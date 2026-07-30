大快活優惠｜手機點餐8折＋套餐75折焗豬扒飯/西多紅豆冰最平$30

大快活優惠｜大快活又有激抵優惠！APP會員手機點餐可享8折！此外，大快活亦推出「阿活盛夏美食套票」，一次過包辦早、午、茶、晚四個時段，折扣低至75折，平均每餐低至$30起！由豐富早餐、經典阿活焗豬扒飯、生炸雞髀配紅豆冰，到主打健康的無味精晚市小菜全部包羅萬有。優惠詳情即睇內文！



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大快活又有新優惠！（領展）

大快活優惠【1】會員全日8折

大快活又有快閃優惠！即日至7月31日，大快活APP會員打開手機APP會獲得一張優惠券，用手機點餐，可享全單8折優惠！全線分店、任何時段都適用，每日派一張，只要開APP就會獲得新一張優惠券！

提提大家，優惠不適用於零售產品、茶市阿活爆抵價、晚市小菜二人餐及派對美食；以及不可與其他優惠同時使用。

大快活優惠【2】早、午、茶及晚市套票低至75折 最平$30餐

即日至8月10日，大快活推出「阿活盛夏美食套票」，一套有4張。早餐套票僅$120（原價$156），即平均$30一餐，主打「脆香黃金雞扒」或「即炸脆香魚柳」系列；而下午茶套票同樣$120（原價$148），則有「即煎西多士配粒粒紅豆冰」及「原隻淮鹽生炸雞髀」等選擇。

若追求最高性價比，必選折扣最多的午市套票，只需$160（原價$212）即可購入4張午餐券，折扣低至75折，平均每餐只需$40，便歎到「阿活焗豬扒飯」或「咖哩雜扒飯」等招牌菜式。

如果放工後想食得健康一點，晚市套票同樣抵食。晚市套票售$180（原價$224），平均每餐僅$45。這個時段主打「唔落味精」系列，每日輪流供應超過10款鑊氣小菜，當中包括酸甜開胃的菠蘿咕嚕肉、滑溜的滑蛋粟米魚塊等。

即日起至8月31日，大家可隨時兌換已購買的餐券。顧客只需登入大快活APP，購買心水套票後，換領券便會於5分鐘內發送到「我的錢包」。用餐時，向分店（落馬洲分店除外）收銀處出示二維碼即可直接取餐。

買券教學（官方圖片）

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