Pizza Hut優惠｜一人餐限時買1送1！必勝批／焗飯5款任擇低至$31
撰文：張雨靜
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Pizza Hut優惠｜買一送一｜外賣自取一人餐限時買1送1！在8月3日至31日接力推出超抵買1送1優惠！精選5款新品手工DIP點批、人氣迷你必勝批及焗飯任你自由配搭，平均每份低至$31起！想知有什麼選擇？即睇內文！
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Pizza Hut優惠｜外賣自取一人餐買1送1
即日起至8月31日，Pizza Hut推出外賣自取一人餐My Box買1送1驚喜優惠！5款主食包括新品「三重啖啖肉手工DIP點批」、「迷你夏威夷風光」、「迷你千島海鮮」、「迷你超級至尊」或「葡式椰香烤雞焗飯」。迷你批批底更可隨心選擇鬆厚批或手工酸種薄批，另可轉配芝心批或芝脆批！
即睇5款外賣一人餐套餐
另外更可以優惠價$8起將跟餐飲品升級為特飲，包括《反斗奇兵5》期間限定主題飲品「藍天雙子梳打」及「青蘋果抱抱梳打」，以及「凍白桃烏龍茶」、「凍白桃烏龍奶蓋茶」等。
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