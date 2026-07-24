日女主播家中洗衣機發出巨響 專家警告：放1衣物等於直接換新機

洗衫｜防水運動衫｜洗衣機｜冬天雨季或做完戶外運動後，不少人都習慣順手將髒衣服通通扔進洗衣機，但原來大錯特錯！日本著名女主播分享，在家洗衣服時背後突然傳來巨響與警報聲，驚見洗衣機不僅嚴重位移，連面板與機體都完全分離爆開，宛如發生爆炸。而源頭竟是一件普通的防水布料運動服。家電品牌警告，防水衣物切勿脫水，隨時摧毀機身。想知應該點正確洗運動衣物？即睇下文！



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防水運動服竟釀洗衣機爆炸？

冬天的雨季或戶外運動過後，不少人都習慣把髒衣服通通扔進洗衣機處理，早前日本著名女主播高木聖佳在社交平台X分享，指當時她正在家中清洗衣物，背後突然傳來巨響，發現洗衣機不僅嚴重位移，連上方的面板與機體都已完全分離爆開！經過仔細查看後才發現，源頭竟然是一件防水材質運動服在脫水時引發洗衣機嚴重晃動，最終造成機身損壞並發出疑似爆炸巨響。

Panasonic：防水性布料絕對不能進行脫水

為什麼防水材質運動服會變成「洗衣機殺手」？知名家電品牌Panasonic在說明書中特別指出，雨衣、釣魚服及滑雪服飾等防水性布料絕對不能進行脫水，否則在脫水過程中會產生異常震動，隨時會導致衣物受損甚至人員受傷。

日立：防水外套脫水恐致機身爆裂、毀壞家具

另外日立也明確警示，防水布料因為完全不透水，在高速脫水運轉時，衣物內部積聚的水分會迅速移動，進而造成嚴重的離心失衡。強烈震動不僅可能撕裂衣物、甩出物品、砸壞周圍牆壁或地板，嚴重者甚至會直接導致整台機體傾倒或結構爆裂。

防水布料在高速脫水運轉時，衣物內部積聚的水分會迅速移動，進而造成嚴重的離心失衡，嚴重者甚至會直接導致整台機體傾倒或結構爆裂。（AI生成圖）

防水運動衫正確清洗與保養

知名運動品牌The North Face建議，在清洗防水運動服時，先針對明顯污漬進行輕刷預處理，接著拉好所有拉鍊、扣子與魔鬼氈並放入洗衣袋，選擇冷水或溫水搭配溫和洗程清洗，過程中務必避免使用漂白水與柔軟精，最後若有需要，可以低溫低速烘乾以幫助重啟表面的防潑水效果。

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