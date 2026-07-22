大暑禁忌6大勿犯｜千期別狂食冰冷食物、冷氣開太猛　4生肖易發財

大暑｜二十四節氣｜大暑禁忌｜大暑開運｜炎炎夏日，終於到一年之中最熱的「大暑」節氣啦！陽氣最盛嘅日子，除咗要找地方避暑食冰品之外，玄學上亦有不少禁忌和開運小貼士要留意。星座塔羅專家小孟分享6大大暑禁忌和食蕃薯開運法，另外加碼指，4個生肖越熱越發財。想知更多？即睇下文！



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2026大暑禁忌｜6大：屬龍小心煞氣、冷氣開太猛易患「冷氣病」

明日（23日）迎來二十四節氣中的「大暑」，氣溫攀升至酷熱頂峰，根據天文台九天天氣指，大暑當日氣溫更錄得高達33°C。台灣星座塔羅小孟老師在facebook上分享大暑的6大禁忌，建議生活起居和飲食需特別留神，以免影響健康兼影響運勢，

根據天文台九天天氣指，大暑當日氣溫更錄得高達33°C。

大暑禁忌【1】暴曬防傷膚

紫外線爆表，去戶外玩或者打卡切忌暴曬太久，防曬一定要做足！

大暑禁忌【2】食辛辣油膩

避開麻辣鍋、炸雞等重口味食物，不然好容易上火又傷腸胃。

建議大暑期間，應避開麻辣鍋、炸雞等重口味食物。（AI生成圖片）

大暑禁忌【3】冷氣開太猛

室內外溫差太大分分鐘搞到「冷氣病」頭暈暈，適溫就最舒服。

大暑禁忌【4】狂食冰冷食物

雖然熱到想瘋狂飲凍飲，但一口氣食太多冰品容易引發頭脹，建議多補充溫水。

大暑禁忌【5】屬龍小心煞氣

屬龍的人大暑當日煞氣較重，盡量少去陰氣重的地方，並需要做好防暑措施。

大暑禁忌【6】萬事不宜、宜靜心

農民曆顯示大暑當日多為「萬事不宜」，搬屋、動土或者大事最好避一避。

大暑開運｜食「薯」加強運氣

想在大暑期間轉個好運？小孟老師建議，在大暑當日食根莖類食物，包括蕃薯！因為「薯」與「暑」同音，揀大條的蕃薯食，就代表「大暑（大薯）」，象徵豐收與好運。

小孟老師建議，在大暑當日食根莖類食物，包括蕃薯。（AI生成圖）

小孟老師補充，麥當勞、肯德基的大薯條名字音同，食薯條同樣有開運效果。

大暑開運｜4大生肖越熱越發財

雖然大暑熱到發慌，但以下4個生肖的財運反而會跟著氣溫一齊飆升，即睇你有無上榜！

12生肖｜第【4】屬狗：事業財

小孟老師指，屬狗的人在大暑期間，野心勃勃又肯挑戰，積極的工作態度同溝通能力獲得主管同客戶讚賞，辛苦打拼過後會有豐厚獎金進帳！

12生肖｜第【3】屬雞：偏財貴人運

屬雞的人在大暑期間，思維敏捷又有貴人相助，投資理財眼光獨到，有高人指點避開風險。只要不過於貪心，投資買賣都有不錯的回報！

大暑期間，4個生肖的財運反而會跟著氣溫一齊飆升。（AI生成圖）

12生肖｜第【2】屬蛇：合夥發大財

屬蛇的人在大暑期間合夥財運極佳，甚至有機會因為另一半而獲得財富。生意夥伴會提供非常關鍵的理財建議和賺錢機會。

12生肖｜第【1】屬兔：外地財爆發

屬兔的求職者極易搵到心水好工，在職場上亦容易得到上司賞識升職加薪！特別是在異鄉打拼的屬兔人士，憑住智慧和超強口才，表現更加亮眼。

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