣櫃瞬間變成毒氣室，每次打開衣櫃拿衣服，人體都會不知不覺間吸入毒氣。

衣櫃放臭丸變毒氣室（AI製圖）

世衛列為2B級可能致癌物 短期及長期身體警訊

世界衛生組織（WHO）及國際癌症研究機構（IARC）早已將樟腦丸常見的化學成分「對二氯苯」和「萘」列為2B級可能致癌物。不過美國加州胸腔科醫生Ashraf Elsayegh表示，偶爾接觸不需過度恐慌，但如果長期暴露於不通風的環境中，罹癌風險便會明顯上升。

短期接觸症狀： 喉嚨痕癢、呼吸道受刺激、頭痛頭暈、噁心、渾身乏力。

長期慢性傷害： 毒素進入人體後會破壞紅血球，嚴重可引致溶血性貧血；同時會加重身體代謝負擔，損害肝臟及腎臟功能。



應盡量避免在生活空間使用樟腦丸（AI製圖）

衣服吸滿臭丸味？專家教2招極速去毒法

如果不小心把衣服放在有臭丸的衣櫃裡，千萬不要直接穿上身，因為殘留的化學物質會透過呼吸道及皮膚被身體吸收。專家建議以下兩大安全去味大法：

1. 塑膠袋+雪櫃除臭劑

毒理學專家招名威提出，可以把沾有臭丸味的衣服裝入乾淨的塑膠袋內，同時放入雪櫃使用的除臭劑，然後紮緊袋口，樟腦味很快就會消失。

2. 清洗+戶外通風晾曬

如果衣服的化學味非常濃烈，必須將其徹底清洗並拿到戶外或極度通風、無人居住的空間，如露台或天台進行晾曬。

告別化學臭丸！4大天然防蟲、吸濕替代方案

想保護心愛衣物又不想吸入毒氣？大家可以用以下4大天然、安全的方案代替：

1. 天然防蟲香薰劑

香樟木條 / 雪松木塊：天然的木香味能有效驅蟲防霉，且無毒、無化學成分。

乾燥薰衣草 / 迷迭香 / 薄荷：將乾燥植物裝入小布袋放入衣櫃，其天然香氣能驅趕衣蛾，同時令衣物散發清新香氣。



2. 保持衣櫃乾爽

善用吸濕盒 / 防潮包：在衣櫃放置拋棄式吸濕盒，並記得每兩星期檢查更換。

定期通風：定期打開衣櫃門，開抽濕機或冷氣，避免濕氣積聚。

徹底乾透才收納：衣服洗淨後必須完全晾乾或烘乾才放入櫃，防止殘留濕氣滋生霉菌。



3. 正確衣物收納法

換季衣物必先清洗：穿過的衣物會有汗漬或皮屑，容易吸引害蟲，收納前必須徹底清洗。

貴重衣物密封保存：真絲、羊毛等貴重衣物，建議使用真空壓縮袋密封保存，隔絕空氣與害蟲。

放置竹炭包：在櫃內放竹炭包，有助吸濕兼除異味。



4. 定期清潔

每月清理：每月至少一次徹底清理衣櫃角落。

白醋防霉：可用稀釋的白醋擦拭衣櫃內部，白醋具有天然的防霉殺菌功效。



+ 1

Sylvia Daunert最後亦提醒，除了樟腦丸外，日常生活中一些隱形致癌毒物同樣要小心，例如可能會釋放甲醛的壓製木家具、表面刮花或過熱的老舊易潔鑊會釋放全氟辛酸，以及在室內燃點的線香與香薰蠟燭，使用時都要注意室內通風！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略