九龍海逸君綽酒店推廣東歌派對！無限小食+2杯飲品+自助餐優惠8折

酒店自助餐優惠｜體驗前所未有的廣東歌派對之夜！九龍海逸君綽酒店將於8月15日（星期六）舉辦「廣東歌力量」狂歡派對，DJ ManHong及DJ Sunny兩位DJ將精選90及00年代膾炙人口的廣東歌金曲，透過嶄新混音及強勁節奏重新演繹屬於香港人的經典回憶！參加派對再加配自助晚餐更有早鳥8折優惠！



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九龍海逸君綽酒店｜「廣東歌力量」狂歡派對

九龍海逸君綽酒店將於8月15日（星期六）舉辦「廣東歌力量」狂歡派對。酒店宴會廳將化身為充滿活力的音樂舞台，賓客可在璀璨燈光與震撼節奏之中，與好友一起投入舞池，釋放周末激情；同時更可享用兩杯飲品及無限供應小食，在經典與創新交織的音樂世界中，感受廣東歌歷久不衰的魅力。

在活動開始前，只需另加港幣369元，即可享用The Promenade豐盛和風海鮮自助晚餐，品嘗多款海鮮及日式美饌後，再投入「廣東歌力量」狂歡派對，從美食盛宴無縫銜接至音樂狂歡，盡享完美周末體驗。於2026年7月31日或之前經酒店eShop預訂，更可享8折早鳥優惠！（已包含加一服務費）

「廣東歌力量」狂歡派對

日期：2026年8月15日（星期六）

地點：九龍海逸君綽酒店一樓

早鳥優惠（2026年7月31日或之前預訂）：8折



「廣東歌力量」狂歡派對價錢詳情 「廣東歌力量」狂歡派對 「廣東歌力量」狂歡派對連自助晚餐 時間 狂歡派對：晚上9時至凌晨12時 自助晚餐：晚上6時30分至9時 狂歡派對：晚上9時至凌晨12時 價目 每位港幣358元（另收加一服務費） 每位港幣768元（另收加一服務費） 早鳥優惠價目 每位港幣322.2元（已包括加一服務費） 每位港幣691.2元（已包括加一服務費） 禮遇 狂歡派對期間2杯飲品（汽水或本地啤酒）及無限供應小食 - 於The Promenade享用「和風海之盛宴」極上自助晚餐；及 - 狂歡派對期間 2 杯飲品（汽水或本地啤酒）及無限供應小食 電話 2996 8041

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