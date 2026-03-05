酒精搓手液有毒？研究指長用恐增致癌不育風險+食安教1招洗手更佳

酒精搓手液曾在疫情期間，成為每個港人出街必備的「護身符」，直到疫情結束後仍有不少人保留了帶它出門的習慣。然而，酒精搓手液近期卻面臨歐盟的安全爭議，並考慮將其主要成分「乙醇」列為危險物質，指出長期使用或會增加致癌及影響生育的風險！到底酒精搓手液還能不能夠長期使用？



酒精搓手液｜歐盟點名乙醇「有毒」

據英國《金融時報》報道，歐洲化學品管理局（ECHA）旗下的小組於2025年10月提交內部建議，將乙醇重新歸類為致癌危險物質，長期使用可能會增加致癌及妊娠併發症的風險。此舉一旦落實，可能會導致醫院常用的許多洗手液和洗滌劑被迫下架。

不過，國際環境衛生組織Clean Hospitals成員Alexandra Peters指出，手部衛生（尤其是使用含酒精消毒液），每年在全球範圍內預防多達1,600萬宗感染。若貿然禁用乙醇，醫院感染風險將大大提升。

酒精搓手液已成為不少港人出街必備的物件。（Getty Image）

酒精搓手液｜專家質疑：數據竟是基於飲酒？

國際肥皂、洗劑與清潔產品協會（A.I.S.E.）的歐盟事務主管Nicole Vaini亦質疑歐洲化學品管理局內部報告的適用性。她指出，報告多引用飲酒研究，而非消毒用途。而世界衞生組織（WHO）轄下的國際癌症研究機構（IARC），雖將酒精飲品列為第一類致癌物，但純乙醇卻尚未被單獨分類。

酒精搓手液｜到底能不能長期使用？

由於各界對於歐洲化學品管理局的建議尚未有共識，因此方案一直被擱置。直至今年2月，這場爭議有了初步的結果。歐洲化學品管理局的殺菌劑委員會最新結論指出，雖然無法完全排除乙醇的致癌疑慮，但由於缺乏足夠的皮膚接觸數據，故目前仍支持批准乙醇繼續用於酒精搓手液及一般消毒產品中。歐盟委員會將根據這項意見擬定新的草案，決定是否可繼續使用酒精搓手液。

由於缺乏足夠的皮膚接觸數據，故目前仍批准乙醇繼續用於酒精搓手液及一般消毒產品中。（Getty Image）

酒精搓手液｜清潔雙手還有什麼其他方法？

雖然政策尚未有最終定案，但目前針對皮膚接觸乙醇的安全性數據不足，仍無法完全排除憂慮。但現時酒精搓手液沒有代替品，如果大眾不想用酒精搓手液，還有什麼方法可以清潔雙手？

根據香港衞生防護中心的建議，在處理食物或進食前及如廁後，可使用梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，然後用水過清並用抹手紙或乾手機弄乾，再用紙巾關水喉。

食物安全中心指出，相比之下，手上如有明顯污垢或油脂，以梘液及清水洗手，效果比使用酒精搓手液更好，而且酒精搓手液亦無法有效消滅某些病原體，例如諾如病毒及甲型肝炎病毒。

潔手詳情步驟。（衛生防護中心）

