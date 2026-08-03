八達通很久沒用遭扣款$90　內地網民分享經驗　5大隱藏收費必知

八達通｜八達通扣錢｜港鐵｜許多人把沒用的八達通隨手擱置，以為放著不吃虧，卻不知太久不用會被默默扣錢！最近有內地網民分享，自己的八達通放置多年忘了退款，竟被扣了高達$90行政費！想避免被無辜抽水？其實定期拍卡消費、用App查閱，或到港鐵站重置即可免費續命！除了不常用的實體卡被扣錢，八達通還藏著另外5大隱藏收費，包括自動增值都中招。想知更多？即看下文！



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八達通扣錢｜閒置8年沒用八達通 結果慘被扣$90！

相信不少人家中總會有一兩張備用或長期放在一邊沒使用的實體八達通！但你又知不知道，原來八達通太久不用會被扣錢？

近日，有內地網民在小紅書上分享，指自己的八達通已有一段時間沒有使用卻忘記辦理退款。事主表示，該卡8年沒用被扣了$90，三年沒用則被扣了$15。

貼文隨即引來其他網民留言：「什麼？不用還要扣錢？」、「我的卡怕是已經被扣完了吧……」也有網民分享同款經歷：「我3年沒用，好像被扣了$45」、「我的卡10年沒用，拿去問還能不能用，工作人員很友好地退回了$1.8。」

八達通｜幾時會被扣「不常用八達通行政費」？

根據八達通公司的規定，針對2017年10月1日或以後發行的成人八達通，若卡片在三年內沒有進行過任何增值或付款交易，就會被定義為「不常用八達通」。

首次扣費：會被扣除$15的行政費。

後續扣費：若繼續沒有任何交易，其後每年會再被扣除$15。

扣費方式：費用會直接從卡內的餘額及按金中扣除，直至扣完為止。

2017年10月1日或以後發行的成人八達通，若卡片在三年內沒有進行過任何增值或付款交易，就會被定義為「不常用八達通」。（資料圖片）

零成本！八達通免費續命4大方法

想避免被無辜扣除行政費？只要在3年期限屆滿前完成以下任何一個簡單動作，就可以即時重置計時器，為八達通免費續命：

八達通使用期限｜【1】實體消費/拍卡搭車一次

去便利店隨便買點東西，或搭一次巴士、港鐵，總之進行一次增值或消費交易，卡片狀態就會即時恢復正常。

八達通使用期限｜【2】使用「八達通App」拍卡

透過八達通網站、八達通App或八達通服務站查詢八達通的狀況。

只需開啟手機的「八達通App」，利用手機NFC功能拍一拍卡查閱餘額或增值，亦能成功激活卡片。（八達通APP截圖）

八達通使用期限｜【3】前往「八達通服務站」或港鐵客務中心

如果卡片已經被凍結或太久沒用，可以到任何港鐵站的「八達通服務站」拍卡重置，或找港鐵客務中心職員協助重新啟動，過程完全免費！

如果卡片已經被凍結或太久沒用，可以到任何港鐵站的「八達通服務站」拍卡重置，或找港鐵客務中心職員協助重新啟動。（資料圖片）

八達通使用期限｜【4】直接退卡取回按金

如果確定該張八達通將來不會再用，最穩陣的方法是直接帶到港鐵客務中心辦理退卡，即時取回卡內剩餘的餘額及按金，以免被持續扣費。

八達通｜如何得知會否被扣錢？

大家也可以到八達通官網查詢八達通卡是否需要更換及是否需要繳付逾期更換行政費！

八達通5大隱藏收費

除了太久沒用會被扣錢之外，八達通還有以下5大隱藏收費，大家記得要盡量避免！

八達通隱藏收費【1】逾期更換行政費

八達通針對15年以上舊卡推出「換卡計劃」，並設有「逾期更換行政費」，以鼓勵客戶依時更換即將失效的八達通卡。為提醒客戶換卡，八達通公司會提供為期最少3個月的通知期；若逾期未換卡，每年會從舊卡餘額及按金中扣除 $20，直至扣清為止。

若逾期未換卡，每年會從舊卡餘額及按金中扣除 HK$20，直至扣清為止。（資料圖片)

八達通隱藏收費【2】發卡及退卡收費

若想購買全新八達通或退卡，都需要支付手續費，現時各項收費為：

發出個人八達通的手續費：$20

退回於2004年11月1日之後發出的個人租用版八達通：$10

退回個人Smart Octopus（銀行聯營Smart Octopus除外）：$10

退回遭損毀的租用版八達通（例如將八達通分層、摺曲、切割、破損、塗寫，或在八達通上以任何方式附加物料/物件）：$30

八達通隱藏收費【3】八達通報失手續費

遺失八達通辦理報失原來也要付手續費！遺失個人租用版八達通／附有自動增值服務功能的租用版八達通：須從按金中扣除$50報失服務費（包括手續費及該八達通的成本費）。

遺失個人銷售版八達通／附有自動增值服務功能的銷售版八達通：須支付$20報失服務費。

遺失個 Smart Octopus／附有自動增值功能的Smart Octopus： 從按金中扣除$20的報失費用（包括手續費）。

八達通隱藏收費【4】自動增值手續費

若想為附有自動增值服務功能的八達通申請轉換提供自動增值服務的銀行，或重新啟動已暫停的自動增值服務功能，均須支付$20手續費。

【5】列印最近交易紀錄收費

如申請列印八達通一年內之交易記錄，手續費為每月$50，上限為$250；申請列印兩年內八達通之交易記錄，統一收取手續費$750；若要求列印三年或以上八達通交易記錄，手續費則為$1,000，計費包含首三年，之後按年計算，最高以7年為上限。

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