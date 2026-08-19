七夕禁忌2026｜10件事勿犯！命理師：床上不可放公仔　行房會損壽

七夕｜禁忌｜今日（19日）是一年一度的七夕！傳說牛郎織女每年只可以在農曆七月初七見面，而在這個淒美的日子，原來也有不少禁忌，當中更有些和情侶相關。台灣命理專家提到，最好避免在今日吃牛肉，因為牛郎的工作主要是照顧牛，若吃了牛肉有機會冒犯到牛郎，讓情侶間容易出現爭執或衝突。想知還有甚麼在七夕不能做的事？即看下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

七夕禁忌｜七夕不可以做甚麼？

牛郎織女的故事流傳已久，相信不少人都知道他們每年只可以在農曆七月初七見面。台灣命理專家小孟老師星座塔羅牌之清水孟早前就在網上分享了10大七夕禁忌，想和愛侶繼續甜甜蜜蜜走下去就要留意了！

七夕有不少禁忌也和情侶相關。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜1.避免吃牛肉

相傳因為牛郎過去的工作為照顧牛，所以七夕吃飯時，盡量避免吃大量的牛肉，否則會冒犯牛郎，讓愛侶間容易出現爭執或衝突。若不小心吃到牛肉，也可以在吃完後做善事或做功德來化解。

七夕應避免吃牛肉，以免冒犯到牛郎。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜2.避免衣服上有破洞

而織女過去的工作是織布，若大家在七夕穿上破洞的衣褲，代表感情會出現缺陷，未來可能會有難以彌補的裂痕，因而結束感情。

若大家在七夕穿上破洞的衣褲，代表感情會出現缺憾。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜3.避免搬動床

在七夕時搬動小孩的床鋪，會容易驚動床母，造成對小孩的加持力量減低。

七夕禁忌｜4.不可以打罵小孩

由於七夕時床母會到來，因此不要在這天打罵小孩，以免觸怒床母，令她減少對孩子的庇佑。

大家不要在這天打罵小孩，以免觸怒床母。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜5.不要在下午4時前拜床母

拜床母要在下午4時後進行，最好盡量選在下午4時至6時半這段時間拜，因為床母是半陰半陽的神，所以在傍晚拜最好，能讓小孩睡得安穩。

七夕禁忌｜6.拜床母不可拜魚、酒、青菜、擺筷子、瓜子

因為床母不挑刺，因此不可以拜魚；床母喝醉不會照顧小孩，因此酒也不能拜；不可以拜青菜，因為代表青青菜菜，有隨隨便便的意思；不可以擺筷子，因為民間流傳避免小孩不乖，床母拿筷子打小孩；不可以拜瓜子，代表床母會呱呱唸孩子。

七夕禁忌｜7.床上不可以放公仔

在七夕時床母會到來，所以要把玩偶公仔（假小孩）拿走。

七夕禁忌｜8.不宜在七夕提分手

在農曆七月初七，也是鬼月極陰月極陰日的時候，所以情侶間如果在七夕提分手，不但未來不幸福，而且容易不被牛郎織女祝福。

情侶如在七夕提分手，未來不易被牛郎織女祝福。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜9.不宜結婚

雖然七夕是情人節之一，不少情侶也可能想選擇在這天結婚，但坊間也有流傳不宜在這天結婚。另一位台灣命理師楊登嵙也曾提到，根據秦朝古籍《日書》曾記載「七夕娶妻忌日」，因為牛郎織女即使在一起後也是分開收場，所以有傳在七夕結婚，不出三年，感情就會生變，甚至離異。

有傳在七夕結婚，不出三年感情就會生變。（AI生成圖片）

七夕禁忌｜10.不宜行房

提到七夕情人節，不少情侶也會在這天共渡浪漫的晚上。而根據清朝《急救廣生集》提到，「是月初七日，切戒色慾，勿想惡事。十五日犯色慾，損壽。」；而宋朝《楊公忌》也提到，「是月初七為道德臘，十五日為中元，二日戒夫婦入房。」即是在七夕和中元節，古人都不建議跟情人行房。而且以道教來說，七夕這天是道教5大祭祀日之一，在這一天必須齋戒、誦經懺悔、拔度亡者，所以不宜行房。

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略