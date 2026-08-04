白海豚｜天文台料周六分區37度　Panasonic教開冷氣神Mode降溫快

打風｜酷熱｜天文台｜天文台指，位於西北太平洋的熱帶氣旋白海豚會在未來一兩日橫過日本以南海域，受白海豚的外圍下沉氣流影響，天文台料本港在今個周末期間天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱。天文台預測本周六（8日）市區溫度最高達攝氏34度，而分區氣溫更高達37度。



一到天氣悶熱的時候，相信大家都會開冷氣降溫，不過原來很多人都不懂活用家中冷氣的功能。據日本Panasonic問卷調查，有7成以上的人不知道，原來只要開一個模式，就可以輕輕鬆鬆令冷氣涼得更快且更省電。



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天文台料今個周末日間酷熱。（天文台網頁截圖）

位於呂宋以西的低壓區已增強為熱帶低氣壓。按照現時預測，該熱帶氣旋會在今晚及明日於呂宋附近的南海中部徘徊並略為增強，與本港保持約700公里或以上的距離，對本港直接威脅不大。

天文台指，隨著白海豚繼續西移，該熱帶氣旋會受白海豚影響而向東移向呂宋，並逐漸減弱。除非該熱帶氣旋採取靠近廣東沿岸的路徑，否則需要發出一號戒備信號的機會頗低。預料本港未來數日天氣酷熱，市民請留意身體狀況，慎防中暑。

天文台料周六4區最高達攝氏37度

天文台在「天氣隨筆」中提到，受白海豚的外圍下沉氣流影響，本周中後期中國東南沿岸天色逐漸好轉，在周末期間天氣酷熱，而高溫亦會觸發雷雨。大家在周末進行戶外活動時，除做足防暑防曬措施外，宜帶備雨具。

據九天天氣預報，天文台料周日至下周二市區最高溫度達33度。分區預報顯示，周日下午2時，流浮山、石崗、上水及打鼓嶺更高達37度。

分區預報顯示，本周六流浮山、石崗、上水及打鼓嶺高達37度。（天文台網頁截圖）

打風前本港天氣變得悶熱，相信家家戶戶也開始開冷氣，但大家又對家中冷氣的功能有多熟悉？據日本媒體ITmedia報道，Panasonic於5月初針對20至60歲的住戶進行問卷調查，結果竟然發現有超過70%的受訪者幾乎從未使用冷氣機的送風模式。Panasonic表示，相較於冷氣模式，其實送風模式可以節省更多電力，而且涼得更快。

送風模式每小時僅約$0.02 溫度如吹中等風速的風扇

Panasonic指，送風模式不會啟動冷氣的壓縮機，只會使用風扇送風，因此可以減低耗電量。數據顯示，送風模式每小時的耗電量約12Wh，以每度電費31日圓（約1.7港幣）計算，每小時電費約0.4日圓，即約0.02港元，絕對比冷氣模式更省電。

此外，送風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1度至2度，相等於每秒1米的涼風風速，感覺如同中等風速的風扇。因此，如果室內溫度未達28度，使用送風模式已足夠感到涼快。

冷風模式能加速室內空氣流動，令體感溫度下降1°C至2°C。（資料圖片）

炎夏開送風模式 耗電量減少約21.1%

值得一提，報道同時引述了三菱電機的實驗報告，指出在初夏和炎夏都可使用送風模式。根據實測結果，與設定成28度的冷氣相比，將冷氣溫度設定為30度，同時使用「擺動送風模式」，體感溫度只相差0.2度，但耗電量卻減少了約21.1%，既可慳電，又可感到舒適。

不過，香港天氣濕熱，光是使用送風模式或許不夠。如果想涼得快又省電，其實還可參考台灣電力公司的建議，在開冷氣的時候配搭風扇使用，另外亦要記得每2至3周清洗濾網，從而提升冷氣的效能。

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