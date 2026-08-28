美心MX優惠7大｜樂悠咭晚市75折＋海南雞套餐$42＋全日滿$40減$6

美心MX優惠｜美心推出多款超抵優惠！優惠包括828樂悠節、長者恆常優惠以及會員專享優惠券等，除了有去骨海南雞套餐72折，還有晚市惠顧滿$60減$8、會員享全日$40減$6等，想知優惠詳情，即睇下文！



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美心推出長者優惠！（官方圖片）

美心MX優惠【1】樂悠咭享去骨海南雞套餐72折

即日至9月3日，美心MX推出「828樂悠節」的老友記專屬優惠，晚市惠顧去骨海南雞套餐（參考零售價$59起），出示樂悠咭並付款，即享72折！

美心MX優惠【2】樂悠咭晚市惠顧滿$60減$8

即日至12月31日，美心MX推出「828樂悠節」的老友記專屬優惠，晚市惠顧滿$60，出示樂悠咭並付款，即減$8！

樂悠咭晚市惠顧滿$60減$8（官方圖片）

美心MX優惠【3】長者晚市75折

憑長者咭、樂悠咭或長者八達通，於9月3日、10月1日、11月5日及12月3日，下午5點起於美心MX及美心Food²惠顧，無論堂食或外賣，即享晚市75折優惠！提提大家，優惠不能與其他優惠並用。

長者晚市75折（官方圖片）

美心MX優惠【4】會員享全日$40減$6

即日至12月31日，會員可於Eatizen美心薈App領取電子優惠券，在全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站分店除外）全日惠顧滿$40減$6。此優惠券可重複使用！

美心MX優惠【5】會員午晚市惠顧滿$65減$8

即日至12月31日，會員可於Eatizen美心薈App領取電子優惠券，在全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站分店除外），午市時段（上午11:30至下午2:00）及晚市時段（下午5:00後）惠顧滿$65減$8。

會員午晚市惠顧滿$65減$8（官方圖片）

美心MX優惠【6】會員早市惠顧滿$30減$3

即日至12月31日，會員可於Eatizen美心薈App領取電子優惠券，在全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站分店除外），早市時段（上午11:00前），可享滿$30減$3。

美心MX優惠【7】會員周末早市第2份早餐減$8

即日至12月31日，會員可於Eatizen美心薈App領取電子優惠券，在全線美心MX分店（大會堂、西九高鐵站分店除外），周末早市時段（上午11:00前），購買第2份早餐減$8。

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