超市收據會致癌損生殖系統？做錯3行為毒素增百倍1種紙最忌護手霜

超市收據會致癌？超市收據一般使用的紙張為熱感紙。熱感紙是一種不需要額外使用墨水，單憑熱力就能打印出字的紙張。除了超市收據、ATM通知書，甚至餐廳等位的飛仔，幾乎都是熱感紙。不過，熱感紙含有雙酚A（BPA）或雙酚S（BPS）等對化學物質，有這些物質會致癌！到底是否真有其事？即看下文了解更多！



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超市收據致癌｜熱感紙是什麼？

熱感紙之所以能不靠墨水打印文字，全因紙張表面塗抹了一層化學塗層。當打印機頭加熱時，塗層上的顯色劑「雙酚A（BPA）」或「雙酚S（BPS）」就會變黑，從而打印出文字。由於雙酚A和雙酚S的化學結構相似，而且成本低廉、顯色速度快，所以一直都是熱感紙常用的顯色劑。

超市收據致癌｜熱感紙無處不在？

熱感打印便宜又方便，生活上有不少場景都會應用到。除了上述提及的超市收據、ATM通知書、餐廳等位飛外，網購速遞物流單、珍珠奶茶標籤貼紙、藥袋標籤、醫院門診籌號、超聲波掃描照片、心電圖圖紙、戲院實體戲飛、機場櫃位的登機證、行李標籤，統統都是熱感紙。就連家用熱感標籤機，也會用上熱感紙。

快餐店也會選用熱感紙作為收據。(unsplash圖片）

超市收據致癌｜熱感紙對人體有什麼影響？

過去曾經有專家指出雙酚A（BPA）及雙酚S（BPS），均含有對人體有害的物質。據世衞及歐洲食品安全局的科學資料，部份動物實驗研究結果顯示，低劑量雙酚A（BPA）會對動物的神經系統、發育期的行為和生殖系統有不良影響，而部份動物研究結果顯示沒有影響，導致雙酚A安全性引起爭議。

超市收據致癌｜3大情況 雙酚A加速吸收達100倍

不過，外國有研究指出，人體可經皮膚（或口腔黏膜）吸收雙酚A（BPA）及雙酚S（BPS），而且不會經肝臟代謝，直接進入血液，所以亦應避免長時間接觸收據，接觸後亦應先洗手再進食，避免吸收過多化學物質。而有3個情況下，會加速皮膚吸收雙酚A（BPA）或雙酚S（BPS）。根據美國科學期刊《PLOS ONE》刊登的研究論文指，其中2個更會吸收多達100倍。

1) 洗手／皮膚出汗後

當熱感紙被沾濕後，表面的化學物質會隨水分溶解，更容易帶離紙面。同時，濕潤的皮膚角質層會變軟，導致雙酚A（BPA）更容易滲透到皮膚裡。所以切忌在洗手後，或手濕的狀態下接觸熱感紙。

手濕絕對是大忌。（unsplash）

2) 使用酒精搓手液後

雙酚A（BPA）特別容易溶於酒精，如果使用酒精搓手液、消毒酒精後，在手部未完全乾透（酒精完全未揮發）的狀態下接觸熱感紙，皮膚對雙酚A（BPA）的吸收率可暴增100倍以上。

酒精搓手液同樣會令皮膚加快吸收！(unsplash）

3) 使用護手霜後

雙酚A（BPA）具有親脂性的特質，容易溶於油脂。如果雙手剛塗完護手霜，護手霜上的油脂會導致雙酚A（BPA）溶解，加上大部份護手霜含有「滲透促進劑」，會讓皮膚對雙酚A（BPA）的吸收力提升100倍，使雙酚A（BPA）更容易經過皮膚吸收。此外，剛吃完炸物在滿手油膩的狀態下，亦應避免接觸熱感紙。

接觸熱感紙會否致癌？衛生署及食安中心這樣說

衛生署曾指出無證據顯示雙酚A會對人類致癌，而世界衞生組織（世衞）轄下國際癌症研究機構亦沒有把雙酚A歸類為人類致癌物質。而食物安全中心亦指出由於雙酚A（BPA）在人體會迅速代謝，然後經尿液排出，所以相信低劑量雙酚A不會對人體造成以上影響。

雖然目前沒有把雙酚A（BPA）及及雙酚S（BPS）列入致癌物質，但兩者的確會經人體皮膚吸收，為避免身體吸收過多化學物質，應避免在手濕或塗抹酒精、護手霜的情況下，接觸熱感紙。

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