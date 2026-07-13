日本入境｜過關螢幕ABCD代表什麼？下飛機別盲跟大隊　走錯罰千萬

日本旅遊｜日本｜日本過關｜去日本旅遊注意！大家過去習慣落機之後盲目跟著人群排隊的習慣，卻可能分分鐘犯法！日本各大機場新設「共同自助通關機」，將入境審查與海關申報合二為一。旅客辦理時，機器螢幕會根據申報內容，彈出A、B、C、D四大英文字母，引導旅客前往不同的分流通道。旅客一旦走錯通道，輕則被攔下重新排隊，重則可能面臨被帶走調查。想知更多？即看下文！



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2026日本過關新規｜什麼是共同自助通關機？

以往去日本，旅客排隊辦理入境加起來至少要花上1至2個小時。據日本數位廳宣佈，為疏導旅客人潮，於各大機場全面導入了共同自助通關機（共同Kiosk），將入境審查和海關申報功能二合為一。

日本政府為疏導旅客人潮，於各大機場導入了共同自助通關機（共同Kiosk），將入境審查和海關申報功能二合為一。（YouTube@デジタル庁截圖）

數位廳指，旅客只要在入境審查前，先在共同自助通關機掃描Visit Japan Web的入境QRCode和護照，同時進行指紋採集與人臉拍攝，系統就會直接讀取你提前填好的海關申報內容，例如是否有攜帶課稅品、違禁品或超額現金等。

共同自助通關機｜機器螢幕顯示：英文字母A、B、C、D四大神秘代碼

旅客使用完共同自助通關機後，系統會根據申報內容進行大數據分析，並在螢幕上彈出A、B、C或D其中一個英文字母。螢幕上的字母，就是系統幫旅客安排的專屬海關排隊通道。

旅客使用完共同自助通關機後，系統在螢幕上彈出A、B、C或D其中一個英文字母。（YouTube@デジタル庁截圖）

分流系統的目的是為了將「完全無需申報物品的無風險旅客」與「需要進行課稅或人工抽查的旅客」分開，從而縮短通關時間。

日本過關分流代碼｜A通道/D通道：海關電子通道

代表含意：當螢幕顯示A或D時，代表旅客填寫的電子申報內容完全正常，沒有攜帶任何超額菸酒、免稅限額外的名貴物品或需要申報的違禁品。

過關流程：領取行李後，旅客可以直接走向A/D海關電子通道。由於系統已經記錄了旅客的臉部特徵和護照資料，旅客只要直接走過去，透過臉部識別技術，閘門就會自動打開，無需在海關櫃檯停留。

日本過關分流代碼｜B通道/C通道：傳統海關人工櫃檯

代表含意：當螢幕顯示B或C時，通常有兩大原因：

第一種情況：旅客在Visit Japan Web上填寫了需要課稅的物品，例如帶了超過免稅數量的菸酒、手錶等。

第二種情況：系統對旅客進行了隨機抽樣檢查。

過關流程：被分配到B或C通道的旅客，領取行李後不能走電子閘門，必須前往傳統的人工海關申報櫃檯。現場的海關官員會為旅客檢查資料，或要求打開行李箱配合人工抽查，確認一切無誤後才可放行。

分流系統的目的是為了將有申報課稅及無申報課稅的旅客分開，從而縮短通關時間。（YouTube@デジタル庁截圖）

日本過關政策2026｜下飛機切勿盲目跟大隊！走錯通道後果很嚴重

很多旅客下飛機時都有個習慣，就是看見前面的人走哪裡，就跟著走哪裡。但在新系統下，這招絕對行不通！

可能走在你前面的同行旅伴顯示的是「A通道」，而你顯示的是「B通道」。如果一不小心盲目跟隨走錯，不僅會被現場工作人員嚴厲叫停、要求你重新排隊，在語言不通的情況下，更隨時會被海關誤以為你想規避檢查、非法闖關，分分鐘會被帶走調查！

日本過關政策2026｜日本過關4大實用Tips：

【1】出發前做好準備：

數位廳建議，旅客在抵達日本最少6小時前，需完成Visit Japan Web的登記與申報。

日本政府建議，旅客在抵達日本最少6小時前，需完成Visit Japan Web的登記與申報。（YouTube@デジタル庁截圖）

【2】同行親友需分開辦理：

雖然全家出遊時可以綁定在一起填寫申報，但在操作共同自助通關機時，每個人都必須逐一上前辦理、拍照並採集指紋。

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【3】留意螢幕字母：

旅客辦完手續時，雙眼一定要看清螢幕顯示的英文字母。拿完行李後，請跟著對應的A、B、C、D顏色指示牌走，切勿走錯通道！

【4】務必誠實申報：

有旅客擔心申報了應課稅品後會被分配到B／C通道排隊，因而隱瞞申報以獲取A／D代碼。不過，日本海關在A／D電子通道後方依然安排了關員和緝毒犬進行抽查。萬一被截查出說謊或攜帶違禁品，如肉類製品、仿冒品等，將會面臨嚴厲罰款甚至被拒絕入境！

根據日本家畜傳染病預防法，日本嚴格禁止攜帶未經檢疫檢查的畜牧產品，包括肉包、香腸、火腿、肉乾等及新鮮蔬果入境。不論是真空包裝還是在機場免稅店購買的商品，都在管制範圍內。如未經許可違法攜帶肉類製品進入日本，將被判處最高300萬日圓（約14.5萬港元）罰款或被判3年以下的刑期。

依據日本商標法，若仿冒品被認定有販售或意圖牟利之嫌，最高可處1,000萬日圓罰款及10年有期徒刑。即使自用，近年日本海關也全面嚴查，只要帶入一律沒收，且反覆違規或數量較多同樣會面臨高額罰款與刑事追究

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略