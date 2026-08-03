牙膏過期可用？専家警告隨時蛀牙！廁所放錯位易變質+7大神級用途

個人護理｜家居清潔｜牙膏經常在超市做大特價，不少人都會趁機囤貨，買了一大堆，一不小心就放到過期。美國克利夫蘭醫學中心（Cleveland Clinic）專家指出，使用過期牙膏雖然無毒，但其防蛀成分「氟化物」會隨時間瓦解，繼續用隨時刷到蛀牙。到底牙膏變質有什麼跡象？牙膏應該如何正確保存？過了期的牙膏不想丟掉，原來還有7大用途！



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牙膏過期｜無毒但失防護力 保質期一般兩年

執拾浴室櫃時，總會翻出幾支陳年牙膏，看見包裝上的有效日期便心生疑慮，牙膏真的會過期嗎？過了期的牙膏又能否使用？註冊牙科保健師Tenika Patterson解釋，牙膏的保質期一般為製造後兩年，這個期限是生產商對成分穩定性的保證。

雖然把過期牙膏放入口不會令你生病，但配方中的關鍵成分「氟化物」（Fluoride）並非永久穩定。一旦過期，氟化物便會逐漸分解，失去強化琺瑯質及預防蛀牙的功效！

牙膏的保質期一般為製造後兩年。（AI生成圖片）

牙膏過期2大跡象

雖然過期牙膏本身化學成分無毒，但若因存放不當導致變質，仍有可能成為細菌溫床。Tenika Patterson提醒，除了留意印製日期，若牙膏出現以下異狀，代表其護齒功能已大打折扣，建議直接丟棄更換：

牙膏過期跡象【1】質地改變

一旦發現牙膏變得乾硬、出現顆粒感、質地過稀甚至「水油分離」，即屬變質警號，建議不要繼續使用。

牙膏過期跡象【2】味道異常

若薄荷味變淡或飄出怪味，刷牙後無法保持口氣清新，則表示牙膏已經失去原有功效，無法有效保護牙齒和牙齦。

若薄荷味變淡或飄出怪味，刷牙後無法保持口氣清新，則表示牙膏已經失去原有功效。（AI生成圖片）

牙膏正確存放法｜浴室高溫潮濕 易令牙膏變質

想確保每支牙膏都能撐到最後一刻，存放環境便是當中的關鍵，不少人習慣將牙膏隨手放在花灑旁或洗手盆邊，但其實高溫與潮濕環境會加速化學成分瓦解，大幅縮短其壽命。

專家建議，牙膏必須放置於陰涼、乾燥的地方，例如關上門的浴室鏡櫃內，才能鎖住氟化物的防護力，發揮最佳的護齦效果。

牙膏必須放置於陰涼、乾燥的地方，例如關上門的浴室鏡櫃內。（AI生成圖片）

過期牙膏有什麼用途？

既然過期牙膏不再適合放入口，直接掉落垃圾桶又覺得浪費金錢，那應該如何處理？其實只需轉個用途，便能將它化作實用的家居清潔法寶！由於牙膏含有溫和的研磨劑及起泡劑，有著出色的去污能力，因此，只要加以善用，便能輕鬆解決以下7大日常清潔問題！

過期牙膏用途【1】洗刷白波鞋黑印

帆布鞋或波鞋容易在日常生活中沾上頑固黑印。根據科技與生活網站《Tom's Guide》教路，除了用梳打粉，最就手的做法是用舊牙刷沾上少許牙膏，在鞋底白邊的污漬上，以打圈的方式重點揉散，再用微濕的抹布抹淨，即可輕鬆還原亮白。

過期牙膏用途【2】去除熨斗底部焦垢

熨斗用得耐，底部容易積聚燒焦的衣物纖維或污垢，美國著名家品及健康資訊平台《Good Housekeeping》建議，可以在微濕的抹布上擠出一點牙膏，輕輕在微暖的熨斗底部打圈擦拭，牙膏的微粒能溫和地推走頑固焦垢，最後用乾淨濕布徹底抹淨即可去除熨斗底部焦垢。

過期牙膏用途【3】消除木傢俬水痕

放凍飲在木枱上忘記用杯墊，很容易留下一圈礙眼的泛白水痕。知名家居維修網站《Bob Vila》指出，只需用軟布沾取少量牙膏，在水痕上輕輕搓揉（切忌大力狂擦以免刮花木面塗層），最後用微濕布抹淨並徹底擦乾，便能清除困在木材內的水分。

只需用軟布沾取少量牙膏，在水痕上輕輕搓揉，最後用微濕布抹淨並徹底擦乾，便能清除困在木材內的水分。（AI生成圖片）

過期牙膏用途【4】刷走杯底頑固茶垢及咖啡漬

無論是辦公室還是家中，常用來飲茶或咖啡的陶瓷水杯，底部很容易積聚一圈啡黃色的茶垢，單靠普通洗潔精根本無補於事。家居維修網站《Bob Vila》分享，直接將少許牙膏擠在污漬上，利用百潔布或舊牙刷來回刷洗，即可輕鬆起出沉積已久的色素，讓水杯瞬間回復亮白。

過期牙膏用途【5】清理鏡子的迷霧

每次洗完澡，鏡子都會起霧，即使用手抹也抹不走。家居維修網站《Bob Vila》建議，可以在淋浴前，先在鏡子上塗抹一些不含凝膠的牙膏，然後擦掉，就能防止霧氣附著在鏡子上，這樣就不用浪費寶貴的時間等待浴室通風了。

每次洗完澡，鏡子都會起霧，即使用手抹也抹不走。（AI生成圖片）

過期牙膏用途【6】去除食物盒的臭味

牙膏的研磨劑能擦走食物盒的殘留油膜，內含的發泡劑也能帶走油污。因此，可以利用過期的牙膏去除塑膠食物盒中的頑固異味。只要塗抹一些牙膏，擦洗乾淨，然後將殘留物沖走，就能輕鬆除臭。

過期牙膏用途【7】去除手上的烹飪異味

切蒜、切洋蔥或是剔魚骨，難聞的食物氣味都會殘留在手上，有時用番皂水都洗不掉。這時候，牙膏就可以大派用場。將牙膏塗抹在濕潤的雙手上，然後洗手並沖洗乾淨，就能徹底去除異味。

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