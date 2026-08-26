糧尾救星！KFC炸雞雞翼桶減至半價！芝士雞肉意式包連熱飲$22

KFC快餐店優惠｜KFC推出「肯！抵DEAL」快閃優惠！除了有一連8日炸雞雞翼分享桶$52（零售價$111）之外，還有低至$22的早餐優惠！想知優惠幾時開始，即睇下文！

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KFC推出「肯！抵DEAL」優惠！（領展）

KFC優惠【1】一連8日炸雞雞翼分享桶$52

即日至8月31日，上午11時後，炸雞雞翼分享桶只需$52（零售價$111），分享桶可任選家鄉雞／香辣脆雞／狂惹香燒雞4件，加巴辣香雞翼4件。此外，還可以用$5加配汽水（百事（中）／七喜（中）／美年達（中）／無糖百事（中）），各優惠數量及供應期有限，售完即止。

KFC優惠【2】芝士雞肉意式包配熱飲$22／醬燒雞扒蛋意式包配熱飲$27

即日至8月31日，KFC另有限時推廣優惠，在上午11時前，芝士雞肉意式包配熱飲只需$22（原價$37.5）；以及醬燒雞扒蛋意式包配熱飲只售$27（原價$44.5）。

提提大家，以上優惠只限堂食及外賣自取，不適用於快脆送，以及不適用於亞洲國際博覽館分店。

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