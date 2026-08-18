大家樂優惠｜長者樂悠咭專享！半斤叉燒$32+早市送粥+茶市減$3

大家樂優惠｜即日至9月13日，大家樂推出長者專屬優惠！長者只要憑樂悠咭／長者咭認證成為大家樂Club 100長者會員，即可享有多項專屬迎新優惠，包括外賣半斤叉燒$32（原價$57）、茶市滿$40減$3、早市送粥等，想知詳情，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠｜大家樂推「獎老節」優惠！樂悠咭／長者咭登記即享

即日至9月13日，大家樂推出「獎老節」優惠，長者憑樂悠咭／長者咭於大家樂手機App認證，註冊成為Club 100長者會員後，便可享有多項專屬迎新優惠！

大家樂優惠【1】早市送粥

即日至9月13日，於大家樂早市時段，長者會員任何惠顧，即送是日靚粥一客。

大家樂優惠【2】外賣半斤叉燒$32

即日至9月13日，早上11時後，長者會員外賣半斤叉燒只需$32（原價$57）。

大家樂優惠【3】全年享茶市滿$40減$3

除了「獎老節」迎新優惠，大家樂更推出恆常優惠，全年均適用。長者會員於茶市惠顧滿$40即減$3。

大家樂優惠【4】全年享午及晚市滿$30送指定食品

午及晚市時段，長者會員惠顧滿$30或以上，即送指定食品1客。優惠同樣全年都適用！

大家樂優惠｜長者會員申請教學

長者只需下載大家樂手機App，於App內上載樂悠咭／長者咭，通過批核成為新長者會員後，即可享有以上優惠。批核約需7個工作天，迎新電子優惠券將於14個工作天內發放至合資格新長者會員帳戶內。

大家樂App下載 android｜IOS

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略