一粥麵優惠｜冬瓜盅2人餐56折包滷水鵝+雞球+2飯2菜／粥麵餐$29

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出超抵優惠！一連七日將推出晚市冬瓜盅2人餐，只需$109（原價$192起），即56折，便可享鮮味冬瓜盅、潮式滷水鵝、黑醋芝麻雞球、油菜（2碟）及香飯（2碗），人均只需$54.4；此外，皮蛋瘦肉粥／柱候牛肚雲吞河連熱飲亦只需$29。想知優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】2人豪華冬瓜盅套餐$109

8月18日至24日，下午5點後，一粥麵推出驚喜優惠！2人豪華冬瓜盅套餐只需$109（原價$192起）就可以歎到！套餐包括鮮味冬瓜盅、潮式滷水鵝、黑醋芝麻雞球、油菜（2碟）及香飯（2碗），有湯有餸又有飯，份量十足！堂食及外賣自取均適用！

注意，優惠不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

2人豪華冬瓜盅套餐$109（官方圖片）

一粥麵優惠【2】皮蛋瘦肉粥／柱候牛肚併雲吞河連熱飲$29

一粥麵另有指定粥麵包熱飲優惠，8月18日至8月20日，皮蛋瘦肉粥連熱飲只需$29（原價$42起）；8月25日至8月27日， 柱候牛肚併雲吞河連熱飲同樣只需$29（原價$48起）！優惠於上午11點後供應。

提提大家，優惠每人限購1碗，且不適用於香港站、機場及屯門醫院分店；及不適用於自助點餐機／手機點餐／網上外賣平台。

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