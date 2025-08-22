鬼節｜東京10大猛鬼地方　這裡曾是刑場　新宿有酒店走廊常傳哭聲

鬼節禁忌｜8月23日（農曆七月初一）便是鬼門關大開的日子，如果撞正這個日子身處東京旅遊，建議大家還是不要太晚回家。記者搜羅東京10大猛鬼地點，除了有鬧鬼的酒店外，還有公園和車站等港人遊日必去的地方，當中流傳著不少駭人聽聞。不過，言歸正傳，鬼神之說並無科學根據，一切信不信由你！



東京猛鬼景點【1】鈴森刑場跡地——東京三大刑場之一

鈴森刑場位於東京都品川區，是日本江戶時期在東京設置的三大刑場之一，在政局混亂的年代，有上萬名囚犯被斬首及活活燒死，據說更有不少案件是冤案。而該地後來在1954年被認定為東京都指定文化財產並開放予市民參觀，至今仍保留了不少當時處刑的痕跡。

其中「首洗井」不時傳出有靈異事件，據說該井口是用作棄置死者頭顱的地方，而過去有不少人聲稱，曾目睹有頭顱飛出井外，井口目前已被鐵網封住，令傳聞變得更加煞有介事。

「首洗井」已被鐵網封住。（截圖自YouTube@冒険紀行チャンネル）

東京猛鬼景點【2】新宿某間酒店——行李藏屍案 24樓傳女人哭聲

東京新宿有一間酒店，曾發生過一單行李藏屍案，疑凶後來不知所終。自此，酒店24樓經常傳出有女人淒厲的哭泣聲，更有住客指，在半夜試過聽到有人敲門，打開門卻發現空無一人，因此亦吸引不少靈探愛好者前往。

東京猛鬼景點【3】新宿車站——傳月台藏有墓碑

無論轉車還是逛街，每次來到東京都一定會去新宿車站，但原來這個車站竟然是熱門的鬧鬼地點！新宿車站有眾多個月台，其中「中央線」月台經常發生跳軌自殺事件，因此有不少日本網友紛紛表示曾在該月台看到靈異畫面，而過去更有傳聞指，新宿中央線月台其實藏有一座「無法看見」的慰靈碑，讓人毛骨悚然！

事實上，新宿中央線月台的確藏有一座慰靈碑，不過是為了紀念某位因鐵道工程而不幸殉職的員工，因此建在只有員工才能進出的地方，一般乘客難以看見。

東京猛鬼景點【4】千駄谷隧道——倒吊女鬼、牆上出現鬼臉或白衣幽靈目擊案

距離原宿、表參道不遠的「千駄谷隧道」，雖然並非荒涼之地，但不時也會傳出鬧鬼事件。不少人聲稱看到白衣幽靈、牆上出現鬼臉，或滿身鮮血的倒吊女鬼，而據聞這與其建造歷史有關！

隧道建於1964年，當時正值東京奧運開幕，政府須修善神宮球場附近的道路，其中包括了在江戶時代「仙壽寺」的墓園開挖隧道。然而，為了不傷害到古蹟，官方竟然直接在墓園正下方施工，也因此隧道總是帶有陰陰森森的氣氛。

東京猛鬼景點【5】道了堂跡——當地人視為東京最恐怖景點之一

位於東京都八王子市的大塚山公園内，有一座名叫「道了堂」的寺院遺址，道了堂曾在明治年間興盛一時。不過，在昭和30年代，這裡發生了一單兇殺案，看守寺廟的婆婆遭強盜殺害，後來便不時傳出有人看到婆婆的冤魂在這裡遊蕩。

另外在昭和40年代，有一名年輕女性慘遭大學助教殺害後，被棄屍在此，之後便頻頻傳出有人在半夜經過時，聽到女子的啜泣聲。而道了堂跡至今仍被當地人視為東京最恐怖景點之一，經常吸引不少人前來靈探。

東京猛鬼景點【6】奥多摩纜車廢墟——因財務問題永久停運

曾用作觀光用途的奥多摩纜車（奥多摩ロープウェイ）於1966年因財務問題永久停運，已被棄置接近60年，但纜車的月台、職員休息室、車廂等卻一直留存至今，因此吸引不少喜歡拍攝廢墟的人士前來朝聖，但有傳曾有人在此遇到靈異現象，像是在纜車沿線車站之一的「川野站」拍攝到白色光影的照片；錄製影片時錄到奇怪的腳步聲；甚至是看到半裸的女鬼等等。

東京猛鬼景點【7】新宿戶山公園——挖出過百具骸骨的歷史地

東京新宿早稻田車站附近的「戶山公園」，據聞到了晚上便成為日本亡靈集中地，連附近的居民都不敢靠近。公園以箱根山為中心，該區域曾在1989年建造國立感染症研究所時，挖出過百具骸骨。相傳在二戰時期，公園是日本陸軍醫療設施所在地，那裡曾進行恐怖的人體實驗。這裡曾傳出在半夜時會聽到男性的哭聲、看見在公廁自殺的鬼魂等的傳聞。

東京猛鬼景點【8】池袋太陽城——慰靈碑傳聞有軍服亡靈

池袋太陽城曾廣泛出現在日本討論區上，當地上班族即使夜歸也不敢靠近這個地方。池袋太陽城在1960年代改建之前，曾是羈押A級戰犯的「巢鴨監獄」，日本在二戰戰敗後，該地由美國暫時接管，期間處決了約60名不同等級的戰犯，後來才改建成現今的池袋太陽城。而當初行刑的場所，便是現今的東池袋中央公園，傳言在公園的慰靈碑四周，常常會有靈異現象，例如有人目睹穿著軍服的亡靈、鬼火、飛人頭等等。

東池袋中央公園內的巢鴨監獄慰靈碑。（IG@ayu_no_shio_yaki_）

東京猛鬼景點【9】青山靈園——長髮女子靈園上車後驟然消失

青山靈園有一個日本人家喻戶曉的鬼故事：一名的士司機在夜深時遇上一個披黑色長髮的女子招車，一路上女子也很安靜，沒有任何聲音。當到達目的地後，司機回頭才發現女子早已消失，後來才驚覺女子剛才上車的地點是幕地，而這個幕地便是青山靈園。而有趣的是，由於靈園規模大、環境寧靜，在櫻花季竟然是當地人一處熱門的賞櫻勝地。

東京猛鬼景點【10】井之頭公園——公園沒有垃圾桶之謎

去過東京井之頭公園的朋友不難發現，這個佔地38萬平方米的公園，居然完全沒有垃圾桶，原來當中大有原因！賞櫻勝地之一的井之頭公園，曾於1994年發生過一單駭人的碎屍案，死者被人碎成27塊後，分別丟棄在公園7個垃圾桶內，而兇手至今仍未被找到，此後公園便再沒有放置垃圾桶。有人曾在公園目擊過無頭的白衣人在公園遊蕩，故此，體質較敏感的人士最好不要在晚上前往。

