冷氣機吹出狐臭味　網民崩潰求助　專家教關機前多做1步排走死水

冷氣機｜酷熱天氣持續，相信不少人一回到家就會立即開冷氣直至翌日才關上，但原來用錯方法關冷氣，不但會產生噏味，還會滋生細菌，若不及時處理霉菌，有機會吸入後造成身體不適。有電器商在網上教大家6個方法，便可解決冷氣機的噏味問題，想知是甚麼？即看下文！



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網民表示冷氣發霉有狐臭味 冷氣有噏味成因？

每到夏天，大家都離不開冷氣的生活，但日常有沒有發覺家中的冷氣機，即使有清洗塵網，還是經常會有噏味？有網民更在社交媒體中直言「家中的冷氣有一股狐臭味」、「吹出來的風像被子很久沒洗的臭味」，想尋求解決方法。台灣一間清洗冷氣的專門店曾在網站中指出，冷氣機有噏味主要有兩大原因。

冷氣機噏味原因一：冷氣機發霉

冷氣機發霉原因是因為冷氣內部長期潮濕而導致。相信不少人也會在使用完冷氣機後直接按關機，但原來這樣做會令冷凝水會殘留在機體中，如果沒有及時讓冷氣排出機體內殘存的濕氣，這樣累積下來就有可能讓冷氣發霉，從而產生噏臭味。

冷氣機發霉會產生噏臭味。（AI生成圖片）

冷氣機噏味原因二：冷氣機的冷排過髒

當大家開啟冷氣機時，冷氣機會吸入室內的熱空氣並透過冷排（鰭片、蒸發器及散熱片））來冷卻，而使用久了，冷氣機的內外或會累積空氣中的灰塵、棉絮等髒污。若沒有及時清理積在機上的灰塵，它們會讓水氣附著，令灰塵上的細菌與水氣相互作用，久了便可能產生異味，甚至發霉。

冷氣機6招解決異味方法

要解決冷氣機產生噏臭味的問題，除了定期要清洗冷氣機外，其實使用正確方法去關冷氣也是其中一種重要的方法。有電器商亦在網站中列出6個方法讓大家消除冷氣機異味的問題。

冷氣機解決噏味方法一：關冷氣前先轉做風扇模式

不少人在關冷氣時都會選擇直接按下關機鍵，但這個做法其實是錯誤。正確做法應該是在關冷氣前將模式調至送風或風扇模式吹大約30分鐘。這樣便可把冷氣機內的濕氣排走，從而減少霉菌在機內滋生，建議大家每次關冷氣前都進行此步驟。

在關冷氣前將模式調至風扇模式吹大約30分鐘。（AI生成圖片）

冷氣機解決噏味方法二：定期清潔冷氣機及更換濾網

每到夏季使用冷氣機的時間就會大增，但大家記得要將濾網每星期至1個月就要清洗一次，並要每年更換一次，最好選擇具抗菌與防霉功能的濾網，這樣就能有效預防異味問題。

冷氣機解決噏味方法三：使用冷氣專用清潔劑或漂白水清洗

大家可以選購市面上的冷氣專用泡沫型清潔劑去清洗冷氣機，並可針對蒸發器與鰭片進行清洗。同時大家也可使用1：99的稀釋漂白水擦拭機體內部，從而去除霉斑與異味源。

大家也可用冷氣專用泡沫型清潔劑去清洗冷氣機。（AI生成圖片）

冷氣機解決噏味方法四：安裝止逆閥裝置

在冷氣排水口安裝止逆閥，可有效阻擋排水管內的臭氣回流。若大家是使用與下水道連接的冷氣機型，這個方法便特別適合。

冷氣機解決噏味方法五：放除霉抗菌除臭貼在出口位

大家也可以市面上購買專為冷氣設計的除霉抗菌貼，並放置於冷氣機的出風口，利用益菌分解異味源，這樣可維持清新氣味大約2至3個月。

冷氣機解決噏味方法六：尋求專業冷氣清洗服務

若大家長期沒有清洗冷氣機、或機內發出的異味嚴重，最好還是尋找專業技師將冷氣機進行全面拆洗，包括內部鰭片、鼓風機及排水系統，以確保徹底清潔，沒有霉菌便不會有噏臭味。

大家可找專業技師將冷氣機進行全面拆洗。（AI生成圖片）

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