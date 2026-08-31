大快活優惠｜雞翼+珍寶腸+熱飲／熱狗+紅豆冰$20／餐蛋麵+熱飲$25

大快活優惠｜大快活推出$20起超值茶餐！包括蜜汁燒雞翼＋珍寶腸配熱飲，以及迷你熱狗配粒粒紅豆冰兩大茶餐只需$20！想食得更豐富？同期仲有餐肉煎蛋即食麵配熱飲$25，以及香煎豬扒／雞扒脆豬包＋迷你雪菜肉絲湯米粉配熱飲僅$32！想知如何享有優惠，即睇下文了解！



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大快活又有快閃優惠！（官方圖片）

大快活優惠【1】大快活快閃$20茶餐

大快活又有快閃優惠！大快活APP會員可於APP內領取優惠券，在即日至9月2日，下午茶時段（下午2時30至5時30），蜜汁燒雞翼＋珍寶腸配熱飲僅$20（參考零售價約$35）；9月3至9月5日，下午茶時段，迷你熱狗配粒粒紅豆冰亦同樣只需$20 ​（參考零售價約$35）！

大快活優惠【2】餐肉煎蛋即食麵配熱飲$25／香煎豬扒或雞扒脆豬包＋迷你雪菜肉絲湯米粉配熱飲$32

除了$20茶餐優惠，大快活APP會員於APP內領取優惠券，即日至9月5日，下午茶時段，可享餐肉煎蛋即食麵配熱飲$25（參考零售價約$36），香煎豬扒／雞扒脆豬包＋迷你雪菜肉絲湯米粉配熱飲亦只需$32（參考零售價約$38）！數量有限，售完即止。

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