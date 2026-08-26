一粥麵優惠4大｜紅燒原隻豬手$38/乳鴿2隻$68！長者早/茶市送熱飲

一粥麵優惠｜快餐店優惠｜餐廳優惠｜一粥麵推出一連串超抵優惠！包括紅燒原隻豬手只售$38（原價$58），以及原隻皇子乳鴿2隻只售$68（原價$116）等等，想知還有什麼優惠，以及優惠幾時開始，即睇下文！



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一粥麵為大家帶來新優惠。（領展）

一粥麵優惠【1】紅燒原隻豬手$38

即日至8月28日，下午4至6點，外賣自取紅燒原隻豬手只售$38（原價$58），每人限購兩份，數量有限，售完即止！

一粥麵優惠【2】原隻皇子乳鴿$68／2隻

即日至8月28日，下午4至6點，外賣自取原隻皇子乳鴿2隻只需$68（原價$116）；1隻亦只需$48（原價$58）。同樣每人限購2份，數量有限，售完即止。

一粥麵優惠【3】柱候牛肚併雲吞河連熱飲$29

一粥麵另有指定粥麵包熱飲優惠，即日至8月27日， 柱候牛肚併雲吞河連熱飲同樣只需$29（原價$48起）！優惠於上午11點後供應。優惠每人限購1碗。

柱候牛肚併雲吞河連熱飲$29（官方圖片）

一粥麵優惠【4】長者早／茶市送熱飲

一粥麵推出長者優惠！即日起，食客凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）。

優惠期：即日至另行通知



提提大家，上述優惠不適用於自助點餐機／手機點餐，以及不適用於香港站、機場及屯門醫院分店。

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