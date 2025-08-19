鬼節｜酒店聖經用來驅鬼？打開了千萬別住？床頭聖經2大關鍵用途

鬼節｜酒店聖經｜農曆七月將至，8月23日為鬼門關大開之日，向來去旅行住酒店有不少與「朋友」相關的傳聞，例如入住酒店時發現床頭櫃內有聖經打開，就代表房內有邪靈；又有人認為聖經有驅鬼作用，香港01《好食玩飛》記者同你拆解酒店聖經由來及用途！



酒店聖經｜聖經放酒店起初只為這個原因

1899年，一群信奉基督教的商人成立名為「國際基甸會（Gideons）」的宗教組織。為方便來自世界各地的信徒可以隨時閱讀聖經，同時把基督教宣揚開去，便開始把聖經送到酒店。由於當時未有網絡及其他太多娛樂設施，聖經就成為住客唯一讀物。

不過後來房內娛樂增多，又有電視又有Wifi，即使是虔誠的教徒入住酒店，亦會隨身帶備輕量聖經，所以說真正會拿起房內聖經閱讀的人，已經少之有少，這種現象令不少人對其用途感到不解。

酒店床頭櫃內聖經原意方便來自世界各地的信徒可以隨時閱讀聖經，同時把基督教宣揚開去。（資料圖片）

酒店聖經｜宗教以外竟有這關鍵用途？

2017年一份外國大學調查報告顯示，參與宗教活動與降低自殺率呈正比，所以對某些人來說，聖經有安慰作用，外國也有不少人讀了聖經後改變自殺的想法，因此聖經或有救命作用。

017年一份外國大學調查報告顯示，參與宗教活動與降低自殺率呈正比，所以對某些人來說，聖經有安慰作用。（Unsplash）

酒店聖經｜網民：聖經打開要即換房

曾經有網民在社交平台Threads上發出有關酒店聖經的帖文，引起網民留言他們的經驗，不少人指若初到達房間時，聖經已經是打開的狀態，就應該即時換房，皆因這代表著酒店職員都發現房間不對勁。

另外，有網民更分享自己打開聖經後，發現異常狀況。所以寧可信其有不可信其無！大家謹記不要胡亂碰聖經，如發現聖經是打開的話，最好都是換房，減低自己的疑慮。

