天文台錄上水39.3°C 消暑飲冰水超錯！專家：1類人隨時爆血管

天文台｜酷熱天氣｜冰水｜消暑方法｜受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，天文台指今日（10日）極端酷熱，天文台於下午2時54分，在上水錄得39.3°C！天文台預料明日市區氣溫更高達35°C，直至本周後期驟雨增多，高溫天氣才略為緩解。炎炎夏日，不少人會喝冰水消暑解渴，但原來這個看似爽快的習慣，不只會越飲越熱，分分鐘更會爆血管！有專家指出，身體為維持體溫穩定，會讓血管擴張得更大，讓人體感更悶熱。另外，專家提出4招消暑方法，有效解熱不傷身。想知更多？即看下文！



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天文台料天氣極端酷熱 市區氣溫高達35°C

天文台指，受熱帶氣旋白海豚外圍下沉氣流影響，華南天氣極端酷熱，高溫亦會觸發雷雨。天文台指今日（10日）極端酷熱，天文台於下午2時46分，在上水錄得39.3°C！

天文台預料一股西南氣流會在隨後一兩日影響廣東沿岸，高溫天氣持續，據九天天氣預測，明日（11日）大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫更高達35°C，稍後局部地區有驟雨。而高空擾動會在今個周末期間帶來不穩定天氣，驟雨亦會增多，但高溫天氣略為緩解。

天文台料周二（11日）大致天晴，日間極端酷熱，市區氣溫更高達35°C。（天文台官網截圖）

喝冰水消暑 為何身體越喝越熱？

每逢熱到頭昏腦脹，不少人都習慣大口灌冰水消暑解渴，殊不知其實是越喝越熱的陷阱！台灣天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院家庭醫學部指出，大量飲用冰水或冰飲雖然能帶來短暫的涼快感，但冰水會促使血管瞬間收縮；這時身體雖然想維持體溫恆定，但加上外圍環境依然高溫，身體隨後會讓血管再次擴張，最終反而讓人感覺更加熱。

專家指，飲用冰水或冰飲雖然能帶來短暫的涼快感，最終反而讓人感覺更加熱。（AI生成圓）

消暑｜哪3類人不能喝冰水？

除了越喝越熱之外，家庭醫學部提醒，並不是任何人都能喝冰水，尤其特定3類人更要注意。腸胃功能較弱的人喝冰水會刺激腸胃蠕動，容易引發腹瀉；氣喘等過敏體質者可能因此誘發氣喘發作；而心血管疾病患者則可能因為血管急劇收縮導致血壓飆升，引發心血管問題。

家庭醫學部提醒，並不是任何人都能喝冰水，尤其特定3類人更要注意。（AI生成圖）

消暑｜專家教4招正確消暑方法

想在酷熱天氣下安全又能真正消暑？家庭醫學部建議4招專業實用方法：

消暑方法1｜少量多次方式飲溫水

酷暑下身體水分流失極快，一般人每天應補充2,000至3,000毫升的水分。他們建議以少量多次的方式飲用接近室溫的開水或溫水，並盡量避免喝含糖飲料，否則熱量過高之餘亦無助解渴。

專家建議，以少量多次的方式飲用接近室溫的開水或溫水，並儘量避免含糖飲料。（《繼承者們》劇照）

消暑方法2｜多吃含維生素B與C的蔬果

家庭醫學部指，在汗水流失的同時，體內的水溶性維生素也會隨之流失。所以建議可多吃含豐富維生素B與C的蔬果，如奇異果、深色蔬菜、糙米及番薯等，不僅能提供飽足感，還能及時補足營養，維持最佳體能狀態。

建議多吃富含維生素B與C的蔬果，如奇異果、深色蔬菜、糙米及蕃薯等。（AI生成圖）

消暑方法3｜冷水抹身代替沖冷水澡

不少人喜歡直接沖冷水澡降溫，但心血管疾病患者切忌嘗試！因為這會令血管收縮造成血壓驟升。最安全有效的方法，就是用毛巾沾濕冷水或溫水輕輕擦拭身體，既能達到散熱效果，又能保護心血管健康。

消暑方法4｜出門應塗抹防曬

除了盡量避免在烈日下曝曬，大家在外出時應塗抹高系數防曬產品，亦要每2至3小時或大量出汗後及時補擦；同時可搭配透氣的薄長袖衣褲，以阻隔太陽直射皮膚。

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