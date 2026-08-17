打風前酷熱！天文台料周三分區35°C　冷氣隔塵網做錯1事隨時報銷

打風｜酷熱｜冷氣洗隔麈網｜天文台預料，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區。按分區預測顯示，天文台周三（19日）有2區高達35度。面對酷熱天氣，冷氣又是時候出動，但開之前其實也有不少細節要留意，例如勤洗隔塵網能更慳電！台電就警告，用錯方法洗隔塵的話隨時報銷。想知道正確的清洗方法？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

天文台料周三吹6級風

天文台指，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。天文台預料，位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶。受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，本週中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

根據天文台九天天氣預報顯示，本周三吹東風4至5級，離岸及高地間中6級，而到周四初時高地亦間中吹6級風。

天文台料明日起一連3日市區最高氣溫達攝氏32度。（天文台官網截圖）

而天文台分區預測顯示，本周三下午4時，本港有2區最高氣溫高達攝氏35度，分別為上水及石崗。

天文台料周三2區最高達35°C。（天文台官網截圖）

天文台AI模型料周五、六有熱帶氣旋生成

另外，天文台地球天氣網頁的AI模型「歐洲中期預報中心」、「歐中AIFS」、「風烏」、以及「AAMC-WRF」均預測，本港在本周五或六會有熱帶氣旋靠近本港。

打風前天氣酷熱，不少人會選擇開冷氣消暑，但原來開冷氣之前也有所學問！台灣電力公司就有2大必做的步驟建議給大家，讓冷氣機效能更佳！

冷氣洗隔塵網步驟1. 清潔冷氣外部

在開冷氣之前，台電建議第一步先將冷氣機機身表面與出風口擦拭乾淨。

冷氣洗隔塵網步驟2. 清洗隔麈網

機身清潔乾淨後，便可以拆下冷氣的濾網清洗。台電提醒，大家可以用清水或中性清潔劑沖洗濾網，但也要注意不能太大力刷洗。洗淨後可放在陰涼處晾乾，或用軟布輕輕拭乾。切記不要把濾網放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形，影響效用，甚至隨時報銷。

冷氣洗隔塵網｜清洗冷氣更可省電 每高1度省6%

最後，台電亦指出，清洗濾網不但可以提升冷氣效能，還可幫助節省用電。如每2至3周定期清洗濾網，一天可省約0.47度，每年更可省約10%用電。此外，台電亦鼓勵民眾將冷氣溫度設定26到28度，再配合電風扇使用。因冷氣每調高1度便可節省6%電力。

👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）