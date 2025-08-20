鬼節｜農曆七月6大穿衣顏色禁忌！千萬別穿1顏色　隨時沾上衰運

鬼節｜穿衣禁忌｜農曆七月鬼門關將於8月23日大開，大家出街著衫都要小心！《香港01》好食玩飛記者就整理出6大鬼節衣著禁忌，從顏色選擇到服裝款式都有講究，穿錯隨時被「朋友」誤認為同類，沾上衰運。



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

鬼節衣著禁忌【1】純白色與麻色

白色與麻色屬於傳統喪事的象徵色彩。奔喪者通常身穿白衣白褲，披麻戴孝以表哀悼，因此這兩款顏色陰氣較重，建議在盂蘭節期間避免穿著，或搭配其他彩色配件。

鬼節衣著禁忌【2】紅色

民間相傳，身著紅衣離世的人，死後容易化作兇煞厲鬼，此說亦常見於影視作品中的紅衣女鬼形象。另有一說，若於農曆7月鬼節期間穿著紅衣，容易被遊魂誤認為同類，二則可能引來鬼差緝拿，故老一輩多避諱在此期間穿戴紅色衣物。

農曆7月鬼節期間穿著紅衣，容易被遊魂誤認為同類。（繡花鞋劇照）

鬼節衣著禁忌【3】黑色

在傳統習俗中，黑色帶有不祥與災厄的意味，且穿著黑衣容易吸引衰氣，因此坊間都認為農曆七月鬼月期間忌諱全身黑衫黑褲，尤其是夜晚時段，否則容易沾上黑氣衰運。

鬼節衣著禁忌【4】破洞衫褲

坊間流傳，在農曆7月期間，破洞的衫褲容易招引陰靈。皆因遊魂野鬼都是身穿破舊衣物，在鬼月期間就會爭搶人們焚燒的紙衣供品以換取新裝。若此時身著破洞牛仔褲等潮流服飾，恐被誤認為同類，招致不必要的糾纏。

鬼節衣著禁忌【5】黑白間

農曆七月期間，傳言身著黑白條紋衣物，容易令鬼差牛頭馬面誤認，將生人錯當囚徒，誤把靈魂帶走。寧可信其有，不可信其無，大家都要避免相關服飾。

鬼節衣著禁忌【6】露肩

向來都有「肩頭三把火」的避邪之說，因此許多人都相信拍熄雙肩上的兩把火，就會被吸走精氣，對拍膊頭此行為避忌。喜歡穿著露肩衫的女生就要注意，據聞鬼節會有不少色鬼流連街上，專門拍熄女生雙肩上的兩把火，並吸走女生的精氣及香氣，滿足慾望。因此，即使喜歡穿露肩裝，都建議準備外套或披肩遮擋一下。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略