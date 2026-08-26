大家樂優惠｜早茶市$30起／爆抵鐵板餐$49／$34乳鴿+炒麵+紅豆沙

大家樂優惠｜大家樂再度推出超抵優惠！只需$49（原價$65），即76折便可享「爆抵鐵板餐」，套餐包含厚切大豬扒、夏威夷風菠蘿蝦串及炒飯；另有抵食下午茶套餐，半隻紅燒乳鴿+豉油皇炒麵配紅豆沙，只需$34（原價$39）；早市及茶市還有兩大抵食食品券套裝，平均低至$30一餐。想知詳情，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】晚市推$49「爆抵鐵板餐」

即日至8月27日，晚市時段，大家樂推出「爆抵鐵板餐」，只需$49（原價$65）便可歎到。套餐包含厚切大豬扒、夏威夷風菠蘿蝦串及炒飯，非常抵食！

晚市推$49「爆抵鐵板餐」（官方圖片）

大家樂優惠【2】茶市推$34半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰

即日起至2026年8月31日，大家樂推出「抵食 Chill 驚喜」，茶市時段，半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰，快閃優惠只需$34（原價$39）！提提大家，優惠只適用於星期一至五，公眾假期除外。

茶市推$34半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰（官方圖片）

大家樂優惠【3】早市、茶市平均低至$30一餐食品券套裝

如果想品嘗豐富的早餐和下午茶餐，大家樂亦推出「靈芝菇雞絲銀針粉」及「脆脆薯片熱狗」食品券套裝，平均低至$30一餐！

早市時段，靈芝菇雞絲銀針粉套裝只需$90（一套3張；平均30一餐），每張食品券可兌換以下其中一款食品配茶／啡／汽水：

～銀針粉及炒麵或炒米及蘿蔔糕（1件）或糯米包（1個）；

～銀針粉及糯米包（1個）及蘿蔔糕（2件）；

～銀針粉及火腿（2件）或腸仔（2件）或煎雙蛋或炒滑蛋。



茶市方面，脆脆薯片熱狗套裝則為$99一套（一套3張；平均$33一餐），每張食品券可兌換以下一款食品及配茶 / 啡 / 汽水：

~熱狗（1隻）田園沙律／香濃芝士／黑松露醬）

~春卷（1份）／炸薯條／咖哩角／沙律／葡式蛋撻



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