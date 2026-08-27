大家樂優惠6大｜早餐送靚粥！半斤叉燒$32+派營養素試飲+免費體檢

大家樂優惠｜大家樂推出超抵優惠！不但早市送靚粥、外賣半斤叉燒$32之外，大家樂還聯乘營養品牌雅培推出限時優惠，推廣期內，長者於指定分店登記成為會員，即可免費獲贈雅培金裝加營素試飲裝、送$70優惠券等，想知大家樂還有什麼著數，即睇下文！



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大家樂又有激抵優惠！（領展）

大家樂優惠【1】早市送「是日靚粥」一客

長者註冊成為Club 100長者會員後，可享有多項專屬迎新優惠！即日至9月13日，於大家樂早市時段，長者會員任何惠顧，即送是日靚粥一客。「是日靚粥」包括皮蛋鹹瘦肉粥、鹹蛋蠔豉瘦肉粥等，會輪流供應，日日不同。

大家樂優惠【2】外賣半斤叉燒$32

即日至9月13日，早上11時後，長者會員外賣半斤叉燒只需$32（原價$57）。

大家樂優惠【3】會員送營素試飲裝

長者由即日至8月30日，前往指定20間大家樂分店*，於手機應用程式上載樂悠咭或長者咭，註冊成為Club 100新長者會員後，便可即場獲贈雅培金裝加營素試飲裝一包（隨機派發呍呢嗱或朱古力口味）！

*分店：屯門菁田、荔景賢麗、沙田安群、北角健威、中環萬邦、觀塘順利、觀塘康寧、煥然懿居、鑽石山鳳德商場、將軍澳新都城、粉嶺逸峰、太古城、天水圍天澤商場、青衣城、奧海城、荃灣南豐中心、彩虹匯八坊、油塘油麗、銅鑼灣翡翠明珠廣場、沙田圍方



大家樂優惠【4】特設「老友加營補肌站」！免費健康測試＋送試飲裝＋$70優惠券

即日至8月30日，雅培於5間指定大家樂分店特設「老友加營補肌站」，為長者提供保健資訊，只要即場登記成為雅培會員，便可免費體驗1分鐘肌力健康測試，完成測試後，更可獲贈活力加營素禮品包一份，當中包含活力加營素試飲裝及價值$70的產品優惠券。

分店： 太古城中心、天水圍天澤商場、青衣城、鑽石山鳳德商場、銅鑼灣翡翠明珠廣場



大家樂優惠【5】茶市推$34半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰

除了會員優惠，即日起至2026年8月31日，大家樂推出「抵食 Chill 驚喜」，茶市時段，半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰，快閃優惠只需$34（原價$39）！提提大家，優惠只適用於星期一至五，公眾假期除外。

茶市推$34半隻紅燒乳鴿＋豉油皇炒麵＋紅豆冰（官方圖片）

大家樂優惠【6】早市、茶市平均低至$30一餐食品券套裝

如果想品嘗豐富的早餐和下午茶餐，大家樂亦推出「靈芝菇雞絲銀針粉」及「脆脆薯片熱狗」食品券套裝，平均低至$30一餐！

早市時段，靈芝菇雞絲銀針粉套裝只需$90（一套3張；平均30一餐），每張食品券可兌換以下其中一款食品配茶／啡／汽水：

～銀針粉及炒麵或炒米及蘿蔔糕（1件）或糯米包（1個）；

～銀針粉及糯米包（1個）及蘿蔔糕（2件）；

～銀針粉及火腿（2件）或腸仔（2件）或煎雙蛋或炒滑蛋。



茶市方面，脆脆薯片熱狗套裝則為$99一套（一套3張；平均$33一餐），每張食品券可兌換以下一款食品及配茶 / 啡 / 汽水：

~熱狗（1隻）田園沙律／香濃芝士／黑松露醬）

~春卷（1份）／炸薯條／咖哩角／沙律／葡式蛋撻



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